"Почти каждая украинская семья спрашивала, не бомбят ли здесь". Дневник волонтера из Пшемысля

Волонтер Егор — высокий мужчина, у которого на жилете были фломастером обозначены пять языков, включая русский, — сказал, что он здесь с самого начала войны. Очень устал, эмоциональные силы закончились, продолжать просто не может. Ругался на то, что иногда за волонтерство берутся совсем неопытные дети, которые слабо понимают, чем и как можно помочь. Указал на француза, который с помощью Google Translate, пытался пристроить какую-то семью и только окончательно ее запутал.

В информационном центре для беженцев я впервые столкнулась с неприятием помощи от русского. У стенда волонтеры рассказывали людям, как им лучше проехать, я сказала, что готова помочь с переводом на русский или английский, но получила резкий ответ на украинском: "Нам помощь от русских не нужна". К такому надо относиться с пониманием: люди травмированы войной. Практически у всех, с кем я общалась, в той или иной мере развился посттравматический синдром.

"Где можно попить? Где здесь туалет?" — зачастую это первое, чем интересуются прибывающие. Я изучила оба вопроса. Зайдя в туалет, увидела, что там грязно. Потоки людей большие, многие пытаются совершить хоть простейшие гигиенические действия — помыть ребенка, умыться самим. Многих тошнит. Подручными средствами начала мыть кабинку, которая показалась самой грязной. Когда выходила, обнаружила подобную картину в соседней кабинке: девушка тоже пыталась очистить пол и вытереть несколько луж. Когда мы вместе мыли руки, разговорились. Оказалось, Аня работает в Германии в компании Google. Я сказала: "Знаешь, а я из Microsoft. И вот, что хочу тебе сказать, Ань, роботы еще очень нескоро нас заменят". Мы посмеялись и пошли каждая в свою сторону.

Выйдя из здания, я увидела длинную и неподвижную очередь ожидающих возможности вернуться в Украину. Это очень разные люди. Была пожилая пара — женщина-инвалид и ее муж — они приехали в Пшемысль только вчера, но поняли, что не в состоянии жить в чужой стране. Не понимают, куда идти, что делать, не знают польского. Для них это непосильно. Они хотят вернуться во Львов, быть с людьми, которые их понимают. Был в этой очереди и парень в военной одежде, который хотел примкнуть к украинской армии. Как я поняла, он был из Великобритании. Были люди, которые, узнав о войне, пытаются соединиться со своими родственниками в Украине, едут их искать. Многие потеряли связь с родными, не могут найти их следов, боятся самого страшного. Для них ожидание известий более мучительно, чем хоть какая-то попытка действий.

На вокзале я подошла к женщине с большим чемоданом и котом в переноске. Она едва держалась на ногах. Нужно было помочь ей встретиться с дочерью, которая приехала в Пшемысль из Германии, чтобы забрать маму. В Польше не работают украинские sim-карты, люди остаются без связи. "Откуда вы?" — спросила я женщину, пока мы ждали ее дочь. Глядя куда-то в небо, она напела: "Ах, Одесса, жемчужина у моря". Помолчала и добавила "стреляют там уже у нас…" и начала плакать.

В какой-то момент на перроне появился мужчина с табличкой "Мюнхен". Через Google Translate он отчаянно пытался объясниться с большой украинской семьей. Я взялась переводить: Флориан был готов бесплатно отвезти их в Мюнхен в координационный центр беженцев, где позаботятся о жилье. Оттуда можно уехать в другие города Германии. Вокруг собирались уже три больших семьи. Украинцы говорили, что ехать им некуда, но ходит много историй о том, что водители из Германии обманывают, что девушки и дети пропадают. И они хотят каких-то гарантий, что в целости доберутся до Мюнхена.

Флориан охотно давал всем фотографировать свой паспорт. Людей это смущало: стыдно просить у предлагающего помощь человека подтверждений, что он — не преступник. Мы с Флорианом твердили, что все правильно, что нужно получить гарантии, что полицейский, стоящий рядом, регистрирует данные водителя, что копию паспорта нужно отправить своим близким. В итоге Флориан позвонил еще двум коллегам, которые приехали на таких же бусиках, как и он. Украинские семьи уехали с ними.

На прощание Флориан спросил: "Таня, как ты думаешь, кому все это надо в России? Правильно ли западный мир понимает, что это по сути один сумасшедший человек?" Я ответила, что многие задают себе этот вопрос, и я знаю очень многих русских людей, которые не хотят этой войны.