С прививкой, но без маски? 14 вопросов и ответов о вакцинах от Covid-19 в Латвии

28 декабря первые жители Латвии получили прививку от Covid-19. Цель страны — вакцинировать около 1,5 млн человек. Как будет выглядеть массовая вакцинация? Что, если я не сделаю прививку? А если сделаю — можно ли не ходить в маске? Портал Delfi собрал 14 главных вопросов о вакцинации и попытался дать максимально краткие ответы.

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В статье использована информация Министерства здравоохранения, Госагентства лекарств и комментарии главы Государственного совета по иммунизации Даце Завадски.

Могут ли меня заставить сделать прививку?



Нет, вакцинация происходит на добровольной основе.

Сколько стоит прививка?



Закупленные государством вакцины будут бесплатными.

Какие вакцины закупает Латвия?



Латвия заключила договор о поставке шести вакцин — BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson (Janssen), CureVac и Sanofi GSK. Сейчас утверждена для использования вакцина BioNTech/Pfizer, еще три вакцины (AstraZeneca, Moderna и Janssen) проходят проверку в Европейском агентстве лекарств. Большая часть этих вакцин требует введения двух доз. Принцип их действия основан на разных технологиях.

Сколько доз получит Латвия?



Латвия рассчитывает получить количество, достаточное для вакцинации от полутора миллионов человек. В ближайшее время доступность вакцин будет ограничена, и в первую очередь их получат представители групп риска (сначала — медицинский персонал, подробности о плане вакцинации).

Когда я могу получить вакцину?



Все зависит от того, кто вы. Государственное агентство лекарств планирует закончить вакцинацию медиков до конца января. В феврале начнут прививать работников и клиентов центров социального ухода. В марте настанет очередь пожилых людей и хронических больных. Летом вакцина станет доступна оперативным работникам и всем остальным жителям страны. С полным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.

Смогу ли я узнать, какую именно прививку мне сделают?



Да, каждого человека проинформируют об этом. Информация о вакцине, серийном номере, времени прививки и дате введения второй дозы будет указана в специальной карточке. Эту карточку каждый человек получит на руки, кроме того, информация о прививке будет введена в электронную базу данных e-Veselība. Карточка прививки выглядит вот так:



Foto: LETA

Смогу ли я выбрать конкретную вакцину?



На данном этапе — нет, потому что выбор вакцин и их доступность ограничена. По мере поступления новой информации и поставки других типов вакцин Государственный совет по иммунизации будет рекомендовать конкретные вакцины для определенных групп пациентов. На данный момент известно, что препараты, которые будут зарегистрированы в ближайшее время, очень близки друг к другу с точки зрения эффективности и безопасности.

Как конкретно происходит процесс вакцинации?



Прежде чем сделать прививку, вас попросят заполнить анкету и ответить на 13 вопросов. В частности, нужно будет указать, были ли у вас раньше аллергические реакции или побочные эффекты после прививок; делали ли вы любую другую прививку в течение 14 дней; есть ли у вас симптомы острого инфекционного заболевания и есть ли хронические болезни. Женщин спросят о беременности. О побочных эффектах можно сообщать напрямую в Госагентство лекарств. Дополнительная информация — по телефону 67078400.

Кроме того, вместе с анкетой будет выдана справка о процессе вакцинации. В справке отмечается, что вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела, которые защищают от Covid-19, а также уточняется, что сам вирус в препарате не содержится, и заболеть Covid-19 из-за прививки невозможно. Для полноценного иммунного ответа нужно сделать две прививки с интервалом от 17 до 21 дня. После прививки нет никаких ограничений: можно мыться, заниматься спортом и т.д.

Где я могу сделать прививку?



На первых этапах — в кабинетах вакцинации по всей Латвии. Сначала прививки будут делать в больницах (главным образом, медицинским работникам). Пациенты группы риска или люди старше 60 лет смогут сделать прививку у семейного врача или в поликлиниках. В случае необходимости будет применяться и выездная вакцинация.

Как я узнаю, что могу сделать прививку?



Если вы не медицинский работник, вам нужно связаться с семейным врачом. Направить на вакцинацию может и врач-специалист (например, пульмонолог). Предполагается, что и сам человек, и семейный врач понимают, входит ли пациент в группу риска. Инициатива по поводу прививки должна исходить от человека или его лечащего врача, а не централизованно (со стороны государства).

