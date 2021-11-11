Смерть главы контрразведки, ЕП выдал Ушакова, кто будет учить детей в школах. 11 ноября: главное

Европарламент лишил Нила Ушакова депутатской неприкосновенности. Сейм запретил использование георгиевских ленточек. За поддельный сертификат Covid-19 вводится уголовная ответственность. Скончался директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис. Латвийские школы готовятся к возвращению учеников за парты. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 ноября.

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Латвия открывает школы, но непривитых педагогов туда не пустят



С 15 ноября учащиеся всех классов должны вернуться к очному обучению после локдауна. С этого момента в учебных заведениях смогут работать смогут только те педагоги, кто сможет предъявить ковидный сертификат. Сколько учителей и воспитателей детсадов отказались вакцинироваться, и как это скажется на работе учебных заведений? Точного ответа на этот вопрос нет, но уже сейчас понятно: школам и детсадам придется непросто.

За неделю до открытия школ министр образования и науки Анита Муйжниеце сообщила, что сертификаты есть у 93% занятых в сфере образования.

Глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага полагает, что 15 ноября не смогут выйти на работу около тысячи сотрудников работников сферы образования.

Рижская дума статистику не дает, поскольку ситуация меняется каждый день. Более того, по данным LETA, в столице "удаленку" для учеников 4-12 классов могут продлить до 22 ноября: на следующей неделе всего три рабочих дня.

В Даугавпилсе, по словам начальника Управления образованием Марины Исуповой, ситуация "совершенно не критичная": не привиты около 2% учителей в школах и воспитателей в детсадах.



Директора школ, с которыми поговорил портал Delfi, утверждают, что "здравый смысл" среди педагогов постепенно побеждает. В отдельных случаях учителя все же увольняются или уходят в отпуск, их нагрузку планируется распределить среди тех, кто останется. В детсадах ситуация похожая, но там остро стоит проблема нянечек, которые чаще отказываются прививаться.



Картина дня



За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19. Скончались 48 пациентов с коронавирусом, трое из которых входили в возрастную группу 40-49 лет. Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, трое были привиты. Всего за среду проведено 15 562 теста, доля позитивных результатов составила 8,9%.

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков лишен депутатской неприкосновенности. Уголовное дело против него было начато два года назад Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Согласно документам, Ушаков хранил в своем кабинете устройство стратегической важности для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации. Оно было замаскировано под альбом или книгу.

Жители Латвии, уехавшие на заработки за границу и сделавшие там прививки от Covid-19, могут оказаться без сертификата и QR-кода. Подобные проблемы могут возникнуть у латвийцев, если они не задекларировали свой адрес в соответствующей стране. В МИДе сообщили, что посольства консультируются с Национальной службой здравоохранения, но в настоящее время решения этой проблемы нет.

Cкончался директор Бюро по защите Сатверсме, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис. В настоящее время обязанности директора Бюро исполняет первый заместитель — Андис Фрейманис. Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и спикер Сейма Инара Мурниеце выразили соболезнования родственникам Майзитиса в социальных сетях. Сейм почтил его память минутой молчания.

В Латвии введена уголовная ответственность за поддельный ковид-сертификат. Согласно поправкам у Уголовному закону, за получение фальшивого сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию, перенесенную болезнь или результаты тестирования, можно будет получить до года тюрьмы. Кроме того, виновнику могут присудить краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или штраф. Правда, к раскаявшимся в преступлении закон будет снисходителен.

Георгиевские ленточки попали под запрет. Сейм утвердил поправки, согласно которым запрещается использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

В Испании задержали разыскиваемого Европолом гражданина Латвии. Гатис Звингулис разыскивался по подозрению в тяжком преступлении, совершенном под Вентспилсом. В 2017 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с выпускниками 9-го класса и их близкими, он нанес ножевые ранения одному из взрослых. От полученных травм пострадавший скончался.

В Риге обнаружен тайник с марихуаной, полиция задержала пятерых подозреваемых. Уголовная полиция при содействии спецназа в ходе операции обнаружила и изъяла более 10 кг марихуаны и 10 000 евро наличными.

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После локдауна непривитых жителей будут впускать не во все торговые места. Если площадь магазина составляет менее 1500 квадратных метров, он открыт для всех, но магазины с большей площадью будут работать в "зеленом режиме". По этой причине магазины Maxima XX и Maxima XXX будут пропускать только покупателей с ковид-сертификатами. Не впустят без сертификата и в павильоны Рижского Центрального рынка

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