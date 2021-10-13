Слушай Delfi. Вечерние новости за 13 октября

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не согласен с критикой в адрес правительства, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития недовольно повышением платы за пропуск в Юрмалу, неизвестный поджег скульптуру художника Индрикиса Гелзиса, а в структурах МВД возникают конфликты из-за вакцинации — об этих и других темах в вечернем выпуске аудионовостей Delfi.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 2236 новых случаев Covid-19, скончались семнадцать пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Все умершие были старше сорока лет.

1799 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 437 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделан 21 371 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 993,4 случая на 100 000 населения.

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах составляет 899 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. За минувшие сутки госпитализировано 159 пациентов с Covid-19. Состояние 108 человек — тяжелое. Это 12% общего числа госпитализированных.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не согласен с прозвучавшими в публичном пространстве упреками в том, что правительство запоздало с принятием более жестких ограничений. Кариньш считает решения властей взвешенными и указал, что были выслушаны все стороны и предложения.

В интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Кариньш подчеркнул, что главное сейчас — сохранять спокойствие. Он отметил, что в обществе есть разные интересы. Для него, как для главы правительства, главными являются жизнь и здоровье людей.

Он напомнил, что более жесткие ограничения относятся к невакцинированным жителям Латвии и совпадают с долгосрочной стратегией правительства.

Кариньш отметил, что в Дании, Норвегии и Ирландии, где ограничений нет или они ослаблены, почти все жители привиты. Политик рассказал, что во время встречи с главами этих стран спросил, как они смогли добиться такого большого охвата населения вакцинацией. Вопрос был встречен непониманием, поскольку в этих странах общество не сопротивлялось прививкам.

Однако премьер подчеркнул, что принятое решение основано также на математическом анализе того, как волна заболеваемости может пройти. Прогнозы экспертов сбылись, и мы им следуем, потому что рост заболеваемости и нагрузка на больницы такие, как и обещали специалисты. Например, министр здравоохранения заявил, что они готовы к перегрузке коек и привлекут дополнительные силы, частично с привлечением частной медицины.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) направило письмо в самоуправление города Юрмалы. Министерство просит пересмотреть решение думы об увеличении платы за въезд в город и о продлении периода, в течение которого действует плата.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года плата за въезд в Юрмалу станет постоянной. Также плата повысится: за въезд каждой автомашины придется платить три, а не два евро, как было прежде. Решение приняли депутаты Юрмальской думы.

В "Законе об автодорогах" использование государственных дорог и дорог самоуправлений бесплатно, и самоуправление не может устанавливать плату. Юрмальская дума сделала въезд платным для того, чтобы ограничить транзитное движение через свою территорию.

Министерство считает, что таким образом муниципалитет принял правила, которые противоречат закону.

Повышение платы за въезд может негативно повлиять на местную предпринимательскую среду, считает ведомство. Поэтому министерство просит оценить необходимость пошлины и ее цель. Это поможет понять, можно ли достичь эту цель другим способом.

На прошлых выходных неизвестный злоумышленно испортил скульптуру художника Индрикиса Гелзиса. Она находилась у культурного пространства Hanzas Perons. Вандала задержали, но художественная работа безвозвратно испорчена.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1988 года рождения, он помещен под временное заключение. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с административным надзором до трех лет, сообщает Государственная полиция.

В воскресенье, 11 октября, суд обязал мужчину не покидать место жительства. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не будет доказана.

Ранее сообщалось, что Индрикис Гелзис создал свободностоящую скульптуру под названием "Низко висящий фрукт". Каркас работы сделан из нержавеющей стали, он покрыт прежде не использованными материалами. Сейчас часть из них сожжена.

Фонд сожалеет о случившемся и надеется, что работу удастся отреставрировать или оставить ​​на месте выставки в том виде, который она приобрела после акта вандализма.

Таможенники Азербайджана провели операцию, в результате которой пресекли попытку перевезти рекордное количество героина в Латвию. Наркотики везли из Ирана транзитом через Азербайджан.

По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Азербайджана, задержание было проведено 20 сентября. За рулем грузового автомобиля Renault находился гражданин Ирана. Согласно сопроводительным документам, он вез из Ирана в Латвию "химикаты и сухую добавку".

В результате проверки в 105 десятилитровых металлических банках таможенники и служебная собака нашли пакеты, в которых в жидкой форме перевозили героин. Общий вес изъятого героина составил 527,6 кг. Начат уголовный процесс.

Депутат Сейма Янис Адамсонс останется за решеткой. Решение суда обжалованию не подлежит. Адамсонс подозревается в шпионаже в пользу России и находится в заключении с начала июня.

Приняв решение оставить депутата Сейма Яниса Адамсонса под арестом, суд взял ответственность за риски, связанные с его здоровьем, ранее заявил председатель правления "Согласия" Янис Урбанович.

Оценить, каков реальный охват вакцинации от Covid-19 в структурах Министерства внутренних дел, не так просто, потому что некоторые привитые предпочитают об этом не распространяться. В том числе, видимо, потому что не хотят конфронтации с коллегами, заявил в передаче "Подробности" на Латвийском Радио 4 председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманд Аугустанс, пишет портал Rus.lsm.

На вопрос, почему люди скрывают факт вакцинации и значит ли это, что работники структур МВД чего-то боятся, он ответил, что такое вполне возможно. Причем моббинг происходит не со стороны работодателя, а со стороны коллектива.

Он прогнозирует, что до 15 ноября добиться стопроцентного охвата вакцинации среди работников системы внутренних дел вряд ли удастся.

Также собеседник Латвийского Радио 4 допустил, что кто-то может уйти, принципиально отказавшись от прививки от Covid-19. А вот сколько будет таких принципиальных — вопрос пока открытый. Но люди должны понимать, что в этом случае они рискуют потерять не только текущий доход, но и пенсию по выслуге лет.

Эти новости озвучил робот.