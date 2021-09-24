Столбики, велодорожки, год Стакиса и как мы будем жить в 2022-м году. 24 сентября: главное

На этой неделе исполнился год с момента вступления в должность нового мэра Риги Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные). Новая правящая коалиция столичного самоуправления пришла к власти по итогам досрочных выборов, после первого в истории страны роспуска Рижской думы, обвинив в коррупции и бесхозяйственности своих предшественников. Прошел год: каковы итоги работы Рижской думы созыва 2020 года?

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Прежде всего: каким будет бюджет Латвии 2022 года?

Правительство решило не экономить. На рассмотрение Сейма в октябре будет подан "бюджет роста" — с увеличением финансирования по множеству позиций. Вырастут зарплаты в здравоохранении, образовании и внутренних делах, резко вырастет необлагаемый минимум и так далее, подробнее тут. Остается только напомнить, что в 2022 году в Латвии пройдут парламентские выборы.

Год Мартиньша Стакиса

Интервью Стакиса Янису Домбурсу можно посмотреть здесь. Если же у вас нет времени, то вот краткий пересказ свершений Мартиньша Стакиса на посту мэра Риги.

Автомобилисты уступают дорогу велосипедистам и пешеходам. За эпопею с установкой столбиков, возмутивших многих автомобилистов, Стакис уже получил в народе созвучное с фамилией прозвище Stabiņš. Эксперимент с велополосами на улице Чака провалился, но самоуправление не унывает: велосипедистам, пешеходам и трамваям будет полностью отдана улица Барона. В перспективе Рижская дума намерена ввести в городе новый вид общественного транспорта — метробусы. И планирует произвести грандиозную реконструкцию Привокзальной площади и прилегающих улиц: автомобилистам вновь придется несладко.

За эпопею с установкой столбиков, возмутивших многих автомобилистов, Стакис уже получил в народе созвучное с фамилией прозвище Stabiņš. Эксперимент с велополосами на улице Чака провалился, но самоуправление не унывает: велосипедистам, пешеходам и трамваям будет полностью отдана улица Барона. В перспективе Рижская дума намерена ввести в городе новый вид общественного транспорта — метробусы. И планирует произвести грандиозную реконструкцию Привокзальной площади и прилегающих улиц: автомобилистам вновь придется несладко. Стакис стал невъездным в Россию. В мае этого года Стакис в компании главы МИД Эдгаром Ринкевичем сняли в центре Риги белорусский государственный флаг, заменив его на красно-бело-красный, который использует белорусская оппозиция. Произошло это во время Чемпионата мира по хоккею, который принимали Рига и Минск. Итог: возмутилась Международная хоккейная федерация, Беларусь возбудила против Стакиса уголовное дело, Минск и Рига высылали дипломатов, а Россия внесла мэра Риги в список невъездных.

В мае этого года Стакис в компании главы МИД Эдгаром Ринкевичем сняли в центре Риги белорусский государственный флаг, заменив его на красно-бело-красный, который использует белорусская оппозиция. Произошло это во время Чемпионата мира по хоккею, который принимали Рига и Минск. Итог: возмутилась Международная хоккейная федерация, Беларусь возбудила против Стакиса уголовное дело, Минск и Рига высылали дипломатов, а Россия внесла мэра Риги в список невъездных. Три уголовных процесса инициированы, два на подходе. Новая власть продолжает разбираться с наследством Нила Ушакова. Новых громких разоблачений нет, но, по словам Стакиса, он находится в постоянной переписке с правоохранительными органами. Стакис уже призвал возбудить три уголовных процесса, и собирается инициировать еще два — один связан с SIA Rīgas meži, второй — с Rīgas satiksme и Rīgas karte.

Новая власть продолжает разбираться с наследством Нила Ушакова. Новых громких разоблачений нет, но, по словам Стакиса, он находится в постоянной переписке с правоохранительными органами. Стакис уже призвал возбудить три уголовных процесса, и собирается инициировать еще два — один связан с SIA Rīgas meži, второй — с Rīgas satiksme и Rīgas karte. Э-талон и Карта рижанина уйдут в историю. В планах Рижской думы — переход на новую оплату проезда в общественном транспорте. Заплатить за поездку можно будет, приложив смартфон к валидатору (новую систему покажут осенью). Льготы на проезд обещают сохранить. Пока же обладатели Карты рижанина лишились скидок на парковку авто на муниципальных стоянках.

