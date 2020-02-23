Пустая метрополия. Пять графиков, которые показывают, какой может стать Рига через 30 лет

В ближайшие 30 лет статус Риги как метрополии в Балтии окажется под вопросом: численность населения в столице Латвии снизится на 90 тысяч человек. Такой прогноз содержится в исследовании, которое по заказу Рижской думы провел Институт экономики Латвийской Академии наук. Портал DELFI изучил полный текст отчета и собрал несколько максимально наглядных графиков.

Авторы исследования предложили три сценария, каждый из которых предполагает сокращение численности населения в Риге. Один из сценариев основан на демографических тенденциях 2011-2019 годов, второй — на показателях 2016-2019 годов, а третий комбинирует тренды 2011-2019 годов с относительным сальдо миграции за 2016-2019 годы. Авторы уточняют, что неопределенность с сальдо миграции настолько велико, что в целом к линеарному сокращению численности населения Риги и окрестностей нужно относиться критически.

Согласно первому, пессимистичному сценарию, у 2030 году количество рижан сократится на 5,2%. К 2050 году их станет уже на 14% меньше. В количественном выражении это означает, что население Риги с нынешних 633 тысяч человек уменьшится сначала до 600 тысяч, а затем и до 544 тысяч человек.

При этом число жителей окрестностей столицы практически не изменится. Интересно, что к 2030 году старение населения станет ярко выраженной проблемой для пригородов Риги: в начале 2000-х годов сюда активно переселялись люди трудоспособного возраста. Тем не менее, некоторым территориям в радиусе 100 км от Риги математические модели предсказывают настоящий демографический бум.

Авторы исследования отмечают ярко выраженную тенденцию — семьи, которые живут в пригородах Риги, по мере взросления детей разделяются: родители остаются жить в прежнем жилище, дети стремятся в Ригу, или если средства этого не позволяют — за границу.

Прогнозировать численность населения в районах Риги достаточно трудно. Особенно это касается районов с повышенной "текучкой" — в некоторых местах за четыре года сменилась половина всего населения. Точных данных о том, какие именно группы населения активно мигрируют, нет. Тем не менее, если спроецировать исторические данные на будущее, становится ясно: почти вся Рига будет терять население.

Стремительнее всего терять население будут Вецмилгравис и Московский форштадт.

Тем не менее, настоящий бум ждет район улицы Сканстес (можно предположить, что математическая модель дает не самый реалистичный прогноз — Ред.). Кроме того, новыми крупными микрорайонами могут стать Дрейлини, Клейсты и Дарзини.

Отчет был подготовлен по заказу Рижской думы в рамках разработки программы развития столицы с 2021 до 2027 год. Полный текст отчета (лат. яз., PDF).