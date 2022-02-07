Акция протеста против "ковид"-ограничений в Риге прошла спокойно. Внутри правящей коалиции между партиями идет дискуссия о дальнейшей судьбе "ковидных" сертификатов и ограничений. Но известно, что послабления будут с 1 марта. "Медуза" сообщила о том, что рижанин Андрей Стребков долгие годы рассылал девушкам-шахматисткам порнографические материалы и использованные презервативы. В столице, между тем, задерживается выплата жилищных пособий. Сейм уже в этом году может легализовать однополые партнерства. Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич остался на свободе. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 7 февраля.

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Картина дня

Covid-19 за минувшие сутки: 3 646 новых случаев, умерли 9 пациентов. В воскресенье традиционно делается мало тестов, поэтому небольшое количество новых случаев — не показатель. Доля позитивных результатов среди тестируемых остается относительно неизменной: 38,8%. Среди скончавшихся — три человека в возрасте 50-59 лет, два в возрасте 60-69 лет и четыре старше 80 лет.

Акция протеста против "ковидных" ограничениях прошла спокойно. В понедельник около здания правительства собралось несколько сотен человек. Люди шумели с помощью свистков, гудков и ручной пожарной сирены. Здание было оцеплено сотрудниками полиции. Был замечен лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. Акция в Риге состоялась под влиянием протестов в Канаде. "Конвой свободы" — акция протеста канадских водителей-дальнобойщиков, которые пытаются добиться отмены требования паспорта вакцинации при пересечении границы с США. В самой Канаде — жарко: в Оттаве введено чрезвычайное положение, ситуация вышла из-под контроля, число протестующих превосходит число полицейских.

Коалиция договорилась ввести существенные послабления "ковид"-ограничений с 1 марта, правительство примет соответствующее решение 15 февраля. Между тем, министры весь понедельник выступали с противоречивыми публичными заявлениями об отмене "ковидных" ограничений, предваряя решение коалиции. Так министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) настаивал на отмене ограничений и приостановке срока действия сертификатов. Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) считает, что нужно отменить требование обязательной вакцинации к работающим в частном секторе. Ранее его товарищ по партии, министр образования Анита Муйжниеце призывала ослабить карантинные меры в школах. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) после встречи с президентом Левитсом категорично заявил, что существенное ослабление ограничений может быть только в марте после пика вспышки "омикрона". Решение об ослаблении ограничений правительство, по его словам, примет не раньше 15 февраля. В этот день вступает и в силу норма о сроке годности сертификатов.

"Нас позвали в больницу попрощаться". Брат Мартиньша Ритиньша рассказал о состоянии шеф-повара. "Даже не знаем, может, в какой-то момент получим сообщение, что Мартиньша с нами больше нет", — говорит его брат Янис. В больницу известный шеф-повар попал после Рождества. Тесты долго не выявляли Covid-19, и только в больнице было подтверждено, что Ритиньш заразился штаммом коронавируса "дельта".

Расследование "Медузы": "шахматный маньяк", обнаружился в Риге. Больше десяти лет российские шахматистки, в том числе несовершеннолетние, получали от неизвестного конверты с использованными презервативами и вырезками из порножурналов. Издание "Медуза" провело расследование и установило, что злоумышленником может быть рижский шахматист Андрей Стребков. Экс-министр финансов Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола рассказала порталу Delfi, что этой осенью письма возмутительного содержания получили и многие участницы проходившего в Риге престижного международного турнира Grand Swiss. Рейзниеце-Озола написала заявление в Госполицию, которая возбудила криминальный процесс и сейчас проводит расследование.

Сейм может позволить однополым парам регистрировать отношения. До сих пор парламентское большинство подобные инициативы отвергало — например, в последний раз против этой инициативы проголосовали 55 депутатов. Однако в этот раз соотношение сил может измениться. По поручению премьера новый законопроект о гражданском союзе разработало Министерство юстиции, возглавляемое Новой консервативной партией (НКП) — и теперь сама НКП, прежде выступавшая против, планирует поддержать законопроект. Ранее Конституционный суд признал,, что государства обязано защищать и поддерживать все семьи, в том числе однополые. Сейму дано время до середины 2022 года, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство.

Экс-президент Банка Латвии Илмар Римшевич остался на свободе. Рижский районный суд в Юрмале отклонил иск прокурора против бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича с требованием заключить его под стражу, а также перечислить ранее уплаченный залог в размере 100 000 евро за его освобождение в государственный бюджет. Бывший глава центробанка Латвии обвиняется во взяточничестве и отмывании незаконно полученных средств.

В Риге задерживается обработка заявлений на получение жилищного пособия, задерживается выплата. Из-за резкого роста цен на энергоресурсы и внесения изменений в нормативные акты Рижская Социальная служба столкнулась с валом таких заявлений, к тому же сотрудники болеют Covid-19. Самоуправление призывает к пониманию, просит аккуратно заполнять заявления, чтобы облегчить сотрудникам обработку документации, и обещает связаться со всеми соискателями пособий. Предлагаем заранее ознакомиться с тем, как правильно подать заявление на получение жилищного пособия.

73% жителей не поддерживают увеличение госдолга за счет будущих поколений. Согласно результатам опроса SKDS, также большинство респодентов (75%) полагают, что внешний долг Латвийского государства, в сравнении с другими странами ЕС, в целом большой (скорее большим его считают 36%, очень большим — 39%). А 12% оценивают внешний долг как средний, 3% — как маленький. Совет по фискальной дисциплине считает, что итоги опроса показывают недостаток понимания у жителей финансового положения государства, поскольку на самом деле уровень госдолга Латвии сравнительно низкий.

Сборная Латвии проиграла контрольный матч перед началом хоккейного олимпийского турнира. Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение от Дании в единственном проверочном матче перед стартом олимпийского турнира в Пекине — со счетом 1:2. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Латвии первый матч проведет 10 февраля против Швеции, затем сыграет против Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля). Победитель группы получит прямую путевку в четвертьфинал. Остальные команды сыграют в 1/8 финала.

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