Слушай Delfi. Вечерние новости за 5 октября

Правительство работает над новыми ограничениями, торговые сети объявили "банановую войну", а кафе и рестораны готовятся к очередной тяжелой зиме — об этих и других темах в подборке вечерних аудионовостей Delfi за 5 октября.

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В понедельник выявлено 1010 новых случаев Covid-19. 14 пациентов скончались, все они были старше 50 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 627,9 случаев на 100 000 населения.

Распространение инфекции стало неконтролируемым, признали ранее эксперты.

Политики не договорились о новых "ковидных" ограничениях. Совет по кризисному управлению заслушал драматичный доклад о прогнозах ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако никакие решения приняты не были.

Правительство пытается понять, распространять ограничения только на невакцинированных жителей или на всех. Например, министр здравоохранения Даниэль Павлютс выступает за оказание очных услуг только людям с иммунитетом к Covid-19. По его словам, решения будут разработаны на этой неделе.

Из-за грядущего открытия магазинов Lidl началась "банановая война". Lidl объявил, что в дни открытия магазинов бананы будут стоить 39 центов за килограмм. На это действующие сети розничной торговли отреагировали скидками на бананы и другие товары. Очевидцы сообщили порталу Delfi, что в нескольких розничных сетях бананы уже продаются со скидкой.

Lidl откроет магазины 7 октября. Немецкая сеть магазинов позиционирует себя как дискаунтер.

Трети кафе и ресторанов в Латвии грозит банкротство. Предстоящей зимой могут закрыться 36% предприятий общепита, прогнозирует Латвийское общество ресторанов. Таковы последствия пандемии Covid-19 для отрасли.

Опрошенные предприниматели выступают за введение пониженного налога на добавочную стоимость и субсидий. В свою очередь, пособия за простой, по словам предпринимателей, не мотивируют сотрудников работать.

Facebook назвал причину глобального сбоя. Согласно сообщению компании, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи. Компания принесла извинения пользователям.

В понедельник более шести часов не работали приложения Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме того, пользователи сообщали о проблемах в работе Netflix, Zoom, Tinder, Viber и YouTube.