Правительство может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Что это значит?

В целях ограничения распространения Covid-19 Кабинет министров уже сегодня может объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию. Об этом во вторник утром заявил президент Латвии Эгилс Левитс, а ранее такой сценарий развития событий допускали другие высшие государственные должностные лица.

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С точки зрения латвийского законодательства, чрезвычайная ситуация — это особый правовой режим, который определяет права, ограничения прав, особые обязанности государственных и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц, а также верховенство закона во время действия ЧС.

Портал Delfi объясняет, что это значит для каждого жителя страны и как отразится на процессе принятия политических решений.

Как это уже было



У Латвии уже есть опыт двух периодов ЧС, и тогда они сопровождались довольно жесткими ограничениями. Школы и университеты ушли на удаленное обучение. Все, кому позволяла специфика работы, тоже трудились удаленно. В ноябре 2020 года в Латвии были закрыты торговые центры, не работали кафе (купить еду можно было только навынос), открытыми оставались только аптеки и магазины с товарами услуг первой необходимости. Под Новый год был введен комендантский час. Действовали жесткие ограничения на собрания (включая походы в гости к друзьям), были запрещены культурные и развлекательные мероприятия.

Тогда режим ЧС, фактически, был похож на жесткий локдаун. Может ли он повториться в этом году? Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого, но как минимум два аспекта работают против жесткого локдауна. Во-первых, почти половина населения вакцинирована (риск тяжелого течения болезни ниже). Во-вторых, очередная остановка экономики обходится государству слишком дорого. В-третьих, через год выборы в Сейм. Это значит, что решения принимаются с оглядкой на настроения избирателей.

В такой ситуации Кабинету министров важно не столько немедленно ввести самые жесткие ограничения, сколько иметь возможность в случае изменения ситуации сделать это максимально оперативно. Именно это позволяет режим ЧС.

Теория: как объявляется ЧС?



Запрос об объявлении особого правового режима может поступить в Кабинет министров от Совета по кризисному управлению, отраслевого министерства или местной думы. В данном случае заседание Кабинета министров пройдет после встречи Кабинета с Советом по кризисному управлению, что сигнализирует о высокой вероятности объявления ЧС. Режим ЧС может быть объявлен как по всей стране, так и на отдельных территориях. В случае с Covid-19 заболеваемость растет по всей стране — вероятно, исключений для каких-то районов не будет.

ЧС объявляется на срок не более трех месяцев. Если режим будет введен в ближайшие дни на максимальный срок, то Латвия имеет все шансы провести новогодние каникулы вновь в чрезвычайных условиях.

Решение об объявлении ЧС принимает Кабинет министров. Однако такое решение должно быть обязательно подтверждено голосованием в Сейме. В течение 24 часов после принятия решения об объявлении ЧС правительство информирует об этом Президиум Сейма и созывается парламентское заседание. В случае, если Сейм отклоняет законопроект, решение правительства, а также все мероприятия, введенные в связи с режимом ЧС, отменяются.

Какие полномочия получит правительство



В решении об объявлении ЧС должны быть указаны причина, срок действия, территорию действия, а также другая информация, в том числе полномочия ответственных учреждений, ограничения прав физических и юридических лиц и т.д.

Приняв решение об объявлении ЧС, Кабинет министров получает право устанавливать:

особый порядок перемещения и собраний, а также ограничения на перемещения и собрания;

особый порядок движения транспортных средств и ограничения такой деятельности;

особый порядок доступности товаров, медикаментов, энергоресурсов, услуг и иных материально-технических ресурсов;

права учреждений государственного управления и самоуправлений принимать решения об эвакуации жителей или их движимого имущества, а если это необходимо, обеспечивать исполнение решений принудительно;

права должностных лиц учреждений государственного управления и самоуправлений иметь доступ к объектам частной собственности

дополнительные права должностных лиц учреждений государственного управления и самоуправлений задерживать и передавать должностным лицам правоохранительных учреждений лиц, которые не подчиняются законным требования или совершают иные нарушения;

права государственных и муниципальных учреждений устанавливать запрет лицам находиться в установленных местах без разрешений или документов, удостоверяющих личность;

государственные и муниципальные учреждения, которые готовят и распространяют официальную информацию о чрезвычайной ситуации;

приостанавливать полностью или частично исполнение установленных международных обязательство, если это может негативно повлиять на возможности устранения или преодоления угрозы.



Кроме того, объявив чрезвычайную ситуацию, Кабинет министров получает права реализовывать необходимые и предусмотренные законодательством мероприятия в конкретной чрезвычайной ситуации.

Сейм останется в стороне



За время пандемии режим ЧС объявлялся в Латвии дважды — весной и поздней осенью-зимой прошлого года. Каждый раз Сейм давал на это добро. Для оппозиции такое решение своеобразная политическая "вилка". С одной стороны, режим ЧС серьезно обрезает права именно Сейма — многие решения правительство может принимать, не заручившись поддержкой парламента. С другой стороны, оппозиция тоже не готова обычно взять на себя ответственность за реальные смерти людей из-за того, что переполненные больницы не смогли оказать помощь всем нуждающимся пациентам. О грядущем коллапсе системы здравоохранения уже предупредили врачи.

Летом этого года парламент уже "утопил" проект решения об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий. В результате это решение все равно пришлось принимать Кабинету министров. На то, что Сейму следует делегировать принятие решений правительству, намекал и президент Эгил Левитс, открывая осеннюю парламентскую сессию.

Ситуация усугубляется тем, что в Сейме конституционное меньшинство сейчас контролируется оппозицией, а Сатверсме дает 34 депутатам право приостанавливать вступление в силу законов. Это создает риск как минимум торможения принятия решений. К тому же, политики за год до парламентских выборов становятся гораздо чувствительнее к настроениям общества и склонны к популистским действиям. Чрезвычайная ситуация позволяет оперативно принимать решения, хотя и неизбежно ведет к поражению демократии.