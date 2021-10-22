Сколько будет стоить отопление в Риге и что делать с непривитыми учителями. 22 октября: главное

Первая ночь с комендантским часом прошла относительно спокойно. Кривая заболеваемости Covid-19 продолжает идти вверх, растет число пациентов в больницах. В Риге второй раз за осень дорожает отопление. Депутат Сейма — антиваксер Алдис Гобземс — подтвердил, что заболел Covid-19. Рижская дума обещает компенсировать потерю льгот на проезд в общественном транспорте работающим в локдаун медикам, социальным работникам и педагогам. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 октября.

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После долгого периода напряжения — решится ли правительство объявить локдаун — с введением комендантского часа наступило затишье. Жесткие ограничения должны дать эффект в лучшем случае через пару недель.

Картина дня

За сутки — 3 133 новых случая Covid-19, скончались 25 пациентов. Вирус забрал жизни двух пациентов в возрасте 40-49 лет, четырех — в возрасте 50-59 лет. Остальные погибшие были старше 60 лет. Число пациентов с Covid-19 в больницах за сутки возросло с 1210 до 1257 человек. К 5 ноября число госпитализированных пациентов может достичь 2300, прогнозирует эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Первая ночь с комендантским часом прошла относительно спокойно. Правонарушений было зафиксировано много, но полиция не констатировала больших скоплений людей. Составлены 228 административных протоколов о нарушении ограничений, в 707 случаях стражи порядка сделали предупреждения. В первую ночь локдауна были случаи, когда полиция останавливала автомобили с нетрезвыми водителями.

Жителей старше 25 лет просят прививаться вакциной Spikevax от Moderna. "Так как многие жители Латвии прививаются запоздало, а Covid-19 стремительно распространяется, важно дать возможность вакцине от Moderna обеспечить надежную защиту от вируса", — пояснила представитель Национальной службы здоровья Инга Васильева.

Депутат Сейма Алдис Гобземс заразился Covid-19. В риторике политика, известного своей антиваксерской позицией, заболевание мало что изменило. Он заявил, что в лечение пациентов с Covid-19 вложено полмиллиарда евро, а еще большие суммы, по его словам, "разворованы". Невзирая на болезнь, Гобземс продолжает снимать видео со своим участием. Политолог Ивета Кажока назвала политиков Алдиса Гобземса и Айнара Шлесерса, отпугивающих людей от вакцинации, убийцами.

Непривитых учителей можно отстранить от работы, но не уволить. Об этом заявила министр образования Анита Муйжниеце. По ее словам, в детских садах сделали или переболели коронавирусом 83% педагогов, в школах — 87%. В вузах действующий ковид-сертификат имеется у 89% преподавателей.

С ноября в Риге второй раз за осень дорожает отопление. В пятницу Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums. С 1 ноября тариф составит 66,76 EUR/MWh вместо нынешних 57,31 EUR/MWh. Причина повышения тарифа — рост цен на газ, что привело к подорожанию теплоэнергии.

Рижская дума обещает компенсировать потерю льгот на проезд в общественном транспорте работающим в локдаун медикам, педагогам и соцработникам. Распоряжение Кабинета министров обязало Rīgas satiksme отменить скидки на проезд всем льготникам. Теперь Рижская дума ищет решение, как помочь тем льготникам, которые продолжают ездить на работу.

Латвии угрожает кризис пассажирских перевозок. Причина — нехватка рабочей силы. Непривитые водители ищут работу в Германии. Доля вакцинированных водителей колеблется в разных компаниях в пределах от 35% до 85%.

Сеть Depo готова пожертвовать продукты питания. Магазины сети, продающей товары для дома, сада и ремонта, не работают до 15 ноября. Остались нераспроданными продукты питания на сумму в 42 тысячи евро. Общие убытки сети из-за месяца простоя составят 900 тысяч евро.

Жестокая драка на ул. Хоспиталю: на место ЧП выезжал спецназ и реанимационная бригада. На прошлой неделе в рижском районе Браса во время распития алкоголя в одной из квартир пятиэтажки между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из собутыльников пустил в ход нож. Причины конфликта выясняются, медицинская помощь потребовалась обоим участникам драки.

Что почитать?

Прививка без укола. Как в Латвии раскрывают случаи фиктивной вакцинации. В связи с возможной имитацией вакцинации от Covid-19 в Латвии уже возбуждено 14 уголовных дел, а также начато несколько ведомственных проверок. Нередко факт подделки выясняется, когда пациент находится в среднетяжелом или тяжелом состоянии, получает кислородную поддержку или борется за жизнь. Как выявляются такие случаи и что вызывает у врачей подозрения?

Красивые и разрушенные. Сколько стоит купить усадьбу? Этой осенью официально выставлены на продажу 24 латвийские усадьбы — как отдельные постройки (господские дома или замки), так и комплексы поместий. Разброс цен от 30 тысяч до 3 миллионов евро за объект. Предлагаем обзор усадеб, которые ждут хозяев и инвестиций.

Равнение на Норвегию или жизнь на местах. После административно-территориальной реформы денег у самоуправлений убавилось, а число нуждающихся выросло. Перед местными властями стоит задача помочь жителям пережить рост коммунальных платежей. В провинции труднее сделать прививку и найти источник дохода. На вопросы журналиста Кристины Худенко ответил глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

Чем заняться в локдаун?

Пять лучших латвийских променадов для неспешных прогулок. Введенный в Латвии 21 октября локдаун уже заставил часть природных троп закрыться для посетителей. Но гулять в Латвии можно не только по тропам в Лигатне или Кемери. Гулять можно (и нужно!) по променадам, расположенным вдоль берегов рек или моря и получать от этого огромное удовольствие — вот, например, пять разнообразных вариантов.

Кинофестиваль на диване, концерты и виртуальный тур в Ватикан. Как развлечь себя, если нельзя выходить из дома после 20.00 и в будние и в выходные дни? Предлагаем вам гид культурной жизни в режиме онлайн: это возможность посмотреть фестивальное кино, послушать лекции и совершить виртуальные экскурсии.