Привычка вымирать. В Литве и Эстонии растет число жителей, в Латвии — нет. Почему?

В прошлом году в Литве впервые за 28 лет выросла численность населения. В Эстонии подобная тенденция наблюдается уже четвертый год подряд. DELFI попробовал разобраться, как соседним странам удалось преломить негативный демографический тренд и что мешает Латвии перенять этот опыт.

Литва: преломить негативный тренд



Согласно предварительным данным на 1 января 2020 года, в Литве насчитывается 2 794 131 постоянный житель. Это на 145 человек больше, чем по состоянию на 1 декабря 2019 года. Последний раз прирост населения в стране был зафиксирован в 1991 году, после этого Литва пережила самую масштабную среди всех стран Балтии волну эмиграции (только в разных странах ЕС проживает свыше 300 тысяч граждан Литвы).

Рост населения в 2019 году объясняется иммиграцией — за год в Литву прибыло на 10,8 тысяч человек больше, чем уехало. По данным литовского Департамента статистики, всего в 2019 году в Литву переехали на постоянное жительство 40,1 тыс. человек, более половины из которых — граждане Литвы (20,4 тыс.), т.е. "возвращенцы". Среди иностранцев, решивших переселиться в Литву, больше всего граждан Украины, Белоруссии и России.

Эстония: стабильная динамика



Реэмиграция и приток иностранной рабочей силы являются основными факторами увеличения численности населения в Эстонии. По состоянию на 1 января 2020 года в Эстонии проживает 1 328 360 человек, что на 3540 человек больше, чем годом ранее и на 12 146 больше, чем в 2016-м. Основной поток мигрантов прибывает в Эстонию из тех же стран, что в Литву, — из Украины, Белоруссии и России.

При этом уровень рождаемости в обеих соседних странах, как и в Латвии, остается критически низким, а число умерших по-прежнему превышает число родившихся. В Литве в прошлом году родилось 27 700 младенцев, что на 420 меньше, чем в 2018 году. В Эстонии в прошлом году родилось 13 900 детей, что на 400 меньше, чем годом ранее. Как отмечают экономисты двух стран, один лишь приток иммигрантов не сможет в полной мере компенсировать имеющийся дефицит рабочей силы.

Не только зарплаты



Причин, почему мигранты из Восточной Европы выбирают чаще Литву и Эстонию, а не Латвию, минимум две. Первая — величина зарплаты. По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале прошлого года средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии составляла 1091 евро, в Литве — 1318, в Эстонии — 1397 евро.

Вторая причина — миграционное законодательство. Правительства соседних стран проявляют больше гибкости в вопросе завоза иностранной рабочей силы. В Эстонии действует так называемая миграционная квота для работы и предпринимательства: в 2018 и 2019 году она составляла 1315 человек в году. Однако квота не касается иностранцев, ходатайствующих о виде на жительство для учебы в Эстонии, ученых, преподавателей, крупных инвесторов, а также специалистов, занятых в сфере инфотехнологии, коммуникаций и стартапов. Все эти группы мигрантов могут легализоваться в Эстонии в упрощенном порядке.

Совсем несложно теперь приехать в Эстонию и для краткосрочной работы (сроком до года в течение 15 месяцев): в прошлом году было выдано 32 262 соответствующих разрешения, преимущественно гражданам Украины, часть из которых могут со временем изменить свой статус. При этом для целого ряда краткосрочных работников действуют сниженные требования по величине зарплаты, например, сезонных рабочих, участников молодежных проектов и стартапов, преподавателей, спортсменов и т.д.

В Литве в период с января по ноябрь прошлого года Служба занятости выдала разрешение на работу 8400 иностранцам — это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Всего в 2019 году в Литве было выдано 38 тысяч видов на жительство, поскольку многие мигранты приезжают сразу с семьей.

Националисты против бизнеса



Появление гастарбайтеров из стран бывшего СССР радует, конечно, далеко не всех. Национально ориентированные политики и в Литве, и в Эстонии постоянно выступают за ужесточение правил завоза иностранной рабочей силы. Среди экономистов высказываются опасения, что иностранцы, соглашаясь работать за низкие зарплаты, демпингуют и вытесняют местное население с рынка труда.

Однако голоса бизнеса и либерально настроенных экономистов пока звучат громче. По подсчетам Вильнюсского университета, в 2020–2030 годы в Литве прогнозируют сильный спад количества работников из-за общего старения общества, поэтому для стабилизации положения рынку нужны свыше 200 000 иммигрантов. В свою очередь, в Эстонии каждый второй крупный работодатель сталкивается с трудностями при поиске квалифицированных работников, свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком SEB. Показатель занятости в Эстонии уже несколько лет является одним из самых высоких в ЕС.

Латвия: бедность и бюрократия



На фоне балтийских соседей в вопросе демографии Латвия пока выглядит менее успешной. По предварительным данным Центрального статистического управления, в начале 2020 года численность населения страны составляла 1,908 млн. человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. И хотя скорость отъезда населения стабильно замедляется (за первые девять месяцев прошлого года численность населения страны за счет миграционных процессов сократилось только на 0,15%, что является лучшим результатом за последние 20 лет), низкая рождаемость и слабая реэмиграция пока мешают общей демографической стабилизации.

Запрос на иностранную рабочую силу в Латвии есть, и он постоянно растет. В прошлом году с января по сентябрь иностранцам было выдано почти 9 738 разрешений на работу. Для сравнения: за весь 2014-й год было выдано 3218 разрешений. Правда, как отмечают работодатели, порядок трудоустройства иностранца в Латвии — забюрократизированный и дорогостоящий (такому работнику, за исключением отрасли сельского хозяйства, нужно обязательно платить не меньше средней зарплаты по стране, даже если он занимается простым неквалифицированным трудом).

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов в своей статье "Почему резервы рабочей силы стран Балтии еще не исчерпаны" напоминает, что с начала 21 века Латвия пережила две волны эмиграции, и сейчас в разных странах ЕС насчитывается свыше 160 тысяч латвийцев. По мнению эксперта, даже реализация умеренного сценария реэмиграции может существенно повлиять на рынок труда. Впрочем, исследование профессора Латвийского Университета Михаила Хазана показывает: большинство уехавших из Латвии не собираются возвращаться.

Известный латвийский демограф Илмар Межс считает, что решение проблемы демографии зависит во многом от эффективности государственной политики поддержки семьи. Сейчас в Латвии гарантии социальной защиты для семей одни из самых слабых в ЕС, и пока эта проблема не будет решена, сложно рассчитывать на рост рождаемости и активную реэмиграцию. "Государство может предотвратить несправедливую ситуацию, когда бедность возникает из-за появления ребенка, большинство других стран делают это успешнее", — указал Илмар Межс в интервью Latvijas radio.