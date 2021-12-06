Полиция дважды за день задержала Гобземса, в Латвию прибыл "омикрон", грядет повышение "минималки". 6 декабря: главное

Утром в Тукумсе задержали депутата Гобземса. Но потом отпустили. А потом задержали в Вентспилсе. В Латвии выявили первые два случая заражения "Омикроном", но это еще нужно подтвердить. На неделе ожидаются морозы до -25 градусов. Рижскую думу не устраивает компания Clean R, которая должна очистить улицы от снега. ЕС хочет поднять минимальные зарплаты в странах-участницах. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 6 декабря.

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На этой неделе ожидаются морозы до -25 градусов. К выходным потеплеет, и на следующей неделе будет плюсовая температура.

Министерство экономики предложило снизить НДС на электроэнергию с 21% до 5%. Инициатива не получила однозначную поддержку, но нет и жестких возражений. Возможно, предложение Минэкономики будет утверждено через неделю.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 230 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли 10 человек. Все умершие — старше 60 лет, среди них только один человек завершил курс вакцинации, а девять были не привиты. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 586.

В больницах находятся 742 ковид-пациента, среди них ребенок в тяжелом состоянии. За минувшие сутки в Латвии были госпитализированы 30 новых пациентов с коронавирусом, 11 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Интерес родителей к вакцинации детей растет. Об этом в интервью TV24 заявила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. По словам медика, в первую очередь вакцинация необходима детям с хроническими заболеваниями, например, астматикам. Врач также подтвердила, что у детей не наблюдается серьезных побочных эффектов после прививки.

В Латвии выявили первые два случая заражения "Омикроном". Заболевшие прибыли в Латвию из Швеции. Об этом Gulbja Laboratorija сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Информацию должна окончательно подтвердить Национальная референтная лаборатория после секвенирования.

Началось добровольное тестирование работников на Covid-19. Его проводят c помощью тестов на антигены. Сотрудники с положительными результатами теста будут отстранены от работы, а те, кто работали рядом, будут считаться контактными лицами.

Утром в Тукумсе задержали Алдиса Гобземса, а через несколько часов отпустили. 6 декабря Гобземс прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей. В городе был констатирован несанкционированный митинг, что является нарушением закона о митингах, шествиях и пикетах.

Выйдя на свободу, Гобземс сообщил, что продолжит тур, запланированный по городам Латвии. Депутатов Сейма нельзя задерживать без серьезных оснований, поэтому Мандатная комиссия Сейма может поднять вопрос о произошедшем.

К вечеру Депутата Гобземса задержали в Вентспилсе.

Рига может отказаться от услуг компании Clean R, которая занимается очисткой улиц от снега. Причина — неудовлетворительная работа. Впрочем, такого интенсивного снегопада, как сейчас, в столице не было уже несколько сезонов, признает вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. В Clean R заявили, что делать компанию главным виновником того, что в столице не убирается снег — не корректно.

Тем временем Ригу продолжают чистить от снега. С 1737 улиц вывезено уже более 1800 кубометров снега. В приоритете — уборка магистралей, мостов и путепроводов, а также улиц, по которым курсирует общественный транспорт.

В Латвии могут подорожать водительские права. В следующем году у CSDD заканчивается договор с поставщиком, и уже объявлен конкурс на изготовление примерно миллиона карточек водительских прав. Сейчас карточка стоит 22 евро, тогда как в Литве — 15, а в Эстонии — 20 евро.

Евросоюз принимает решение о повышении минимальной зарплаты. Если решение подтвердить Европарламент, в 2023 году "минималка" в Латвии должна будет подняться с 500 до 600–650 евро.

Латвийские фирмы по производству рабочей спецодежды попались на отмывании денег и зарплатах "в конвертах". Государству был причинен имущественный ущерб в размере 209 994 евро, а также "отмыто" 287 664 евро.

В Италии вступает в силу "суперпропуск"– усиленная версия уже существующего санитарного или "зеленого пропуска". Новый пропуск распространяется только на тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса или переболел Covid-19. Он предоставляет доступ не только на предприятия и в общественный транспорт, но и позволяет посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.

Полиция закрыла даркнет-наркоунивермаг. В течение трех лет Госпрокуратура Эстонии предъявила по этому делу обвинение 13 основателям наркоунивермага и одному поставщику — гражданину Латвии, который пытался расширить свою деятельность и в другие страны.

Путин уехал в Индию. Скорее всего — чтобы обсудить отношения Индии с Соединенными Штатами. Это второй выезд президента России за границу с начала пандемии.

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