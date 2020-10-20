Страна низкой доступности. Почему в Латвии стараются не замечать людей с инвалидностью?

Сейм Латвии готовит новую редакцию Закона о строительстве, которая может существенно ухудшить и без того критически низкую доступность среды для людей с инвалидностью. Delfi попробовал разобраться, почему латвийские политики годами игнорируют потребности одной десятой части общества, причиняя при этом многомиллионный ущерб экономике.

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Испытание для мэра



На днях новый мэр Риги Мартиньш Стакис принял участие в эксперименте телепроекта "Среда" русского вещания LTV7 и проехал по Старой Риге в инвалидной коляске. Выражение на лице градоначальника менялось от недоумения до ужаса, особенно когда он чуть не застрял на трамвайных путях и не смог спуститься на коляске в подземный туннель.

Общество инвалидов и их друзей Apeirons, представитель которого помогал мэру передвигаться по Риге, регулярно устраивают похожие рейды. В результате выяснилось, что большинство рижских пляжей не доступны для людей с трудностями перемещения; что найти в столице публичный туалет для человека в коляске может оказаться серьезной проблемой; что далеко не все общественные и медицинские учреждения оснащены подъемником или пандусом, хотя этого требует закон.

"По данным Инспекции здоровья, только 25% зубоврачебных кабинетов в Латвии подходят для людей в инвалидных креслах, а во многих городах Курземе — в Вентспилсе, Кулдиге, Салдусе — таких медучреждений просто нет", — рассказал в интервью DELFI председатель правления Apeirons Ивар Балодис.

Каждый десятый изолирован



По данным Министерства благосостояния, в Латвии насчитывается почти 200 тысяч людей с инвалидностью, то есть, минимум, каждый десятый в стране. Эта группа постоянно растет: за последние пять лет она выросла на 20%, при этом 65% людей с инвалидностью — это дети и люди трудоспособного возраста.

Конвенция ООН о правах инвалидов, к которой Латвия присоединилась в 2010 году, содержит призыв обеспечить "доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами". Несмотря на обилие рекомендаций, которые в последствии направлял нашей стране Комитет по правам людей с инвалидностью, лица с нарушением зрения и пониженной мобильностью по-прежнему лишены многих прав. Например, на досрочных выборах Рижской думы в конце августа только треть избирательных участков были приспособлены для людей в инвалидных креслах, а центральный филиал Управления по делам гражданства и миграции долгое время располагался в помещении на улице Алунана, куда люди с трудностями передвижения самостоятельно заехать не могли.

По подсчетам Apeirons, сделанным в 2016 году, примерно 80% новых и отреставрированных зданий не были доступным людям с инвалидностью.

Правила без обязательств



В мире нет единых международных стандартов того, как должны быть спроектированы подъезды и тротуары, чтобы люди с пониженной мобильностью могли самостоятельно и безопасно пользоваться инфраструктурой. В Латвии требования к доступности среды упомянуты и в Законе о строительстве, и в правилах Кабинета министров о стройнормативах "Публичные здания" № 2018-15, и в различных программах развития самоуправлений. Но в каждом отдельном случае архитекторы и строители должны найти индивидуальное решение, и нередко случается, что оно плохо применимо на практике. Например, в Риге часто можно увидеть пандус для колясок под слишком крутым наклоном (в рекомендациях Apeirons указано, что его наклон не должен превышать 8 градусов). Другая напасть — слишком узкий дверной проем, куда не может заехать коляска (по стандартам, на которые ссылается Apeirons, его ширина должна быть не меньше 90 см, а сама дверь должна открываться хотя бы под углом в 90 градусов).

Ивар Балодис признает, что бывают случаи, когда полностью выполнить требование рекомендаций невозможно, например, из-за недостатка пространства или в случае реконструкции старого здания, но и тогда можно найти компромиссные решения. Apeirons уже много лет бесплатно консультирует разработчиков строительных проектов по вопросам доступности среды, однако, к сожалению, некоторые строительные специалисты по-прежнему не считают этот вопрос важным.

"Основная проблема в том, что закон не предусматривает никаких штрафов, если критерии доступности среды не соблюдены или соблюдены с грубыми нарушениями", — отмечает Ивар Балодис. Эта дыра в законодательстве ведет к таким печальным казусам, как в случае с проектом реконструкции здания Латвийской художественной академии. Получив из фондов ЕС средства на ремонт здания, в том числе в целях повышения доступности среды для людей с трудностями передвижения, Академия реализовала проект, который, по мнению специалистов Apeirons, абсолютно не пригоден для их целевой аудитории — пандусы, по которым люди в колясках должны подниматься с первого на второй этаж, имеют слишком высокий наклон, делая перемещение по ним просто опасным. