Скандал в Литве: предприятие сливало неочищенные стоки прямо в Балтийское море

Крупнейший литовский производитель древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo сливал неочищенные стоки прямо в Куршский залив. Об этом стало известно 7 января после обыска на предприятии. Ущерб оценивается в 60 миллионов евро. Компании грозит штраф, а розничные торговцы прекращают с ней сотрудничество. Как отмечает Delfi.lt, местные власти, скорее всего, знали о ситуации, но несколько лет ничего не делали.

Представители правоохранительных органов 7 января ночью провели обыски, после которых потребовали, чтобы АО Grigeo Klaipėda полностью подключила систему стоков к очистным сооружениям АО Klaipėdos vandenys, что было выполнено. В течение всего нескольких часов полиции удалось сделать то, чего клайпедские власти не могли сделать несколько лет, отмечает портал Delfi.lt.

"Смрад в Клайпеде появился не вчера и не сегодня. В Клайпеде зловоние чувствовалось уже 10 лет. Мы прекрасно знаем, что глава Клайпеды давно не меняется, поэтому пока не появились общественные организации, на проблему загрязнения особого внимания не обращали. Что все время делал мэр Витаутас Грубляускас? Ничего, он не был заинтересован в этом, ведь Grigeo — крупнейший спонсор Клайпедского фестиваля джаза", — подчеркнула политический и общественный деятель Клайпеды Нина Путейкене.

Бывший многолетний глава Klaipėdos vandenys Ляонас Макунас сказал, что Grigeo была единственной компанией, чьи стоки никто из вне не мог контролировать. Воду компания брала из залива, и это позволяло Grigeo избегать учета со стороны. Макунас сейчас работает советником мэра. По его словам, Grigeo хитроумно избежала контроля, поскольку лишь сама компания знала, сколько воды брала из залива и сколько сливала в него. Собеседник сказал, что Grigeo на самом деле не нужно было прокладывать трубу в обход, поэтому о ее наличии вряд ли знало много людей.

"Правоохрана и контролирующие службы должны нанять геодезистов и выяснить, где эти трубы проходят. Тогда можно было бы установить, что было сделано. Но это — не является функцией города и вне его компетенции, этим должны заниматься контролирующие ведомства. Я не знаю, когда могли появиться эти трубы, но знаю, что таких труб там не могло и не должно было быть. Такие трубы, которые идут в обход, нужны на случай аварии для слива стоков. Эта линия должна быть закрыта и открывается она только с ведома специалистов по охране окружающей среды. На Grigeo Klaipėda такая линия — как минимум неверное решение, которое открывает путь к злоупотреблениям. Легально у них такой линии не может быть", — рассказал Макунас.

Советник мэра подчеркнул, что об этой нелегальной линии наверняка должны были знать работники, поскольку те, кто отвечает за слив стоков, сами контролируют процесс. Работники, ответственные за слив стоков, должны знать, когда появились эти трубы в обход очистных сооружений.

Сообщается, что природе нанесен огромный ущерб, исчисляемый миллионами евро. По мнению прокуроров, ущерб наносили преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов и других расходов.

"Мы не говорим о нарушении правил защиты окружающей среды по неосторожности, но мы говорим об умышленных действиях, которые были направлены на монтаж такого оборудования и дальнейшее загрязнение природы",– сказал заместитель главного прокурора Клайпедской окружной прокуратуры Юозас Сикас.

По мнению Клайпедского участкового прокурора Гины Скерсинските, сбросы в Куршский залив могли производиться очень давно.

Grigeo принадлежит торговый бренд Grite. Под этим брендом производят туалетную бумагу, бумажные полотенца, бумажные носовые платки, салфетки. Литовские магазины уже начали бойкот туалетной бумаги и салфеток этой марки — среди них Iki, Kesko Senukai и Norfa. 7 января биржа Nasdaq Vilnius приняла решение остановить торговлю акциями компании Grigeo.

8 января президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис заявил, что компания не снимает с себя ответственность и сформировала комиссию, которая будет расследовать все обстоятельства инцидента. Во вторник, 7 января, он же утверждал в интервью телеканалу LNK, что стоки в залив могли попасть по причине неисправности, и это разовый случай. В четверг, 9 января, он заявил, что не очищенные должным образом сточные воды предприятия Grigeo Klaipeda попали в Куршский залив через аварийную трубу.