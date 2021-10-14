Прекращение плановых услуг в больницах, призыв к амнистии для лже-вакцинированных и три сценария борьбы с Covid-19. 14 октября: главное

Второй день подряд заболеваемость Covid-19 бьет рекорды. С 18 октября больницы прекращают плановые операции. "Ковидные" ограничения стимулировали вакцинацию: за два дня на 1% возросло число жителей, получивших хотя бы первую прививку. Ужесточается борьба с фиктивной вакцинацией: в четверг были задержаны четыре человека. Медики призывают к амнистии лже-вакцинированных: пусть признаются и прививаются. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 14 октября.

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Заболеваемость Covid-19 продолжает стремительно расти. В журнале IR в четверг были опубликованы разработанные экспертами модели развития ситуации с распространением вируса. При выбранном Кабинетом министров сценарии действий к весне от Covid-19 в Латвии умрут более 4300 человек. Из трех сценариев действий правительство выбрало компромисс: между "не вводить никаких ограничений" и жестким локдауном. Эксперты неоднократно говорили: остановить рост заболеваемости может только локдаун. Решение Государственной оперативной медицинской комиссии прекратить с 18 октября плановые услуги в больницах в связи с наплывом "ковидных" пациентов, возможно, приближает страну все же к локдауну.

Сегодня же стало известно о том, что Государственная полиция начала более десяти уголовных процессов в связи фальшивой вакцинацией.

Три женщины и один мужчина задержаны по подозрению в организации имитации прививок. Среди них — медик, посредники и человек, получивший фиктивную вакцину. В ходе оперативных действий полицейские установили медучреждение, торговавшее поддельными сертификатами Covid-19. Медучреждение не называется. Задержания произвели бойцы спецназа. В ходе пяти обысков изъяты более 9000 долларов и 6000 евро, возможно, полученных преступным путем.

На попытке купить поддельный сертификат Covid-19 попалось должностное лицо. Это мужчина 1974 года рождения, его место работы не разглашается. Еще летом он предлагал взятку работникам центра вакцинации за имитацию прививки и выдачу фальшивого сертификата. Полиция просит прокуратуру предъявить мужчине обвинение. Ему может грозить тюремный срок до 3 лет.

Ранее больница Страдиня обратилась в полицию в связи с подозрениями, что некоторые пациенты могут иметь фальшивые сертификаты о вакцинации. На прошлой неделе стало известно о том, что в Видземской больнице умерла пациентка с возможно поддельным сертификатом. Врачи просят людей, которые пошли на имитацию вакцинации, признаваться в этом: такая информация нужна для подбора методов лечения и может спасти жизнь.

Медики призывают к амнисти и лже-вакцинированных: их надо простить и привить. Под кислородной маской, боясь умереть, эти люди признаются в своей ошибке. В четверг министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter заявил, что поддерживает предложение медиков.

Всего с момента начала вакцинации Национальная служба здоровья аннулировала 22 фальшивых сертификата. Аннулирование происходит в тех случаях, когда полиция доказывает факт поддельной вакцинации. Расследование по ряду других случаев продолжается.





Картина дня

Уровень заболеваемости Covid-19 превысил рубеж в 1000 случаев на 100 000 жителей. За сутки подтверждено 2408 новых случаев заболевания, 21 человек с коронавирусом скончался. Доля положительных результатов тестов составила 11,2%. В 80% случаев инфицированные не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

Частный бизнес получит господдержку. Предприятия получат право отложить уплату налогов, получить поддержку для обеспечения оборотных средств и субсидии для зарплат. Государство будет оплачивать больничный вакцинированным работникам с симптомами Covid-19 с первого дня.

С 25 октября Rīgas satiksme отменит льготы на проезд для непривитых пассажиров. Все совершеннолетние жители столицы, у которых нет действующего сертификата Covid-19, должны будут покупать билеты на общественный транспорт за полную цену. Как именно будет действовать новый порядок — предприятие не сообщает, заявив, что ищет технические решения.

Пожарные провели акцию протеста против обязательной вакцинации. Утром в четверг у здания Сейма собрались несколько десятков пожарных и более ста их сторонников.

После Johnson&Johnson нужна вторая доза вакцины. Повторная прививка однокомпонентной вакциной Johnson&Johnson усилит уровень защиты от Covid-19, сообщает Государственный совет по иммунизации. Вторую дозу рекомендуется ввести через на ранее чем через 8-12 недель после первой дозы, и проводить ее нужно вакциной на основе мРНК.

Президент Левитс сдал позитивный тест на Covid-19. Встречи с новым президентом Эстонии Аларом Карисом и другими высшими должностными лицами пришлось отменить. Левитс сделал прививку от Covid-19 в феврале.

Тарифы на газ становятся угрозой для экономики. Запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище хватит как минимум до конца февраля, заявил председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис. Но при стоимости газа на уровне 100 евро за мегаватт-час экономика Латвии может рухнуть, полагает он. На уровне правительства на цены повлиять практически невозможно.

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