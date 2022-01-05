Платный въезд в центр Риги и массовые протесты в Казахстане. 5 января: главное

В ближайшие годы в Риге планируется работать над улучшением качества воздуха и снижению эмиссий, поэтому, возможно, в центре столицы будет введен платный въезд для частного автотранспорта. Между тем более чем у трети домохозяйств в отдельных самоуправлениях возникнут проблемы с оплатой счетов за отопление. Тем временем в Казахстане уже несколько дней идут массовые протесты: наблюдаются жесткие столкновения жителей с полицией, захвачен аэропорт Алма-Аты, в стране полностью отключен интернет. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 5 января.

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Картина дня

План реорганизации движения транспорта в центре Риги будет разработан в этом году. Самоуправление собирается определить в столице зоны низкой эмиссии - территории, где будет принят ряд мер для снижения количества выбросов автотранспорта и улучшения качества воздуха. Для реализации инициативы в Риге будет учтен опыт городов других стран.

За сутки в Латвии выявлено 1835 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек. 695 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Все умершие – старше 40 лет, среди них два человека завершили курс вакцинации, а 11 были не привиты. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей – 631,3.

В отдельных самоуправлениях у 40% домохозяйств могут быть проблемы с оплатой счетов за отопление. Латвийский союз самоуправлений в письме правительству призывает ввести ряд решений по устранению энергетического кризиса. Примерно в трети самоуправлений тариф превышает медиану среднего тариф в 58 евро за мегаватт-час, что означает трудности с оплатой счетов за отопление не только у нуждающихся и малообеспеченных жителей.

Обсуждается идея ввести плату за въезд частного транспорта в центр Риги во время пробок. Это может стать одним из мероприятий по улучшению качества воздуха в столице и снижению эмиссий. Сейчас в историческом центре Риге загрязнение воздуха превышает нормы, установленные в Латвии и Европе, и самый главный источник этого — автомобили.

Представитель предприятия наказан за присвоение взятки, предусмотренной для депутата Рижской думы. Ему придется заплатить штраф в размере 12 000 евро за присвоение взятки в 5000 евро. Возможной целью взятки было продление договора между предприятием и SIA Рижского самоуправления. Договор связан с содержанием оборудования электронной связи в столичном общественном транспорте. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Через месяц в Латвии заработает система депозитной упаковки. Сдать тару можно будет начиная с 1 февраля. Так какую же упаковку будут принимать? Сдавать можно будет чистую упаковку от продуктов и напитков из стекла, пластмассы, металла. Исключением будут стеклянные бутылки из-под вина и крепких спиртных напитков.

Администратор неплатежеспособности приговорена к тюремному заключению за присвоение 300 000 евро. Суд приговорил Дануту Кулькову к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. Во время одного из процессов неплатежеспособности, который вела Кулькова, она незаконно сняла со счета предприятия деньги и забрала себе. Ранее СМИ сообщали, что Кулькова в период с 2011 по 2015 год сняла с банкоматов и присвоила около полумиллиона евро.

В Латвии появится филиал центра размещения беженцев. Под него будет отведено здание бывшей школы-интерната в волости Лиепнас Алуксненского края. Постройку планируется использовать в том случае, если центр "Муцениеки" будет переполнен. В Лиепненском филиале можно будет разместить до 250 человек. Здание будет готово к эксплуатации к концу 2022 года.

Wolt назвал любимые рестораны латвийцев в 2021 году. Победители входят в девять категорий, в каждой – по три места. Больше всего голосов в этом году получили места общепита из категории "веганская/вегетарианская кухня".

Президент Казахстана заявил о гибели сотрудников полиции во время массовых протестов. Акции протеста из-за повышения цен на газ в Казахстане идут уже несколько дней. Массовые протесты постепенно охватили крупнейшие города страны и к среде привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий. По всей стране отключен интернет.

ВОЗ заявила о растущем числе доказательств легких симптомов заражения "омикроном". По словам экспертов, новый штамм не вызывает тяжелой пневмонии как его предшественники. "Омикрон" в основном инфицирует верхние дыхательные пути. Лучший способ ограничить распространения нового штамма - добиться вакцинации 70% населения в каждой стране к июле.

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Уникальная находка: меч латгальского воина, не доставшийся "черным копателям". Оружие было изготовлено в XII веке в Западной Европе, а сейчас его можно увидеть в Алуксненском музее. Портал Delfi решил выяснить, как традиционный куршский меч оказался у латгальца, да и на территории Латвии в целом, и почему "копатели" оставили его без внимания.

Какой счет использовать для вкладов и как зарегистрировать его в VID EDS? Во время пандемии для многих этот вопрос стал очень актуален. Ведь не все знают, в каком банке лучше открыть счет для вложений, какой счет необходим и как об этом оповестить VID. Delfi Бизнес решил тщательно разобраться в том, как правильно сделать счет для инвестиций и помочь вкладчикам.