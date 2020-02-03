Ставка на отставку. "Согласие" может пожертвовать бюджетом Риги ради отставки Бурова

В четверг, 6 февраля, Рижская дума планирует рассмотреть два судьбоносных для себя вопроса — бюджет Риги на 2020 год и отставку мэра Риги Олега Бурова. Delfi коротко рассказывает, что сейчас происходит в столичном самоуправлении и при каких обстоятельствах правящая коалиция может развалиться уже на этой неделе.

Почему важно принять бюджет-2020?



Бюджет самоуправления распределяет средства на выполнение муниципальных задач и работу местных учреждений. Например, в проекте бюджета на 2020 год запланированы расходы на повышение зарплат педагогам детских садов и работникам социальных пансионатов, увеличение социального пособия по рождению ребенка, ремонты дорог, строительство велодорожек, покупку новой компьютерной техники для школ и т.д.

Если главный финансовый документ не будет принят, то город каждый месяц будет вынужден жить по 1/12 бюджета прошлого года, где финансирования на данные дополнительные инициативы не предусмотрено. Усложняет ситуацию и то, что некоторые тендеры, например, на ремонт помещений в детских садах, нужно проводить в строго установленные сроки, чтобы успеть сдать объект к 1 сентября. В этом случае задержка с принятием бюджета на несколько месяцев может означать фактический срыв строительных работ.

В чем недостатки бюджета-2020?



Основная претензия, которую можно предъявить составителям столичного бюджета, — это его несбалансированность. Как и в прошлом году, когда бюджет составлялся и утверждался под руководством тогдашнего мэра Нила Ушакова, расходы более чем на 10% превышают запланированные доходы, то есть каждый десятый евро будет тратиться в долг. Все это происходит на фоне снижения темпов развития экономики по всей стране (в четвертом квартале прошлого года рост ВВП уменьшился на 1,1% по сравнению с 2018-м), перенятия государством Рижского свободного порта (о его роли для самоуправления Delfi писал здесь), проблем с Rīgas satiksme (из бюджета проблемному предприятию запланирована дотация в 138 млн. евро, но Rīgas satiksme просит еще больше), стабильно негативного демографического тренда (если в 2000-м году в Риге официально проживало 766 тысяч человек, то в 2019-м — только 632 тысячи) и задуманную правительством налоговую реформу, в результате которой самоуправления будут перечислять в госбюджет больше сборов от налога на окружающую среду и азартные игры.

Впрочем, входящие в коалицию фракции "Согласие" и "Риге!" критикуют разработанный командой Бурова бюджет по другим причинам. "Согласие" заявило, что Буров недостаточно согласовывал с партнерами процесс работы над документом, заложил слишком мало средств на социальные программы и не запланировал финансирования на факультативы в школах нацменьшинств, как обещал своим избирателям бывший мэр и экс-лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Фракция "Риге!", состоящая из трех депутатов, тоже протестует против монополии Бурова и настаивает на большем внимании вопросам демографии. Обе фракции сорвали заседание Бюджетного комитета, который должен был состояться в пятницу, 30 января, и угрожают сорвать голосование на заседании РД. Партии оппозиции, согласно традиции, с самого начала заявили, что будут голосовать против бюджета.

Что будет делать Буров?



Мэр Риги Олег Буров, несмотря на давление партнеров по коалиции, собирается все равно выносить проект бюджета на заседание 6 февраля. Ему, по сути, нечего терять. В этот же день по запросу депутатов "Согласия" должно состояться голосование о выражении недоверия самому Бурову. Это уже вторая попытка "согласистов" снять градоначальника — две недели назад ей помешал депутат "Согласия" Янис Лочмелис (отец депутата Сейма Регины Лочмеле), который в последний момент отозвал свою подпись под запросом. Причины такого поступка он публично не объяснил. В СМИ была озвучена версия, что Лочмелису пригрозили потерей прибыльного места в правлении Rīgas siltums.

Соратники Бурова из партии "Честь служить Риге" обещают своему коллеге полную поддержку, но у них есть всего 12 голосов из 60. Оппозиция пока не раскрывает свою стратегию. Если Бурова большинством голосов удастся сместить, то появляются два возможных сценария. Первый — коалиция из ЧСР, "Согласия" и "Риге!" оперативно назначает нового мэра. Второй — коалиция разваливается, функции руководителя самоуправления в течение двух месяцев выполняет исполнительный директор Риги Юрис Радзевич (член ЧСР). Созывать заседания самоуправления все это время смогут сами депутаты — для этого требуется собрать минимум 20 подписей, а заседание будет вести тот депутат, чья подпись стоит первой в списке.

Теоретически при такой организации работы дума сможет утвердить и бюджет, но с точки зрения политической логики партиям это не нужно. Если в течение двух месяцев новый мэр не будет избран, министр по делам самоуправлений и регионального развития может инициировать роспуск думы и назначить временную администрацию. Согласно действующей редакции закона, выборы не проводятся, если до следующих очередных выборов остается меньше 15 месяцев. Впрочем, скорее всего, уже 13 февраля Сейм утвердит новый порядок досрочных выборов.

По неофициальной информации, с учетом уже запущенной процедуры роспуска столичного самоуправления из-за ситуации вокруг вывоза мусора, внеочередные выборы Рижской думы могут состояться в апреле-мае, и при этом сразу на пятилетний срок (подробно о готовящихся изменениях Delfi писал здесь).

Кому выгоден этот политический кризис?



Основным инициатором нынешнего кризиса является партия "Согласие". Как утверждают в кулуарах, бывший мэр Риги Нил Ушаков не смог смириться с тем, как его преемник разрушает его пиар-достижения последних лет. Сам Ушаков не воспользовался предоставленной Delfi возможностью объяснить свою позицию, отменив интервью в последний момент.

Не менее важную роль сыграло и то, что Буров фактически перенял под свой контроль все муниципальные предприятия (формально с 1 января держателем капитала является исполнительный директор Риги, однопартиец Бурова Юрис Радзевич). Острота конфликта стала понятна в конце прошлого года по ситуации с правлением Rīgas satiksme, куда "Согласие" (конкретно — тогдашний вице-мэр Анна Владова) пыталось назначить Эмилса Якринса, много лет работавшего в команде Ушакова, но Буров это решение отменил.

Вероятность того, что коалиции удастся сохраниться в нынешнем виде после отставки Бурова представляется крайне незначительной. Все осознают приближение досрочных выборов, а поскольку "Согласие" и ЧСР планируют идти отдельными списками, никто не станет подыгрывать конкуренту. Единственное, что может подтолкнуть политиков к компромиссам, — это страх введения временной администрации. Если коалиция развалится на этой неделе, то уже в апреле руководство думой, а также право провести ревизию в ее документах получат чиновники Министерства по делам регионального развития.