Rail Baltica в срок не запустят, правительство готовит непопулярное решение по "ковиду". Главное: 27 сентября

Надежды запустить железнодорожный проект Rail Baltica в срок тают на глазах: уже сейчас понятно, что сроки сдвигаются минимум на четыре года. Между тем, правительство Латвии готовится принять непопулярное решение по ковидным ограничениям — все решится во вторник. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 23 сентября.

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21 сентября министры сообщений Латвии, Литвы и Эстонии замуровали капсулу в фундамент Рижского Центрального вокзала, подчеркнув таким образом значимость строительства железнодорожной линии Rail Baltica. Спустя неделю выяснилось, что с проектом все не так лучезарно: страны, которые соединит Rail Baltica, трудятся над проектом в совсем разном темпе.

В график точно не вписывается Эстония. Главные препятствия — проектирование основного маршрута и планирование в Пярнусском уезде. "До сих пор нашей целью был 2026 год, но это не выбито в камне на европейском уровне", — заявил в интервью Postimees глава правления Rail Baltic Estonia Тыну Гринберг. Теперь Гринберг говорит о 2030-м.

Главные препятствия — проектирование основного маршрута и планирование в Пярнусском уезде. "До сих пор нашей целью был 2026 год, но это не выбито в камне на европейском уровне", — заявил в интервью Postimees глава правления Rail Baltic Estonia Тыну Гринберг. Теперь Гринберг говорит о 2030-м. Латвийский этап: пока все идет по плану? В сентябре в Риге начались строительные работы на улице Лачплеша — это уже третья стройплощадка Rail Baltica. В ноябре прошлого года началась реконструкция Центрального вокзала. Идут работы в районе аэропорта. Rail Baltic сулит центру и районам Риги огромные перемены — изменится как облик города, так и цены на недвижимость. Министр сообщения Талис Линкайтс уже видит новую тенденцию в транзите — интерес к перевозкам по железной дороге на север.

В сентябре в Риге начались строительные работы на улице Лачплеша — это уже третья стройплощадка Rail Baltica. В ноябре прошлого года началась реконструкция Центрального вокзала. Идут работы в районе аэропорта. Rail Baltic сулит центру и районам Риги огромные перемены — изменится как облик города, так и цены на недвижимость. Министр сообщения Талис Линкайтс уже видит новую тенденцию в транзите — интерес к перевозкам по железной дороге на север. Литва и Польша впереди. Уже в середине 2022 года может открыться участок Вильнюс-Варшава. Польша очень заинтересована как можно быстрее пустить поезда между двумя столицами, говорит министр сообщения Литвы Мариус Скуодис.

Уже в середине 2022 года может открыться участок Вильнюс-Варшава. Польша очень заинтересована как можно быстрее пустить поезда между двумя столицами, говорит министр сообщения Литвы Мариус Скуодис. Rail Baltica вкратце. Новая железнодорожная линия на колее европейского стандарта соединит Таллин, Ригу, Вильнюс и Каунас с Польшей. Финляндия получит доступ к Rail Baltica, если будет построен тоннель между Хельсинки и Таллином. Общая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро (уже говорят о том, что смету придется пересматривать). Часть средств погасит Европейский союз

Картина дня

На подходе обязательная вакцинация для некоторых профессий. Предполагается, что это решение правительство примет во вторник, 28 сентября. "Ковидные" ограничения правительство будет принимать "шаг за шагом", заявил глава парламентской фракции Attīstībai/Par! Юрис Пуце. Идею ввести обязательную вакцинацию для медиков, педагогов и работников сферы социального ухода поддержал президент Латвии Эгил Левитс. При этом эксперты не уверены в эффективности новых мер.

290 новых случаев Covid-19, пять смертей за минувшие сутки. В воскресенье традиционно делается мало тестов, но доля позитивных результатов высока: 6%. Число "ковидных" пациентов в больницах за сутки возросло на 68 человек. Всего в стационарах находятся уже 445 пациентов с диагнозом Covid-19. Из-за Covid-19 удаленно учатся отдельные классы в 268 школах страны. Это на 18 школ меньше, чем неделю назад.

Третья "бустерная" доза вакцины рекомендована всем жителям старше 65 лет. Третью прививку получат постояльцы центров социального ухода старше 65 лет, а также медики, которые работают в контакте с больными Covid-19 и непривитыми пациентами.

В Германии завершается эпоха Ангелы Меркель. Победителем парламентских выборов стала Социал-демократическая партия, на втором месте — Союз христианских демократов, находившийся у власти с 2005 года. Период политической стабильности закончился: две лидирующих партии уже заявили о нежелании сотрудничать в коалиции друг с другом. Между социал-демократами и христианскими демократами разгорается борьба за дружбу с малыми партиями. Пока они делят власть, канцлером остается Меркель.

В Бундестаг избрана латышка. 36-летняя юрист Занда Мартена выросла в Лиепае, но уже 11 лет живет и работает в Германии. Она избрана по списку Социал-демократической партии Германии.

В ожидании Lidl. Из компании Rimi Latvia в сеть Lidl перешли несколько сотрудников. Конкуренция в розничной торговле в Латвии всегда была жесткой, но Lidl, конечно, серьезный конкурент, признает глава правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

В Ригу прибыли 20 низкопольных трамваев. Это последняя поставка в рамках договора, заключенного в 2016 году. На 1-м и 11-м маршрутах будут курсировать только новые трамваи.

В двух торговых центрах Риги откроются кинотеатры Apollo Kino. Кинотеатры с развлекательными зонами появятся в торговых центрах Rīga Plaza и Domina Shopping.

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