Сколько лаборатории заработали на ковидных тестах, что нужно знать об отопительном сезоне. 23 сентября: главное

За время пандемии государство уже заплатило лабораториям, проводящим тесты на Covid-19, десятки миллионов евро. Рижане жалуются на невыносимый холод в квартирах. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 23 сентября.

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Миллионы на тестах



Для медицинских лабораторий в Латвии пандемия стало периодом небывалого роста. Количество тестов, оплачиваемых государством, стремительно возросло еще и с началом учебного года. Delfi Bizness проанализировал годовые отчеты лабораторий и пришел к выводу, что их совокупный оборот в 2020 году приблизился к 100 млн евро (годовые отчеты пока сдали не все), а прибыль выросла в разы.



E. Gulbja laboratorija. Лидер по обороту в отрасли. Оборот вырос увеличился на 57,67% до 40,71 млн евро, прибыль увеличилась на 50,42% до 6,73 млн евро.

Оборот вырос увеличился на 57,67% до 40,71 млн евро, прибыль увеличилась на 50,42% до 6,73 млн евро.

Centrālā laboratorija. Оборот удвоился, прибыль выросла в пять раз. Оборот увеличился до 31,8 млн евро, а прибыль составила 11,12 млн евро.

Оборот увеличился до 31,8 млн евро, а прибыль составила 11,12 млн евро.

NMS Laboratorija. От падения до резкого роста оборота. Прошлый год компания закончила с убытками в 1,48 млн евро. Но лето 2020 года стало переломным: лаборатория стала делать тесты на Covid-19. В прошлом году только за "ковидные" анализы государство заплатило компании миллион евро.

От падения до резкого роста оборота. Прошлый год компания закончила с убытками в 1,48 млн евро. Но лето 2020 года стало переломным: лаборатория стала делать тесты на Covid-19. В прошлом году только за "ковидные" анализы государство заплатило компании миллион евро.

SIA Dziedniecība, более известное как MFD Veselības grupa, наиболее критикуемое за сбои в тестировании школьников, годовой отчет за 2020 год не подала.

Полный анализ показателей работы лабораторий — в материале "Бизнес на тестах Covid-19.Сколько заработали крупнейшие лаборатории?"





Новый отопительный сезон: платить больше или мерзнуть?

Холодный сентябрь заставил многих пожалеть о том, что отопительный сезон еще не начался. Однако как только в домах станет теплее, коммунальные платежи резко пойдут вверх. Из-за высоких цен на газ и электричество тарифы на отопление почти по всей Латвии вырастут.

Кто сколько будет платить? Тариф на отопление в Риге вырос на 26,6% (57,31 за МВт в час). Уже анонсировано следующее повышение тарифа в столице — еще на 15%. В Даугавпилсе тепло подорожало на 33,8% (до 56,96 евро за МВт в час), в Юрмале — на 21,7% (до 64,49 евро за МВт в час). И это не предел: в Латвии есть места, где тариф вырос почти вдвое. Например, в поселке Бранкас под Елгавой тариф вырос на 97% (с 49,52 до 97,46 евро за МВт в час). Есть и противоположные примеры. В самой Елгаве тариф существенно не изменится, поскольку город в основном отапливается не газом, а деревянной щепой. Ее стоимость остается стабильной. А в Резекне с 1 августа вообще самый низкий тариф в стране (30,07 евро за МВт в час). Правда, к новому году он, скорее всего, вырастет.

Что делать, если вы мерзнете в рижской квартире? Можно просто ждать, но лучше действовать. Учитывайте, что:



Собственники квартир дома должны написать заявление о желании "включить батареи" и подать его в домоуправление (в большинстве случаев это Rīgas namu pārvaldnieks (RNP)). Решение должно быть принято в ходе опроса или на общем собрании жильцов.

Собственники квартир дома должны написать заявление о желании "включить батареи" и подать его в домоуправление (в большинстве случаев это Rīgas namu pārvaldnieks (RNP)). Решение должно быть принято в ходе опроса или на общем собрании жильцов.

Если у вашего дома долги по отоплению за прошлый сезон (таких домов более 200), то собственники квартир могут погасить задолженность, например, за счет сбережений дома. У RNP есть механизм, позволяющий подключать отопление даже в домах с негативным балансом. Но это не освобождает должников от обязательств.

Если у вашего дома долги по отоплению за прошлый сезон (таких домов более 200), то собственники квартир могут погасить задолженность, например, за счет сбережений дома. У RNP есть механизм, позволяющий подключать отопление даже в домах с негативным балансом. Но это не освобождает должников от обязательств.

В Риге выплачивается пособие на выплату долга, связанного с использованием жилья. Это пособие полагается задекларированным в Риге людям, если они проживают по указанному адресу, признаны малоимущим или малообеспеченным домохозяйством.





Картина дня



776 новых случаев Covid-19, четыре смерти. Вирус распространяется стремительно. Доля положительных результатов тестов составляет уже 2,9%. Латвия заняла 6-е место по заболеваемости Covid-19 и включена в красную зону стран с высоким риском инфицирования для путешественников.

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Мясо и яйца в Латвии дешевле, чем в ЕС, но подорожание неизбежно. Причины — рост цен на энергоресурсы и плохой урожай.





Что почитать?



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