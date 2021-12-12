Сертификат, справка, тест. Как ходить в торговые центры с детьми во время ЧС

Из-за пандемии правительство то и дело вводит новые ограничения на работу торговых центров. Меняется график работы, зоны, список товаров. А если вы собрались купить детскую зимнюю куртку и взяли с собой ребенка, то вдобавок нужно помнить, какие документы на входе потребуют у него. И даже если у ребенка на руках будет, все что нужно — не факт, что охранник его пропустит. Delfi разбирался, как правильно ходить в торговый центр с детьми разного возраста: какие документы должны быть у ребенка; в каких случаях годится школьный тест, а когда только сертификат и что делать, если охранник не хочет пускать внутрь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В редакцию портала Delfi обратилась читательница, которая на днях попыталась сходить в торговый центр с детьми 8 и 11 лет. "Хотели купить зимние вещи. С этими ограничениями, все в последний момент. Но тут началось, извините, самодурство, торговых центров. В Spice нас не пустили даже с тестом, в "Альфе" потребовали школьный тест. Через несколько дней в "Домину" дети абсолютно спокойно вошли без предъявления каких-либо документов. Проверили только сертификаты и ID-карты у родителей. Но ведь есть одни правила для всех. Почему такая разная трактовка?" — недоумевает женщина.

"Еще мне очень непонятно, что с детьми старше 12 лет. У моей дочки есть сертификат, но у ее подруги — нет. И я не могу понять, годится ли для этого ребенка школьный тест. А если годится, то в каком виде его предъявлять (у него нет QR-кода, только выписка из лаборатории). И самое главное: может ли 14-летний ребенок с сертификатом посещать торговые центры без сопровождения взрослых?"

Как должно быть: объясняет Минэкономики



За разъяснениями Delfi обратился в Министерство экономики. Требования оговорены в правилах Кабинета министров Nr. 662 от 28 сентября 2021 года "Требования эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

Дети до 12 лет — нужно ли показывать какие-то документы охраннику на входе?



Дети до 12 лет могут посещать "зеленые" магазины, торговые центры и другие места оказания услуг только вместе с родителем, у которого имеется ковид-сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации или факт перенесенной болезни. Ребенок не должен ничего показывать на входе. Самостоятельно посещать места оказания услуг ребенок не может.

Дети старше 12 лет — нужно ли показывать какие-то документы охраннику на входе?



Дети старше 12 лет могут самостоятельно посещать "зеленые" магазины, торговые центры и места оказания услуг, показав на входе сертификат о прохождении вакцинации или перенесенной болезни. Одновременно с сертификатом ребенок обязан показать документ, удостоверяющий личность:



ребенок в возрасте до 15 лет, показывая сертификат вместе с ним в качестве удостоверяющего личность документа, может показать паспорт или ID карту, школьное удостоверение или свидетельство о рождении.

ребенок в возрасте до 15 лет, показывая сертификат вместе с ним в качестве удостоверяющего личность документа, может показать паспорт или ID карту, школьное удостоверение или свидетельство о рождении.

если ребенка до 15 лет сопровождает родитель, можно показать паспорт родителя, в котором имеется запись о ребенке.

если ребенка до 15 лет сопровождает родитель, можно показать паспорт родителя, в котором имеется запись о ребенке.

ребенок старше 15 лет в качестве документа, удостоверяющего личность, должен предоставить паспорт или ID карту.

То есть если у ребенка в 12 лет и старше нет сертификата (он проходит только школьное тестирование), то он не может попасть в торговый центр?



В любом месте оказания услуг, в том числе торговле, в отношении детей старше 12 лет действует следующий порядок:



если ребенок хочет самостоятельно посещать эти места, то у него должен быть сертификат и документ, удостоверяющий личность, школьное удостоверение или свидетельство о рождении.



если ребенок вместе со взрослым посещает "зеленые" места оказания услуг, в этом случае годится также негативный результат теста (школьный или лабораторный), который сделан не позднее, чем за 72 часа, и школьное удостоверение. В этом случае у родителя должен быть сертификат и документ, который удостоверяет, что этот ребенок его (запись в паспорте, свидетельство о рождении ребенка).

Магазины должны разъяснять охранникам требования



Как и следовало ожидать, когда Delfi попросил рассказать торговые центры, какие правила действуют у них, все как один сослались на действующие правила кабинета министров. Почему же читательница попала в такую ситуацию? Похоже, проблема в охранниках на входе, которые по-разному трактуют требования законов или попросту их не знают. В Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) напоминают: магазины должны разъяснять работающим у них охранным фирмам условия нормативных актов, в том числе тех, что касаются документов, которые имеют право показывать дети.

"Торговые центры нанимают охранников и несут ответственность, если те делают, что-то неправильно. Если охранник не выполняет нормы закона и отказывается впускать ребенка, покупатель должен обратиться к администрации торгового центра с тем, чтобы его законные права были соблюдены", — говорит глава ЛАТ Хенрик Данусевич. Впрочем, здесь есть еще одна важная проблема — из-за нехватки кадров, уровень образования охранников не всегда на достаточно высоком уровне. Отрасль пытается найти решение проблемы.

"Ни в одной стране не требуют паспорт!"



