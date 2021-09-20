Привитые против непривитых: Латвия обсуждает новые "ковидные" ограничения. 20 сентября: главное

Кумулятивная заболеваемость и количество госпитализированных — основные статистические показатели, связанные с Covid-19 — продолжают расти. Именно количество коек в больницах, занятых "ковидными" пациентами, станет главным критерием для введения эпидемиологических ограничений этой осенью. Когда они будут введены и как будут выглядеть? DELFI рассказывает о главных событиях понедельника, 20 сентября 2021 года.

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Правительство готовит "быстрый и решительный план". Во вторник Кабинет министров намерен принять план "быстрых и решительных действий" в связи с третьей волной Covid-19. В интервью газете Diena руководитель Группы оперативного управления, директор Госканцелярии Янис Цитковскис не стал раскрывать, какие именно меры будут приняты. Но общее направление угадывается уже сегодня.

Принцип "светофора" теперь будет основан на количестве пациентов с Covid-19 в больницах (раньше — на кумулятивном показателе заболеваемости).

Цель экспертов, работающих над новыми рекомендациями — добиться снижения контактов между людьми. В идеале при помощи призывов и рекомендаций. Если не удастся, то правительство постарается сделать "небезопасные мероприятия более безопасными".

Тесты будут оплачивать не всем. Возможно, государство возьмет на себя расходы за тесты в школах, центрах социального ухода, в учреждениях, в которые люди попали не по своей воле: тюрьмах, приютах. Помогут малозащищенным группам жителей с высокими рисками заболеваемости. Остальным придется оплачивать тесты из своего кармана.

Итальянскую модель (обязательный сертификат для всех, кто приходит на рабочее место) пока вводить не будут, поскольку это "неразумно". Литовский вариант (паспорт возможностей) действительно обсуждается.

Экспресс-тесты как пропуск для получения услуг. Правительственные партии договорились оценить возможность более широкого применения антигенных экспресс-тестов. Не исключено, что такие негативные тесты тесты дадут доступ к оказанию и получению услуг.

Рестораны и кафе за "итальянский вариант". Возможности социализации тех, кто отказывается от вакцинации, должны быть ограничены по литовской или даже итальянской модели. С такими требованиями к президенту и ключевым министрам обратилась в понедельник Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов. В гостиничном и ресторанном бизнесе привито более 80% сотрудников. Рестораны, например, могли бы работать и зимой, однако низкий уровень вакцинации в обществе делает это почти бессмысленным: количество клиентов "угрожающе сокращается".

Люди без прививки сами должны платить за лечение? На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы "необоснованно не вакцинированные" пациенты с Covid-19 покрывали расходы на лечение сами. Автор инициативы Сандис Кравалис отмечает, что цена одной вакцины в 300-400 раз ниже, чем стоимость лечения пациента в отделе интенсивной терапии или реанимации. Эти расходы несут налогоплательщики. "Привитая часть общества не должна нести ответственность за последствия от решений других людей. Государству также не стоит брать на себя покрытие расходов, созданных осознанно этими жителями", — полагает Кравалис. За пять дней инициатива собрала более 5700 подписей. Если авторам удастся собрать 10 000 подписей, то законопроект будет отправлен на рассмотрение в Сейм. В парламент уже подан проект, предусматривающий добровольную вакцинацию.

Картина дня

Вакцина Pfizer/BioNTech безопасна для детей 5-11 лет, сообщили производители. Уже известно, что детям этого возраста потребуется меньшая доза вакцины, чем взрослым. В понедельник стало известно, что из-за тяжелого течения болезни 10-летний ребенок был переведен на лечение из Лиепаи в Ригу. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее прогнозировал, что вакцинация детей в возрасте от 6 лет может начаться в конце октября.

Выборы в Госдуму России: выиграла "Единая Россия". Партия власти вновь получила конституционное большинство, хотя результат — чуть хуже, чем на прошлых выборов, говорится в обзоре BBC. На втором месте — коммунисты. В нижней палате российского парламента будут представлены ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и партия "Новые люди". В семи регионах России, включая Москву, проводилось электронное "умное" голосование. КПРФ отказывается признавать итоги электронного голосования в столице.

Цены на жилье идут вверх. За последние 18 месяцев пандемия Covid-19 установила новые рекорды на мировых рынках жилья. Растут как цены на саму недвижимость, так и арендная плата. Наблюдается острое жилищное неравенство, и целое поколение рискует оказаться "за бортом", пишет Bloomberg. Такая ситуация наблюдается как в Европе — в Лондоне, Париже, Риме, Берлине, так и в США, Китае, Южной Корее.

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