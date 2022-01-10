Пять причин всплеска цен на электроэнергию. 10 января: главное

Смягчать ковидные ограничения рано — на минувшей неделе в латвийских больницах можно было увидеть последствия новогодних выходных. В микрорайоне Плявниеки пьяный водитель сбил на пешеходном переходе трех человек и уехал. Шеф-повар Мартиньш Ритиньш борется за свою жизнь в больнице. Что спровоцировало скачок цен на электроэнергию в Латвии? Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 10 января.

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В странах Балтии растут и потребление, и производство электроэнергии, увеличивается ее экспорт, растут цены на бирже и в розничном обращении. Местных мощностей по производству электроэнергии не хватает. Комбинация всех этих факторов уже привела к резкому скачку цен на электричество, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ). И это уже вынуждает менять привычки и вводить режим экономии электроэнергии на муниципальном уровне.

Пять причин роста цен на электричество: объясняет КРОУ

Отсутствие генерирующих мощностей. После закрытия Игналинской АЭС в Литве и сланцевых заводов в Нарве в регионе наблюдается значительный дефицит конкурентоспособных мощностей по производству электроэнергии. Погода. Латвия может производить необходимую стране электроэнергию самостоятельно, но подкачали климатические и рыночные условия: станции не работали на полную мощность. Самый низкий уровень внутреннего производства электроэнергии был в августе — оно достигло самой низкой отметки с 2008 года. На снижение повлияли климатические условия — высокая температура воздуха в июле (на 5°С выше нормы), а также снижение притока воды в Даугаву и ремонт электростанций. Рост цен на бирже. Производители электроэнергии продают свою электроэнергию на бирже Nord Pool, где ее покупают трейдеры, поставляющие электроэнергию потребителям. На бирже работают производители и торговцы из стран Балтии, Скандинавии и крупнейших стран Центральной Европы. Электроэнергия предлагается на бирже по часовой ставке и часто по очень разным ценам. В 2020 году цены на бирже были на рекордно низком уровне, а в 2021 году цены на электроэнергию резко выросли до рекордных отметок. Исторически самая высокая среднемесячная цена на электроэнергию для Латвии наблюдалась в латвийской торговой зоне в декабре прошлого года. По сравнению с ценой в этот же период годом ранее она выросла почти в пять раз и достигла 207,40 евро/МВтч. Хотя высокие цены сохранялись весь месяц, особенно нужно отметить 7 декабря, когда в трех странах Балтии одновременно не были доступны несколько производственных единиц одновременно. В Латвийской торговой зоне фондовой биржи наблюдалась исторически самая высокая почасовая цена на электроэнергию в Латвии — 1000,07 евро/МВтч. Повышение цены на электроэнергию на оптовом рынке влияет и на ее повышении в розницу. Средневзвешенная цена электроэнергии, рассчитанная SPRK для домашних хозяйств в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года выросла до 74,36 евро/МВтч (+29%), а для юридических пользователей — до 68,97 евро/МВтч (+52%). Отсутствие ветра и осадков повлияло на ветроэлектростанции в Скандинавии. Условия для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии были менее благоприятными, чем в другие годы. В Скандинавии было меньше осадков и меньше ветра. В условиях значительного дефицита возобновляемых ресурсов при производстве электроэнергии (ветер, вода) используется природный газ. Учитывая высокую цену на природный газ, это приводит к подорожанию электроэнергии. Сложная геополитическая ситуация. Проводимая Литвой политика по ограничению мощности литовско-белорусского межсетевого соединения привела к сокращению возможности покупать более дешевую электроэнергию из России. Это обстоятельство оказало дополнительное влияние на повышение цен на электроэнергию в странах Балтии.



Почти каждый день приходят новости о том, как рост цен на электроэнергию сказывается на жизни латвийцев. На прошлой неделе о повышении тарифов с 1,92 евро до 2,38 евро за кубометр заявила компания Rīgas ūdens. План должна еще утвердить Комиссия по регулированию общественных услуг.

Чтобы уменьшить траты на электричество, в Риге запускают новую систему энергоуправления. Например, отдельные сотрудники будут следить за тем, чтобы в школах ночью не горел свет, чтобы во время каникул не работала на полную мощность вентиляция, пишет rus.lsm.lv. Новая система также предусматривает оптимизацию уличного освещения.

Умное уличное освещение появилось в трех микрорайонах Даугавпилса: система регулирует яркость света по ситуации и позволяет значительно снизить выброс парниковых газов. Адажское самоуправление сообщило о том, что на некоторых улицах уменьшена интенсивность освещения — где-то фонари будут гореть не на полную мощность, а где-то будут гореть не все.

Пересматривать свои повседневные привычки приходится и обычным жителям. Подробнее о том, как сэкономить на счетах за электричество.

Картина дня



В Латвии выявлено 864 новых случая Covid-19, скончались три пациента. Из заболевших 298 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 566 инфицированных прошли вакцинацию. Всего в минувшие сутки было произведено 5780 тестов, доля позитивных результатов — 14,9%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 895,2.

Смягчать ограничения рано. Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле подчеркнула, что омикрон-штамм Covid-19 совершенно точно нельзя расценивать как более легкий по сравнению с предыдущими вариантами вируса, соответственно оснований для смягчения ограничений нет. Наоборот, следует быть очень осторожными. В то же время в ВОЗ считают, что сложная ситуация из-за "омикрона" сохранится еще три месяца. Помимо "омикрона" могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает мутировать. На минувшей неделе в латвийских больницах можно было увидеть последствия новогодних выходных, когда госпитализаций стало больше. Медучреждения были вынуждены снова открыть дополнительные койки, но ситуация пока не критичная.

Для улучшения качества воздуха в столице количество авто должно сократиться на 20%. Переговоры о возможных решениях по улучшению качества воздуха в столице уже начались и их участники рассматривают несколько сценариев. Начат и разговор о введении платы за въезд в Ригу, эта практика действует в других городах мира. В свою очередь, введение платы за въезд в центр Риги является одним из "конечных" решений. Решения будут приняты после окончания исследования.

Шеф-повар Мартиньш Ритиньш борется за свою жизнь в больнице. Накануне Рождества у него поднялась температура, однако три теста на "ковид" показали негативный результат. Сделанный уже в больнице тест показал, что Ритиньш заразился штаммом "Дельта". В минувшую субботу ему стало настолько плохо, что медики перевели его в реанимацию. На сегодняшний день ситуация улучшилась и Мартиньша перевели в интенсивную терапию. Родные уверены, что улучшение наступило благодаря вакцине.

В микрорайоне Плявниеки пьяный водитель сбил на переходе трех человек и скрылся. ЧП произошло около 15.00 на одном из регулируемых пешеходных переходов, что на ул. А. Сахарова. Сразу же после этого виновник ДТП скрылся. Двое пострадавших госпитализированы. Автомобиль обнаружили во дворе на ул. Дзеню. Там же задержали и водителя. Установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения, в его организме было констатировано около 3 промилле. Начат уголовный процесс.

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