Стакис: Музей оккупации не выявил художественной ценности памятника. Музей: мы и не выявляли

Утром мэр Риги Мартиньш Стакис заявил в программе Rīta panorāma, что после демонтажа памятника в Пардаугаве планируется утилизовать все его части, поскольку Музей оккупации не признал ни один из его элементов имеющим художественную ценность. Портал Delfi попросил Музей оккупации уточнить, кто проводил художественную оценку элементов. Оказалось, что Музей вообще этим не занимался — нет у него такой функции.

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Сообщение о том, что Музей оккупации провел экспертизу и ни один из элементов памятника в Пардаугаве не признан имеющим художественную ценность, стало сюрпризом для многих экспертов в области искусства. Еще месяц назад сразу в двух дискуссиях на фестивале Lampa эксперты в области истории и искусствоведения много говорили о том, что сразу уничтожать объект никто не собирается — его элементы надо сохранить и изучить.

В частности, директор Национального художественного музея Мара Лаце конкретно заявила, что ее очень волнует судьба входящей в ансамбль созданной Айварсом Гулбисом женской скульптуры, так называемой Ники. В то время как судьба "мужчин со стрелялками"и от Льва Буковского ей безразлична — они, по ее мнению, художественной ценности не представляют.

Портал Delfi связался с Марой Лаце: "Еще раз подтверждаю сказанное ранее, что мне, как историку искусства, небезразлична дальнейшая судьба скульптуры Айварса Гулбиса. Образный язык послания, которое несет конкретная работа, в том числе фигурное решение, форма и другие выразительные средства, могут быть оценены как высокопрофессиональные, качественные и соответствующие актуальным художественным критериям своего времени.

На мой взгляд, сохранение этой скульптуры для исследовательских целей может быть поддержано… Однако я не могу комментировать данную ситуацию, так как не владею информацией об обстоятельствах принятия конкретного решения, мотивации и дальнейших решений".

Про обстоятельства оценки художественной ценности памятника портал Delfi задал вопрос Музею оккупации. Директор Музея Солвита Виба сообщила, что утреннее выступление мэра Риги "было неточным и могло породить недоразумение".

Оказывается, Закон "О запрете экспонирования предметов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", вообще, не делегирует Музею оккупации функцию оценки художественной ценности демонтируемых объектов. Задача Музея - принять решение, может ли оригинальная деталь или фрагмент демонтируемого объекта быть включенной в собрание Музея. Конкретно этим и занимались.

Солвита Виба напоминает о миссии Латвийского Музея оккупации:

вспоминать, что произошло с Латвией, латвийским народом и землей во время правления коммунистического Советского Союза и национал-социалистической Германии с 1940 по 1991 годы;

почитать память несправедливо осужденных и убитых, погибших в чужих войнах, жертв репрессий и депортаций и погибших при бегстве от оккупационных властей, разбросанных по миру;

напомнить миру о преступлениях, совершенных чужими властями в отношении государства, земли и народа Латвии.

"Латвийский музей оккупации — не художественный музей, — уточняет Солвита Виба. — Коллекция Латвийского музея оккупации создана в соответствии с "Правилами коллекции Латвийского музея оккупации". В соответствии с этим положением в музее действует Комиссия фондов, укомплектованная музейными работниками, обеспечивающая постоянное пополнение фондов. В процессе пополнения коллекции комиссия рассматривает соответствие предмета, представленного на оценку, миссии музея, оперативным целям, политике коллекции, полезности для экспозиции или выставки, научным работам, физическому состоянию предмета, габаритам, возможности обеспечения доступности, бюджетные возможности и другие аспекты. Оценивая все вышеуказанные критерии в совокупности, комиссия пришла к выводу, что оригинальные детали или фрагменты предмета не могут быть включены в музейную коллекцию".

На 4 августа назначено заседание Комитета РД по финансовым и административным делам, на котором будет принято решение о финансировании демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве. По неофициальным данным, на это может потребоваться 2,1 млн. евро.

Стакис сказал, что демонтаж памятника составляет всего около 10% от стоимости всего проекта, потому что после этого территорию комплекса планируется превратить в парк. Застройщик для выполнения работ уже выбран, но из соображений безопасности муниципалитет не будет раскрывать его раньше времени. По этой же причине не анонсируется и начало работ по демонтажу.