Какие побочные эффекты есть у вакцин?



На данный момент нет сообщений о связанных с вакциной существенных и долгосрочных проблемах со здоровьем. Однако были случаи острой реакции на вакцину. Глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска сказала, что до и после регистрации вакцины от Covid-19 один из миллиона получателей вакцин столкнулся с анафилактическим шоком — острой аллергической реакцией на вакцину. На 28 декабря люди по всему миру получили более четырех миллионов доз вакцины.

Завадска отметила, что нежелательные события после вакцинации делятся на существенные и менее существенные. Под существенными имеются в виду реакции, опасные для жизни человека (они ведут к госпитализации). Несущественные события — это проходящие реакции на вакцину, вроде покраснения, головной боли и температуры. "Чтобы уменьшить возможность того, что у человека развиваются серьезные и тяжелые побочные эффекты, перед вакцинацией следует обсудить с врачом проблемы со здоровьем и задать вопросы", — отметила Завадска.

Врачи обязаны сообщать о серьезных побочных эффектах производителю, а он должен передать эту информацию Европейскому агентству лекарств.

Ранее журнал Science сообщал, что некоторые участники испытаний столкнулись с острыми реакциями на вакцины Pfizer и Moderna, но они были проходящими. Речь шла о лихорадке, усталости, боли в мышцах и суставах, головной боли.

Станет ли вакцина от Covid-19 регулярной прививкой, как вакцина от гриппа?



Пока ответа на этот вопрос нет, говорит Даце Завадска. Пока нет доказательств, что, например, вакцина Pfizer неэффективна против нового, более заразного вида коронавируса, выявленного в Великобритании. Кроме того, ученые еще не знают, как сильно должен мутировать коронавирус, чтобы вакцины стали неэффективными и сколько времени для этого потребуется. Поэтому не исключено, что повторные прививки придется делать через 5-10 лет или ранее.

Могу ли я столкнуться с каким-либо ограничениями, если откажусь от прививки?



Сейчас об этом сложно судить, однако такой вариант не исключен. Например, обязательная вакцинация от определенных болезней перед поездкой — не новая практика. Уже сейчас есть страны, при въезде в которые надо показать справку о наличии прививки от желтой лихорадки и других опасных заболеваний. Правда, далеко не факт, что в случае с Covid-19 будет применяться тот же подход. В начале декабря ряд стран ЕС, в том числе Франция и Германия, заявил, что не собирается выдвигать требование к обязательной вакцинации и хочет оставить выбор за жителями.

Осенью началось обсуждение вопроса, станет ли вакцинация обязательной, чтобы попасть на борт самолета. О плане ввести такое требование заявила австралийская авиакомпания Qantas. Австралия входит в число стран, которые при въезде требуют свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, если человек прибыл из страны, где распространена эта болезнь. Тем не менее, еще в начале декабря официальная позиция правительства Австралии в вопросе прививок от Covid-19 была на стороне добровольной вакцинации.

Что касается ограничений внутри Латвии, то Министерство здравоохранения настаивает на сохранении добровольной вакцинации, сообщил Delfi представитель ведомства Оскарс Шнейдерс. По его словам, ограничения приведут к попыткам обойти их, и это может принести больше вреда, чем отказ от вакцинации. Единственная ситуация, когда вакцинация от Covid-19 может стать обязательной, это если человек ложится на серьезную операцию. Заражение коронавирусом после такой операции может привести к тяжелым осложнениям или даже смерти, говорит Шнейдерс. "В таком случае врач может отказать в операции, если не будет сделана прививка, которая предотвратит осложнения", — отметил он. Похожий принцип существует уже сейчас — врач может отказать в операции, если пациент не хочет прививаться от гриппа, бросить курить или избавиться от других вредных привычек, которые могут негативно повлиять на исход операции.

Ранее представители латвийских клинических университетских больниц сообщили, что рассматривают возможность отстранить персонал, отказавшийся вакцинироваться, от работы с больными Covid-19, чтобы не подвергать сотрудников риску.

После прививки можно отказаться от маски и не соблюдать дистанцию?



Нет. Мы пока не знаем, сможет ли вакцина остановить передачу вируса, отметила Завадска. Может сложиться ситуация, что у привитого человека не будет симптомов болезни, но он все равно сможет передать вирус другим. Вакцина в первую очередь защищает от тяжелого хода болезни и смерти.