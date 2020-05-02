Последний новый негражданин? Латвия признала своей "девочку, которой нет"

28 апреля жительница Марупе Елена — героиня опубликованной в феврале статьи "Девочка, которой нет. В Латвии живут дети без персонального кода, паспорта и пособий" — отметила день рождения. И получила подарок, за который боролась три года: ее дочери, родившейся в Латвии и с точки зрения латвийского государства как будто не существовавшей, присвоили персональный код. Теперь маленькая Элизабете будет прописана по месту жительства, сможет посещать семейного врача и детский сад, а ее мама — получать пособия.

"Когда я получила официальное письмо от Управления по делам гражданства и миграции, то не поверила своему счастью! Тут же отправила его Владимиру Бузаеву (сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, ранее занимался несколькими похожими делами и консультировал Елену — прим. ред.) с просьбой посмотреть, правильно ли я все понимаю. Он посмотрел и сказал, что все верно. Дочери присвоили персональный код", — рассказывает Елена.

В последний раз мы общались с Еленой в феврале. На тот момент борьба за статус ребенка зашла в тупик. Проблема заключалась в том, что Елена на момент рождения дочери была негражданкой Латвии, а отец ребенка — гражданин Швейцарии.

Для того, чтобы признать принадлежность маленькой Элизабете к Латвии, нужно было выполнить ряд обязательств: в частности, предоставить справку от Швейцарии, что ребенок не является гражданином этой страны и не претендует на него. В посольстве, по словам Елены, заявили, что таких справок не выдают.

Foto: Марис Морканс, DELFI

"Ситуация абсурдная, — негодовал супруг Елены, Сальватор Ди Стефано. — Больше всего пугает, что если что-то случится, непонятно, получит ли ребенок медицинскую помощь. Я предлагал сразу после рождения оформить дочери швейцарское гражданство, но Елена не захотела. Я не стал настаивать, в конце концов, мы собираемся жить в Латвии. Сейчас я, как глава семьи, чувствую себя абсолютно беспомощным. Ничем не могу помочь своему ребенку, потому что я в этой стране чужой. В Швейцарии я бы уладил этот вопрос за две-три недели! За все это время моя мать ни разу не видела внучку. Мы не можем оформить паспорт и полететь к ней в гости, а она по состоянию здоровья не может прилететь сюда. Вся эта ситуация очень злит! Даже у моей собаки есть паспорт!"

После вмешательства портала DELFI с семьей связался сопредседатель ЛКПП, в прошлом депутат Сейма от партии ЗаПЧЕЛ Владимир Бузаев, а также представители министерства внутренних дел. "Мне позвонили из Управления по делам гражданства и миграции. Я предоставила им необходимую информацию, обещали разобраться. Прошел месяц. Тишина. Потом я получила письмо, что в связи с ситуацией с коронавирусом рассмотрение моего дела, может быть продлено до 3 июля. Ситуация, мягко говоря, не радовала. В тот момент я решила, что наверно все-таки придется решать вопрос через суд. Утром созвонилась с Бузаевым, потом открыла почту, а там письмо от УДГМ", — говорит Елена.

В официальном решении УДГМ сказано, что на основании полученного 3 марта заявления от родителей и информации посольства Швейцарии о том, что родители не обращались с просьбой предоставить их дочери гражданство Швейцарии, решено: присвоить Элизабете Ди Стефано персональный код и статус негражданина Латвии.

Эту информацию DELFI подтвердили в Министерстве внутренних дел. "После получения от родителей заявление о регистрации ребенка негражданином Латвии, Управление по делам гражданства и миграции отправило запрос в посольство Швейцарии в Латвии и посольство Швейцарии в Швеции с просьбой предоставить информацию является (являлся) ли ребенок гражданином Швейцарии. После получения ответа и его оценки было принято решение присвоить ребенку статус негражданина Латвии. Чтобы девочка стала гражданкой, ее родители должны подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление и документ, удостоверяющий ее постоянное место жительства в Латвии. Учитывая объявленную в стране чрезвычайную ситуацию из-за Covid-19, документы можно отправить по почте или подать на портале www.latvija.lv", — сообщила парламентский секретарь МВД Сигне Боле.

"Я думаю, что после праздников мы подадим необходимые документы, и возможно, уже в конце мая Элизабете получит гражданство, — говорит Елена. — Конечно, то, что ребенку присвоили персональный код, и она может получать бесплатную медицинскую помощь — это словно груз с души. Особенно, учитывая нынешнюю ситуацию в мире".

Ситуация, в которой оказалась Элизабета Ди Стефано, не уникальна. По данным УДГМ, в 2019 году (в период с 1 января по 30 сентября) в Латвии было 7 детей, на момент рождения которых один из родителей имел статус негражданина Латвии, а второй являлся гражданином другой страны. Они не могли получить статус негражданина и персональный код автоматически: этот процесс нужно было согласовать с супругом и властями другой страны. В итоге они все же были зарегистрированы в качестве неграждан Латвии с присвоением персонального кода. В 2018 году таких детей было 14, в 2017 году — 17, а в 2016 году — 18.

Скорее всего, Элизабета Ди Стефано стала последней новой негражданкой Латвии — то есть ребенком, которому этот статус присвоили при рождении, пусть и с опозданием на три года. С 1 января 2020 года все дети, которые появляются на свет в семьях граждан и неграждан Латвии, становятся гражданами страны. Однако если ребенок появится на свет в семье, где один родитель негражданин, а второй — гражданин другой страны, то схема останется той же: родители должны договориться о статусе ребенка и обратиться в УГДМ. Разница лишь в том, что негражданином он не станет.

За право получить персональный код для дочери Елена боролась почти три года. "Конечно, я никому не пожелаю такого опыта. Но если кто-то оказался в подобной ситуации — боритесь и не сдавайтесь!" — говорит женщина. 4 апреля в семье Елены и Сальватора произошло пополнение: у Элизабете родился еще один брат. К этому моменту Елена уже была гражданкой, и никаких проблем с оформлением документов у ребенка не возникло.