Sex или gender? 10 лет Стамбульской конвенции: Анкара выходит, Мехико входит, Рига застряла в дверях

Латвия — одна из шести стран Евросоюза, не ратифицировавших Конвенцию о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. Большая часть латвийских политиков — против термина gender, который "нарушает традиционное представление о семье". Многие видят в конвенции ущемление прав родителей выбирать образование детям, прав на свободу вероисповедания, повод недостаточно почитать борцов за независимость и даже преимущества для русскоязычных женщин. Портал Delfi побывал в Страсбурге и узнал, что об этом думают в Совете Европы.

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"Когда я в 29 лет стал мэром своего города, второй моей посетительницей была женщина, которую жестоко, до крови избил муж, — говорит председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы бельгиец Рик Дамс. — Она просила совета, что делать. Будучи молодым и неопытным в этой теме, я сказал: "Бросай его!", но она лишь покачала головой: "А на что я буду жить?" И Рик Дамс задался целью побороть позорное явление, от которого ежегодно в мире гибнет более 90 тысяч женщин — больше, чем в вооруженных конфликтах. CК он называет "золотым стандартом" достижения заветной цели.

Более четырех лет назад Стамбульскую конвенцию от Латвии подписал тогдашний министр благосостояния Янис Рейрс из "Нового Единства", подчеркнув, что цель документа — "обратиться против насилия над женщинами, удручающей формы полового неравенства". До ратификации дело не дошло. Напрашивается аналогия с Рамочной конвенцией по защите нацменьшинств, когда, поставив символический автограф (членство Евросоюза все же обязывает поддерживать европейские ценности), официальная Латвия десять лет откладывала момент ратификации, но и потом сделала это с оговорками.

Оказывается, вариант оговорок возможен и сейчас. Во всяком случае, так сделали Хорватия и Польша. Было бы желание. Есть ли оно у Латвии? Давайте разбираться.

Стамбульская конвенция: что это такое?

Стамбульская конвенция (СК) — выстраданный в недрах Совета Европы документ, цель которого защитить женщин от любого насилия. Предполагается, что насилие является и причиной, и следствием неравноправия между женщинами и мужчинами. Поэтому искоренение такого насилия тесно увязывается с достижением фактического равенства полов, расширением прав женщин и улучшением их положения.

СК детально описывает разные подвиды насилия, обязывая присоединившиеся к конвенции страны предусмотреть для них уголовное наказание. В список кроме всего прочего входят сталкинг, запугивание онлайн, рассылка интимных фото без согласия и так далее. В документе много говорится о профилактике и просвещении, направленном на искоренение существующих в обществе стереотипов, и подчеркивается, что насилие в семье и любых других формах отношений недопустимо.

СК предусматривает также стройную систему защиты и помощи жертвам насилия, обмен опытом на международном уровне, участие в борьбе с насилием правоохранительных органов и негосударственных организаций. Документ предполагает создание ряда социальных услуг для жертв — кризисных центров, бесплатного телефона доверия. А также исполнения судебных приказов и регулярный мониторинг ситуации в каждой присоединившейся стране со стороны независимых экспертов Совета Европы.

Французский министр по равноправию полов Элизабет Морено отмечает, что во Франции после ратификации СК принято 46 конкретных решений. Круглосуточно работает горячая линия для жертв домашнего насилия, 88 тысяч полицейских и жандармов прошли обучение, на 60% увеличено число мест для жертв в убежищах. Преступников контролируют с помощью электронных браслетов.

Эстония ратифицировала СК в 2017 году — там против насилия в семье активно выступала президент Кирсти Кальюлайд.

Актуальна ли проблема для Латвии?

К моменту подписания СК Центр ресурсов для женщин "Марта" собрал жуткую статистику.