В планах Рижской думы — переход на новую оплату проезда в общественном транспорте. Заплатить за поездку можно будет, приложив смартфон к валидатору (новую систему покажут осенью). Льготы на проезд обещают сохранить. Пока же обладатели Карты рижанина лишились скидок на парковку авто на муниципальных стоянках. Популярность Рижской думы снизилась. В 2019 году ее работой в целом были довольны 57% респондентов, сейчас показатель упал до 50%. Среди тех, кто наиболее критичен к новой власти — горожане с низкими доходами, в солидном возрасте и русскоязычные рижане. Симпатизируют думе Стакиса-молодежь (школьники и студенты), чиновники, домохозяйки. Только 15% горожан считают, что не могут влиять на решения Рижской думы. Личный рейтинг Стакиса не публиковался.

Картина дня

710 новых случаев Covid-19, шесть смертей. В минувшие сутки вирус унес жизни и совсем молодых: один скончавшийся был в возрасте 20-29 лет, другой — в возрастной группе 40-49 лет. Эпидемиолог Юрий Перевощиков прогнозирует, что в ближайшие три недели в день будет регистрироваться по 1000 новых случаев Covid-19.

Левитс давил на депутатов Сейма? Президент страны в телефонном разговоре якобы пообещал критиковать министров из Attīstībai/Par!, если его советница Ирена Куцина не станет судьей Конституционного суда.

Олег Знарок снова стал тренером сборной России. В тренерский штаб вошли также Валерий Брагин и Сергей Зубов — он сейчас возглавляет рижское "Динамо".

Отопление подключено в 65% домов Rīgas namu pārvaldnieks. Батареи потеплели в 80% домов, получивших разрешение Rīgas Siltums как дома без долгов за предыдущий отопительный сезон. Еще 500 домов ждут тепла, у более чем 200 из них — большие долги.

Забор на границе из подаренной проволоки. На границе Латвии и Беларуси установят 5 км временного забора из подаренной колючей проволоки. Проволоку подарила Словения.

Самые крупные владельцы лесов в Латвии — иностранцы. Половина лесных угодий страны принадлежит государству, половина — частные. Крупнейшие хозяева частных угодий — иностранные предприятия, четверть из них связаны со шведской компаний Sodra.

Чем заняться на выходных

Афиша на уик-энд и события недели . Концерты, выставки, фестивали, экскурсии, спектакли на любой вкус. Набираемся впечатлений, пока Covid-19 не запер нас по домам.

. Концерты, выставки, фестивали, экскурсии, спектакли на любой вкус. Набираемся впечатлений, пока Covid-19 не запер нас по домам. Золотая осень: 8 мест в Латвии, куда можно поехать вместо Сигулды. Половина Риги на выходных рванет в эту официальную "осеннюю" столицу страны: на выезде из города образуются пробки, кафе будут забиты. Но ведь есть и альтернативные маршруты для осеннего променада.

Половина Риги на выходных рванет в эту официальную "осеннюю" столицу страны: на выезде из города образуются пробки, кафе будут забиты. Но ведь есть и альтернативные маршруты для осеннего променада. Семь интересных мест в Эстонии около латвийской границы. Пещеры, замки, заповедники. Не забудьте изучить правила въезда в Эстонию!

Что почитать

Может ли фейковый Путин (или Байден) объявить войну? Каких новинок ждать от интернет-мошенников и на что мы даем согласие, заходя на сайты. Глава Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom, дислоцированного в Риге, Янис Сартс ответил на вопросы журналиста Кристины Худенко.

Производство безалкогольного виски стало историей успеха для латвийских предпринимателей. На этом они не собираются останавливаться: в планах производство безалкогольных версий других крепких спиртных напитков и поиск инвесторов в Европе и США.