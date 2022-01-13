Привитым оплатят больничный в случае Covid-19. Заплатил за квартиру и остался без денег — что делать? 13 января: главное

Вакцинированным вновь будут оплачивать больничные с первого дня подтвержденной инфекции Covid-19. В Риге открылся новый Lidl и установлен новый рекорд тепла. ОДКБ объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 13 января.

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Картина дня

2566 новых случаев Covid-19. Скончались 10 человек. Доля положительных результатов — 15,2%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 295 961 человека при населении в 1,89 млн человек.

Больничные вакцинированным в случае Covid-19 будут оплачиваться с первого дня. Лица, у которых есть действующий сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, вновь смогут получать пособие по болезни из государственного бюджета с первого дня болезни. Выплаты будут осуществляться до окончания объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации — 28 февраля. Правила распространяется и на тех, кто получил заключение о необходимости отложить вакцинацию.

Что вы думаете о росте цен на воду и отопление? Комиссия по регулированию общественных услуг призывает жителей высказать мнение о повышении тарифов Rīgas siltums на тепловую энергию на 6,7%. Жители могут ознакомиться с резюме проекта и присылать свои рекомендации комиссии или Rīgas siltums по электронной почте на sprk@sprk.gov.lv или siltums@rs.lv.

Против Юрия Журавлева начат уголовный процесс в связи с выступлениями против независимости Латвии. В конце прошлого года Служба государственной безопасности (СГБ) передала на рассмотрение в прокуратуру Рижского судебного округа процесс против некоего лица, которое якобы выступало против государственной независимости, суверенитета и территориального единства Латвийской Республики.

Семье Липманов, владеющих Grindeks, придется вернуть государству 1,9 млн евро. Вступил в силу приговор по иску SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor против акционеров АО Grindeks Кирова и Филиппа Липманов о компенсации убытков, нанесенных государственному специальному пенсионному бюджету.

В Риге открылся новый Lidl. Предприятие розничной торговли Lidl Latvija открылo свой 18-й магазин в Латвии. Он находится в Риге нa улице Стирну 31 в Пурвциемсе. Магазин, в строительство которого инвестировано почти 7 млн евро, будет работать в "зеленом режиме" каждый день с 7.00 до 23.00.

В столице побит рекорд тепла. В четверг после 14 часов воздух в Риге прогрелся до +6,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым 13 января в столице за всю местную историю наблюдений. Предыдущий рекорд тепла в Риге был зафиксирован в 2007 году и составлял +6,3 градусов.

Женщина получила условный срок за фиктивный брак. Суд Видземского предместья Риги приговорил женщину к условному сроку за фиктивный брак с гражданином Индии. Подсудимая в корыстных целях допустила возможность лица законно пребывать в Латвии или другой стране Европы. За это женщина получила в качестве награды более трех тысяч евро.

ОДКБ выводит войска из Казахстана. Организации Договора о коллективной безопасности объявила о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Военные ОДКБ подготовили технику для загрузки в самолеты и собрались возвращаться на места постоянной дислокации. Охрану ключевых объектов страны передана миротворцами силовым структурам Казахстана.

Дания предлагает жителям уже четвертую прививку от Covid-19. Четвертую дозу вакцины от "ковида" предложат самым уязвимым от этой инфекции. Об этом сообщил глава минздрава Магнус Хеунике. Одновременно официальный Копенгаген сократил срок действия так называемого паспорта здоровья. Теперь у жителей королевства, сделавших две прививки от "ковида", этот документ действует в течение пяти месяцев после второй дозы вакцины — вместо семи.

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Получил огромный счет за квартиру и остался без денег. Кто может помочь? На этой неделе рижане получили декабрьские счета за коммунальные услуги. У многих суммы возросли на 20-50%. Рост цен на энергоресурсы ударил абсолютно по всем жителям, но среди них есть те, кто, оплатив счет, останется без средств к существованию. Рассказываем, что делать таким людям.

Дефицит бюджета Латвии — один из самых больших в ЕС. При чем здесь выборы? Если в начале коронакризиса правительство Латвии мало или неохотно поддерживало экономику, то прошлый год принес основательные траты. В 2022 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 4,8% ВВП. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Необходимость такого недостатка в казне спорна, но в этом году выборы в Сейм, поэтому воздержаться от дополнительных расходов политически сложно. Рассказываем о риске таких трат и возможном перегреве экономики.

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Квартирный вопрос: появится ли в регионах доступное жилье? Экономическая активность Латвии не ограничивается только Ригой и ее окрестностями, но одной из главных преград, тормозящих развитие регионов, остается так называемая доступность жилья. Для того, чтобы решить этот вопрос, в ближайшие годы при поддержке еврофондов планируется построить около 700 квартир с пониженной арендной платой.

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