В ЛАТ признают, что некоторые процессы слишком бюрократизированы. Например, Ассоциация выступает за то, чтобы правительство незамедлительно разрешило использовать для посещения торговых объектов любой документ, идентифицирующий личность (речь идет о взрослых). "Ни в одной стране не требуют паспорт, чтобы зайти в магазин! Это во-первых, просто глупо. Полиция же не проверяет подлинность водительских прав с помощью паспорта или ID карты. Во-вторых, это создает неудобства для покупателей. Не все люди носят с собой паспорт. Некоторые бояться, что могут его потерять, если время перекладывать его из кармана в карман, — поясняет Хенрик Данусевич. — Мы считаем, что должны принимать любой документ, который подтверждает личность — водительские права, карточка рижанина или, например, рабочее удостоверение — чем оно хуже, если на нем есть печать и моя фотография. Как полиция сказала: паспорт и ID-карту нужно было бы спрашивать только в тех случаях, когда появились сомнения в идентификации — условно, у вас на другом документе фотография выцвела или вы непохожи. В конце концов, основной документ — это ведь сертификат. Если можно показывать распечатку сертификата, то почему нельзя копию паспорта или ID-карты? Что там можно подделать? Пририсовать свою фотографию?"

Что касается школьного скринингового теста, который должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа (трое суток), то получается, что посещение магазина с детьми старше 12 лет теперь нужно подстраивать под этот тест. Однако в этом вопросе ЛАТ полностью доверяет Министерству образования.

Как избежать рождественского столпотворения?



ЛАТ настаивает на том, чтобы позволить торговым центрам работать в зеленой зоне в том числе по выходным, а также уменьшить площадь на одного человека. Сохранение нынешних ограничений приведет к большему столпотворению в предпраздничный период. "Зимой, когда очень холодно и мороз, стоять в очереди на улице означает подвергать себя риску заболеть. Особенно сложно стоять в очереди пенсионерам и инвалидам. Я считаю, что правительство жестоко обходится с людьми и это не обосновано никакими эпидемиологическими опасностями", — говорит Хенрик Данусевич.

"Когда все хорошо, надо все открывать. Открывая постепенно, мы просто дождемся следующего закрытия. А кто-то вообще не откроется, — говорит Данусевич. По его мнению, вряд ли это приведет к росту заболеваемости. "Отчего? Если все откроется, значит, люди рассредоточатся. Ведь сегодня все продолжают ходить в магазины. Просто выбирают те, что открыты и стоят в очереди. Одновременно мы видим, что общественный транспорт, который намного опаснее, чем любая торговля, продолжает курсировать. Для сравнения: магазин обслуживает человека за 15 минут, а в транспорте вы в среднем проводите 40 минут. При этом в магазине у вас 25 квадратов, а в транспорте — полквадрата на человека. Вспоминая 18 декабря прошлого года, когда правительство резко закрыло магазины и все рванули в последний день за рождественскими подарками, мы наоборот говорим: давайте сейчас откроем магазины, чтобы люди спокойно могли все купить", — указывает Данусевич.

По данным ЛАТ, нигде в Европе нет ограничения в 25 квадратных метров на одного покупателя. Например, в Швейцарии, Мальте, Финляндии, Норвегии и Ирландии — ограничений по площади нет вообще. В Эстонии, Франции, Германии и другие странах — установлено до 10 квадратных метров; в Польше, Литве, Чехии и Австрии — 15 квадратных метров.

Предложение ЛАТ: для магазинов площадью до 150 квадратных метров и работающих в красном режиме — установить 10 квадратных метров на человека, с площадью больше 1500 квадратных метров — 15 квадратных метров. Для работающих в зеленом режиме магазинов площадью до 1500 квадратных метров — отменить ограничение по площади (сохранив дистанции два метра), для магазинов больше 1500 квадратных метров — уменьшить ее до 10 квадратных метров на человека.

Сейчас в маленьких магазинчиках, где площадь на одного покупателя меньше 25 квадратных метров, фактически может находиться только один человек. "То есть вы представьте себе, какая производительность труда — человек зашел, пока посмотрел, выбрал, купил, вышел и только тогда может заходить второй покупатель. Торговец должен обеспечить, чтобы не был превышено максимально допустимое количество людей, что означает дополнительные расходы на контроль. Все это приводит к конфликтным ситуациям и агрессии по отношению к работникам магазина", — рассказывает о буднях торговцев глава ЛАТ.

По словам Данусевича, для сохранения адекватной дистанции хватает 10 квадратных метров на человека и этот расчет базируется на исследовании Манчестерского метрополитенского университета. "Исходя из этого большинство стран установили свои "квадраты" Мы же показываем формулу Манчестерского университета, а нам отвечают, что не с формулой что-то не так или что есть другая. Нам просто говорят: "Ну, вы потерпите". Но ведь это не аргумент! Или та же ВОЗ рекомендует дистанцию полтора метра и в большинстве стран это метр-полтора, у нас — два. Ну хорошо, с этим мы согласны, эта мера действительно отделяет людей друг от друга. Но эти квадраты никого не отделяют. В итоге это просто большие неудобства для людей, которые вынуждены стоять в очереди на морозе и под дождем, и большие проблемы для предпринимателя, для которого государство существенно снижает эффективность труда, но не компенсирует этот спад оборота.

Впрочем, есть и положительные моменты. "На сегодня положительно то, что нам продлили рабочее время до 23.00. Это конечно успокоило тех людей, которые после работы не успевали заехать в магазин. Но самое главное, это большая подмога общепиту. Как раньше было, когда все работали до 21.00 — пока человек придет с работы домой и дойдет до ресторана, будет уже семь-полвосьмого,его это не устраивает и он никуда не идет. Нужно по-человечески относиться и понимать, где риски есть, а где их нет", — считает Хенрик Данусевич.