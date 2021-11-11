Смерть главы контрразведки, ЕП выдал Ушакова, кто будет учить детей в школах. 11 ноября: главное

Европарламент лишил Нила Ушакова депутатской неприкосновенности. Сейм запретил использование георгиевских ленточек. За поддельный сертификат Covid-19 вводится уголовная ответственность. Скончался директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис. Латвийские школы готовятся к возвращению учеников за парты. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 ноября.
Латвия открывает школы, но непривитых педагогов туда не пустят
С 15 ноября учащиеся всех классов должны вернуться к очному обучению после локдауна. С этого момента в учебных заведениях смогут работать смогут только те педагоги, кто сможет предъявить ковидный сертификат. Сколько учителей и воспитателей детсадов отказались вакцинироваться, и как это скажется на работе учебных заведений? Точного ответа на этот вопрос нет, но уже сейчас понятно: школам и детсадам придется непросто.
- За неделю до открытия школ министр образования и науки Анита Муйжниеце сообщила, что сертификаты есть у 93% занятых в сфере образования.
- Глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага полагает, что 15 ноября не смогут выйти на работу около тысячи сотрудников работников сферы образования.
- Рижская дума статистику не дает, поскольку ситуация меняется каждый день. Более того, по данным LETA, в столице "удаленку" для учеников 4-12 классов могут продлить до 22 ноября: на следующей неделе всего три рабочих дня.
- В Даугавпилсе, по словам начальника Управления образованием Марины Исуповой, ситуация "совершенно не критичная": не привиты около 2% учителей в школах и воспитателей в детсадах.
Директора школ, с которыми поговорил портал Delfi, утверждают, что "здравый смысл" среди педагогов постепенно побеждает. В отдельных случаях учителя все же увольняются или уходят в отпуск, их нагрузку планируется распределить среди тех, кто останется. В детсадах ситуация похожая, но там остро стоит проблема нянечек, которые чаще отказываются прививаться.
Картина дня
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19. Скончались 48 пациентов с коронавирусом, трое из которых входили в возрастную группу 40-49 лет. Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, трое были привиты. Всего за среду проведено 15 562 теста, доля позитивных результатов составила 8,9%.
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Жители Латвии, уехавшие на заработки за границу и сделавшие там прививки от Covid-19, могут оказаться без сертификата и QR-кода. Подобные проблемы могут возникнуть у латвийцев, если они не задекларировали свой адрес в соответствующей стране. В МИДе сообщили, что посольства консультируются с Национальной службой здравоохранения, но в настоящее время решения этой проблемы нет.
Cкончался директор Бюро по защите Сатверсме, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис. В настоящее время обязанности директора Бюро исполняет первый заместитель — Андис Фрейманис. Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и спикер Сейма Инара Мурниеце выразили соболезнования родственникам Майзитиса в социальных сетях. Сейм почтил его память минутой молчания.
В Латвии введена уголовная ответственность за поддельный ковид-сертификат. Согласно поправкам у Уголовному закону, за получение фальшивого сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию, перенесенную болезнь или результаты тестирования, можно будет получить до года тюрьмы. Кроме того, виновнику могут присудить краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или штраф. Правда, к раскаявшимся в преступлении закон будет снисходителен.
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