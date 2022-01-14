Шок из-за коммунальных счетов, ветер уносит крыши. 14 января: главное

Темой уходящей недели на всех уровнях — международном, политическом, экономическом и социальном — стал рост цен на энергоресурсы. Эта тема начинает постепенно конкурировать в медийном пространстве с Covid-19, вызывая не меньшую тревогу у жителей. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 14 января.

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Что делать с взрывным ростом цен?

На этой неделе рост цен на энергоресурсы перестал быть абстрактным отчетом о скачках цен на газ и электроэнергию на биржах. Судя по реакции в соцсетях, декабрьские счеты поразили многих: счета за трехкомнатную квартиру в серийном советском доме превышают 300 евро. Что делать, если после оплаты счета денег на жизнь не остается? Подробно о том, какая поддержка сейчас доступна.

Рост цен на энергоресурсы затрагивает не только Ригу, но и все самоуправления страны. Отопление в Даугавпилсе подорожает на 64% (ранее Даугавпилсская дума объявила в городе энергетический кризис). Латвийский союз самоуправлений прогнозирует, что порядка 40% жителей страны столкнутся с большими проблемами при оплате коммунальных счетов.

Коалиция готовится рассмотреть новые меры поддержки населения. Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) вновь предложил снизить ставку НДС до 5% на газ, отопление и электричество на период до конца апреля этого года. Минэкономики предлагает также ввести "потолки" цен на отопление. Речь, фактически, идет о временном государственном регулировании цен. Ранее примерно такие же предложения Минэкономики не получили поддержку коалиции, но давление на политиков создает приближение парламентских выборов, назначенных на октябрь 2022 года. Европарламентарий Роберт Зиле еще в сентябре прогнозировал, что энергетический кризис станет главной темой предвыборной кампании наряду с Covid-19.

Картина дня

Латвию накрыла буря. Тысячи человек остались без электричества, спасатели получили сотни вызовов, в Риге ветер сорвал часть крыши павильона Центрального рынка. В центре Риги зафиксированы самые сильные порывы ветра за последние 14 лет. По данным метеорологов, на выходных ветер стихнет.

Более 2000 новых случаев Covid-19. За сутки в Латвии выявлено 2628 новых случаев, скончались 12 пациентов с коронавирусом. Среди умерших 10 пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были привиты. В больницах находятся 583 "ковидных" пациента.

Магазины в "красный режим" не пустят. Группа оперативного управления планирует ввести технические ограничения, которые не позволят торговым местам искусственно уменьшать площадь до менее чем 1500 квадратных метров. Таким образом магазины могут обходить ограничения, переходить на работу в "красном" режиме и обслуживать невакцинированных покупателей.

Действия Гобземса рассмотрит комиссия Сейма. Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям 18 января планирует рассмотреть заявление депутатов о возможных нарушениях кодекса депутатской этики Алдисом Гобземсом, который не подчинялся требованиям полиции и неоднакратно задерживался в декабре прошлого года во время протестов против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации в нескольких городах Латвии.

Swedbank закрывает региональные отделения. Крупнейший по объему активов латвийский банк Swedbank закрыл филиалы в Сигулде, Талси и Огре, а также в рижском микрорайоне Пурвциемс. Банк объясняет это решение низким спросом у клиентов.

Полицейские спасли заснувшего на льду Даугавы мужчину. Сотрудники Рижской муниципальной полиции на этой неделе спасли мужчину, заснувшего на льду Даугавы. В ходе разговора мужчина с трудом объяснил, что находился на льду около четырех часов. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. В полиции так и не выяснили причину, из-за которой мужчина заснул на реке и буквально вмерз в лед.

В Даугавпилсе будет меньше средних школ. Планируется, что в городе останется восемь средних школ вместо нынешних 12.

Разбушевавшиеся обезьяны терроризируют город в Таиланде. Полчища разбушевавшихся диких обезьян терроризируют тайский город в 150 км к северу от Бангкока. Животные нападают на лбдей, проникают в жилища и крадут все, что плохо лежит. Жители предполагают, что в город животных привела вырубка близлежащего леса.

Что почитать?

"Отупевшие сенсоры". Почему экономика Латвии так хорошо выглядит на бумаге? Какие кризисные моменты намечаются в экономике? Как правительство должно помочь жителям платить по счетам? Отвечает экс-министр финансов и экономики Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола.

Гора, подъемник, лыжи. Все лыжные курорты вроде бы равны, но некоторые равнее. Французские Куршевель и Шамони, швейцарские Церматт, Гштад и Санкт-Мориц, итальянский Кортина-д'Ампеццо — рассказываем о том, что отличает дорогой зимний отдых в Европе от просто зимнего отдыха.