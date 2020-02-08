Стоп-кадры: Режиссер Виестур Кайриш показал историю Латвии 30-40-х годов в картинках

В новом фильме Виестура Кайриша "Город у реки" отражены все главные вехи самого трагичного периода истории Латвии: смена властей, депортация, холокост, эмиграция. В основе сюжета — история латгальского маляра Ансиса, который что в прямом и переносном смысле перекрашивает город в цвет каждой новой власти и меняет таблички с названиями главных улиц — то Свободы, то Единства, то Сталина, то Гитлера… У каждой власти — своя картинка мира.

Картина "Город у реки" уже третью неделю лидирует в прокатах кинотеатров Латвии. Название города в фильме нигде не обозначено, да и снимался он в нескольких местах Латвии. Но за два часа просмотра перед зрителем проходит краткая история Латвии 30-40-х годов, когда одна власть сменяла другую, не оставляя жителям города у реки никакого выбора..

Главная метафора картины: новые режимы приплывают в Латвию и покидают ее на белом пароходе. И с каждым новым гудком у маляра Ансиса начинается новый заказ.

Предлагаем экскурсию по режимам и их признакам в фильме "Город у реки", который снят на латгальском языке, а в кинотеатрах показывается с латышскими, русскими и английскими титрами.

Foto: Kadrs no filmas

Ульманисовские времена

Названный по-латгальски "Baltais guļbs" ("Белый лебедь") пароход с приходом улманисовских времен тут же переименовывают на латышский лад "Baltais gulbis". Ведь один из лозунгов вождя — "один народ, один язык". Латгальский — не у дел. Улицу Brīvības (Свободы) переназывают в Vienības (Единства), а доминирующим цветом становится зеленый. Бюст Улманиса перед приходом советской власти закапывают в яму.

Foto: Kadrs no filmas

Советская власть

Новый цвет — красный. При власти Советов табличка на пароходе снова меняется — теперь он "Красная Аврора". Ансис старательно выводит кириллицей новое название главной улицы — Сталина. Один из главных героев новой власти — чекист Мамонов, требовательный и опасный.

Foto: Kadrs no filmas

Депортации

Когда-то многообещающее достижение техники поезд после депортация семей в вагонах для скота превращается в трагический образ истории. Ансис и его девушка Найга становятся свидетелями жутких событий. Ансис и сам мог оказаться в таком вагоне (в списках он значился), но его спасла перешедшая на сторону советской власти подруга Зисель. Эти кадры сняты в Даугавпилсе.

Foto: Kadrs no filmas

Нацистская оккупация

Новая власть — коричневая. Такой цвет получается при смешении первых двух — зеленого и красного, что показано в картине Кайриша. Власть представлена в лице друга детства Ансиса остзейского немца Андреаса, который перед войной вернулся в Германию. Теперь он снова хозяйничает в Латвии. На этот раз главная улица обретает новое имя — улица Адольфа Гитлера.

Foto: Kadrs no filmas

Холокост

Еврейский владелец лавочки с красками Бернштейн (его играет Гундарс Аболиньш) — знаковый персонаж фильма. Именно он не разрешает своей дочери Зисель выйти замуж по любви за Ансиса. Гораздо позже он осознает, что совершил ошибку. Одна власть отнимает у него имущество (лавку национализируют), другая — жизнь. И он не один — пароход увозит группу евреев в один конец. И тут уже Ансис спасает Зисель от смерти — прячет ее у себя дома от немцев.

Foto: Kadrs no filmas

Легионеры СС

Поначалу общение Ансиса с властями связано исключительно с его профессией — он выполняет заказы. Хоть цвета выбирает не он, в целом парень чувствует себя вполне независимым. Это просто работа. Но однажды ему приходится выполнить приказ — сделать табличку Judenfrei. А оптом - сменить рабочую одежду в военную, легионера СС. Выбора уже нет.

Foto: Kadrs no video

Эмиграция

Лодка с беженцами, которые пытаются скрыться от войны в Швеции, снималась в устье Лиелупе. Это были последние кадры съемочного процесса.

Автор романа "Город у реки" Гунар Яновскис осенью 1944 года был в числе беженцев, которые отправились в Германию.