Подтверждены случаи "омикрона", самоуправлений станет меньше, а Латвию накроет ледяным дождем. 9 декабря: главное

Информация о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен и в Латвии появилась еще в начале этой недели. Теперь же случаи заражения "омикроном" официально подтверждены. Самоуправлений в Латвии станет еще меньше, чем сейчас, а Рижская дума планирует создать предприятие-гигант. Тем временем в США одобрили использование лекарства от Covid-19 с синтетическими антителами, а авиадиспетчер, сообщивший о бомбе на борту самолета Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, ушел в Польшу вместе с мигрантами. Между тем, латвийских водителей призывают к осторожности — ожидается ледяной дождь. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 9 декабря.

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Картина дня

За сутки выявлено 793 новых случая Covid-19, умерли 24 человека. Большинство скончавшихся входили в возрастную группу от 80 до 89 лет — таких было 13 человек. Пять умерших были в возрасте от 60 до 69 лет, еще пять — в возрасте от 70 до 79 лет. Один умерший был старше 90 лет. Только три человека из умерших были привиты от Covid-19. Из выявленных в среду новых инфицированных коронавирусом 445 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 348 были вакцинированы. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 537,6 до 521,7 случая.

В Латвии официально подтверждены два случая заражения "омикроном". Национальная референтная лаборатория Рижской Восточной больницы еще проверяет три образца теста на Covid-19, а один образец только поступил в учреждение. В целом была получена информация о пяти образцах, мутации в которых соответствуют "омикрону". Все инфицированные прибыли в Латвию из-за рубежа, сейчас они соблюдают карантин. Также выявлены контактные лица зараженных.

Рижская дума создаст предприятие-гигант, управляющее муниципальной недвижимостью. В новую суперкомпанию планируется объединить четыре предприятия — Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss. Компании решено объединить, поскольку все они частично выполняют одни и те же функции. Объединение упомянутых предприятий запланировано на следующий год.

Самоуправлений в Латвии станет еще меньше. В 2029 году к Даугавпилсу, Елгаве, Лиепае, Резекне и Вентспилсу присоединят прилегающие края. В прошлом году в Латвии уже сократилось количество самоуправлений — их стало 43 вместо 119. В 2029 году их станет 38.

На этой неделе цены на электроэнергию бьют рекорды. В понедельник биржевая цена за один мегаватт-час составила 626 евро. Экономист Мартиньш Аболиньш заявил, что если сравнивать рост цен на электроэнергию со стоимостью барреля нефти, то цена за мегаватт-час эквивалентна 1000 долларов за баррель. Это значит, что литр дизеля обошелся бы в более чем семь евро. Одной из причин резкого повышения цен на электричество стала наступившая зима.

Установку "умных фоторадаров" снова отложили. Еще летом было запланировано оборудовать 16 участков государственных дорог специальной системой, которая будет контролировать среднюю скорость. Потом установка "умных фоторадаров" была перенесена на конец 2021 года. Однако теперь выяснилось, что они появятся на дорогах Латвии лишь в следующем году.

Каждому прибывающему в Латвию из другой страны, вероятно, придется делать тест на Covid-19. Правительство рассмотрит прозвучавшее неделей ранее предложение, которое было выдвинуто Минздравом. Инициатива предусматривает, что лабораторный тест на коронавирус будет обязателен для всех въезжающих в Латвию. Его необходимо сделать за 72 часа до прибытия в Латвию. Большинство министров тогда не приняли это предложение, потому что сочли его слишком радикальным.

На Рижском Центральном вокзале обнаружена еще одна потенциально опасная шахта. Строительные работы пока приостановлены. Шахта расположена в зоне, где планируется начать строительные работы после 2024 года. По словам стройкомпании Bererix, шахта находится над техническими помещениями и перемещение по туннелям безопасно для посетителей вокзала.

В Риге извращенец накачивал девочек наркотиками и постоянно насиловал. Полицейские задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. На счету подозреваемого может быть, как минимум, еще две жертвы, которые не достигли возраста согласия. Около года назад подозреваемый накачивал 13-летнюю девочку наркотиками и насиловал ее.

Свидетель захвата рейса Ryanair властями Беларуси сбежал в Польшу с мигрантами. Авиадиспетчер минского аэропорта, который стал свидетелем задержания Романа Протасевича, летом перешел границу Беларуси с Польшей. Его зовут Олег Галегов, он — этнический грузин. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске.

В Эстонии после столкновения на шоссе загорелась фура из Латвии, водитель погиб. В сторону Пярну ехал грузовик с польскими номерами и врезался в фуру из Латвии. В результате аварии латвийский грузовик загорелся, во время тушения огня в кабине было найдено тело водителя. Водитель польской фуры не пострадал.

В США выпущен медикамент с искусственными антителами коронавируса. Препарат Evusheld разработан компанией AstraZeneca. Он не является альтернативой для людей, которым рекомендована вакцинация от Covid-19. Лекарство советуют использовать тем людям, у которых ослаблен иммунитет или им противопоказана вакцинация по медицинским соображениям. Медикамент будет защищать от заражения в течение полугода.

Водителей призывают к бдительности на скользких дорогах. В четверг вечером и в пятницу в Латвии ожидается ледяной дождь. На всех государственных дорогах будет очень скользко. Обработка дорог специальными веществами менее эффективна в таких погодных условиях.

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Мама семерых детей из Риги не смогла победить вирус. Коронавирус не выбирает, кого заражать. Эта история приключилась с семьей рижан Зарансов. Многодетный отец Гундарс Заранс потерял свою жену Линду — она умерла от обширного поражения легких, которое было вызвано коронавирусом. Женщина была домохозяйкой и не верила в эффективность вакцин от Covid-19. Через шесть недель пребывания в больнице Линда скончалась. Организм женщины не выдержал нагрузки, вызванной вирусом. Портал Delfi поговорил с братом Гундарса Рихардсом Пуриньшем и самим вдовцом. Они в деталях рассказали об этой печальной истории, которая могла приключиться с каждым.