Почему в Латвии не купить машину, новый "ковидный" рекорд. 13 октября: главное

В Латвии — антирекорд: самое большое число новых случаев заболевания в сутки за всю историю пандемии Covid-19. Все громче голоса экспертов и врачей: введенные ограничения не остановят рост заболеваемости и числа госпитализаций. Работодатели бьют тревогу: непривитые сотрудники могут уволиться, заменит их некем. И все ощутимее экономические последствия пандемии: такого дефицита новых автомобилей Латвия не видела с советских времен. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 13 октября.

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Впервые за последние тридцать лет Латвия столкнулась с дефицитом новых автомобилей. Склады дилеров опустели, популярные модели нужно ждать в лучшем случае несколько месяцев. Автоассоциация полагает, что ничего подобного в стране не было с момента развала СССР. Раньше условия диктовал покупатель, теперь продавцы не в состоянии удовлетворить спрос.

Что произошло? Свою роль сыграла пандемия — еще в 2020 году некоторые производители приостановили производство из-за непрогнозируемого спроса. Возникли проблемы с цепочками поставок. Но главный фактор — жесткий дефицит микрочипов для автомобильной промышленности. Из-за пандемии спрос на чипы вырос в других сегментах экономики, например, в производстве бытовой электроники, компьютеров и медицинского оборудования.

Когда все придет в норму? Совершенно точно — не раньше нового года. Александр Оськин (WESS — дилер Toyota, Lexus, Honda и BMW) уверен, что ситуация выровняется через 6-10 месяцев.

Что это значит для автомобильного рынка Латвии? Дефицит новых машин привел к всплеску продаж на рынке подержанных автомобилей. Так называемые малопользованные машины, в основном, тоже раскуплены. "По сути, нормальных 2-3-летних машин практически нет, а спрос на них огромный", — признает председатель правления Citadele līzings un faktorings Петерис Плаудис. В итоге заметно выросли цены, а вместе с ними и спрос подержанные машины. В сентябре продажи подержанных машин выросли на 19%. Второй побочный эффект — лидеры теряют позиции (Toyota с 20,36% до 13,6%; у VW с 11,12% до 7,95%), то есть покупатели переключаются на менее популярные ранее марки. Третий — рост доли электромобилей. В сентябре 3,8% проданных новых машин были электрическим, причем в премиум-сегменте их было еще больше: 24%.

Картина дня





Новый ковидный рекорд: за сутки в Латвии выявлено 2236 новых случаев заболевания. Скончались 17 пациентов. За сутки количество госпитализированных больных Covid-19 выросло на 7,6% и достигло 899 человек.

Кариньш считает, что правительство приняло меры против Covid-19 вовремя. Премьер признал, что ему трудно объяснить европейским политикам то, почему население Латвии не спешит делать прививки.

Планируется открыть еще 16 центров вакцинации. Это делается в связи с резко возросшим интересом к вакцинации. Сегодня в торговых центрах образовались очереди за прививкой.

Профсоюз медиков призывает депутатов Сейма не голосовать за госбюджет-2022. До тех пор пока не будет обеспечено повышение зарплат медиков по крайней мере на 10% в 2022 году. Ранее Кабинет министров сообщил, что в бюджет-2022 финансирование на повышение зарплат заложено.

Депутат Сейма Янис Адамсонс останется за решеткой. Решение суда обжалованию не подлежит. Адамсонс подозревается в шпионаже в пользу России и находится в заключении с начала июня. Лидер "Согласия" Янис Урбанович ранее заявил, что Адамсонс серьезно болен, и содержать его под стражей без предъявления обвинения означает обрекать его на мучения.

Привитых пожарных и полицейских, возможно, травят коллеги. Профсоюзный лидер системы правоохранительных органов Арманд Аугустанс рассказывает, что сейчас трудно оценить охват вакцинации в МВД. Это связано в том числе и с тем, что некоторые сотрудники говорят, что не будут вакцинироваться, но на самом деле они давно привились. Не исключено, что они бояться стать жертвой моббинга внутри коллектива.

Новый тариф за въезд в Юрмалу, вероятно, противоречит закону. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития требует от Юрмальского самоуправления пересмотреть решение об увеличении платы за въезд в город. Городская дума приняла решение повысить плату за проезд до трех евро и взимать ее весь год, а не только в летний сезон.

В Риге сожгли объект современного искусства. Работа художника Индрикиса Гелзиса участвовала в выставке около культурного пространства Hanzas Perons. В результате умышленного поджога объект получил необратимые повреждения. Подозреваемый задержан. Это второй подобный случай за последнее время — ранее в Риге подожгли плакат в поддержку художника Кристиана Бректе.

Из Ирана в Латвию пытались провезти более 500 килограммов героина. Груз был задержан на границе Азербайджана и Ирана. Согласно сопроводительным документам, грузовой автомобиль вез в Латвию "химикаты и сухую добавку".





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