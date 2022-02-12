Сезонная болезнь? Как Латвия дозревала до решения о снятии "ковидных" ограничений

В начале февраля 2022 года каждый день в Латвии фиксируется около 10 тысяч новых случаев заболевания Covid-19. Но чем больше инфицированных, тем громче звучат призывы снять ограничения. Что происходит и почему правительство так медлит с возвращением к нормальной жизни? Delfi кратко обобщает главные тренды февраля.

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Уже четвертая по счету волна вируса Covid-19 в Латвии — "омикронная" — отличается от всех предыдущих. Наблюдается действительно самая массовая за два года пандемии заболеваемость. Из более чем 500 тысяч случаев инфицирования за два года пандемии более 100 тысяч приходятся на последние две недели. Официальная статистика из-за очередей на тестирование не успевает за реальной заболеваемостью. Предполагается, что случаев инфицирования может быть в два-три раза больше. При этом новый штамм переносится значительно легче, и "омикронная" волна не привела к перегрузке больниц. Covid-19 в ряде стран ЕС уже начали "переводить" в статус сезонного заболевания.

Что мешает снять ограничения



"Омикроном" заражаются и вакцинированные жители, в том числе, получившие бустер. Вакцинация облегчает течение болезни, но не может исключить само инфицирование. Если привитые жители тоже заражаются Covid-19, то возникает вопрос: зачем нужны действующие "ковидные" ограничения, которые дискриминируют непривитых жителей и наносят удар по предпринимательской деятельности?

В течение последних двух-трех недель кабинет министров находится под постоянным давлением: и политические партии, и отдельные политики, и отраслевые бизнес-организации призывают снять или как минимум смягчить "ковидные" ограничения. Свои требования к правительству уже изложили торговцы, девелоперы и представители ресторанно-гостиничного бизнеса Латвии. Они призывают отменить сертификаты Covid-19 или, по крайней мере, сохранить поддержку пострадавших отраслей, если "ковидные" ограничения сохраняются.

Тем не менее, никаких существенных мер правительство на момент публикации этой статьи не приняло. Дело в том, что среди медиков и экспертов идея отмены ограничений пока не получила однозначной поддержки. Они выделяют несколько причин, по которым спешить с отменой не стоит. Во-первых, Covid-19 в массовом порядке болеют сами врачи и медперсонал. То есть существует риск, что всем госпитализированным пациентам, вне зависимости от диагноза, будет трудно обеспечить должное лечение.Во-вторых, в больницы попадают люди с обострением хронических заболеваний на фоне Covid-19. Их основной диагноз — не коронавирус, но Covid-19 все же провоцирует ухудшение здоровья. В-третьих, нет уверенности в том, что мутаций больше не будет, и относительно безопасный "омикрон" останется доминирующим штаммом навсегда.

Латвия — аутсайдер среди трех стран Балтии?



На фоне трех стран Балтии Латвия наиболее осторожна в оценках возможности отмены ограничений. Латвийские должностные лица публично не допускали даже возможность отмены сертификатов Covid-19. Политические лидеры Литвы и Эстонии уже объявили об этом. В Литве "паспорт возможностей" отменен уже с 5 февраля. При этом несколько ужесточены ограничения, связанные со скоплением людей, вне зависимости от статуса вакцинации.

Эстония действует осторожнее. Правительство приняло решение, что если по состоянию на 17 февраля в больницы будет поступать менее 25 пациентов с Covid-19 в день, то 21 февраля сертификаты будет отменены. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако, полагает, что вряд ли этот показатель к 21 февраля будет достигнут.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на заседании правительства обмолвился, что "максимум 25 пациентов в сутки" может стать критерием для снятия некоторых ограничений в Латвии. Однако никаких решений по этому поводу пока не принято.

Дыхание приближающихся выборов



За восемь месяцев до выборов в Сейм недовольство и усталость избирателей становится важным фактором политической риторики. Роль рупора недовольного бизнеса взял на себя оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян. На фоне нерешительности правительства СЗК призвал отменить ковид-сертификаты. Попытка не получила поддержки коалиции, но без внимания масс-медиа не осталась.

Внутри правительства тоже нарастает конкуренция за голоса избирателей. Наиболее явно роль "внутренней оппозиции" играет Новая Консервативная партия, у которой самый низкий среди коалиционных политических сил рейтинг (согласно опросам SKDS). "Новые консерваторы", опередив премьера Кришьяниса Кариньша, выступили с мягким призывом определиться с будущим сертификата Covid-19. Министр образования Анита Муйжниеце настояла на смягчении карантинных правил для школьников, а министр благосостояния Гатис Эглитис заявил, что нужно отменить сертификаты для работающих в частной сфере.

На этом же поле играет Национальное объединение: министр экономики Янис Витенбергс тоже призвал снять ограничения. Он утверждает, что Литва и Эстония, применяя более либеральный подход, опережают Латвию экономически.

Сторонником самого осторожного выхода из пандемии долгое время оставался министр здравоохранения Даниэль Павлютс, представляющий политическое объединение Attīstībai/Par!. Но в пятницу, 11 февраля, он заявил, что план поэтапного смягчения "ковидных" ограничений выдвинут на рассмотрение Кабинета министров. Предполагается, что 1 апреля все меры могут быть отменены и будут носить лишь рекомендательный характер.

Решение будет принято 15 февраля.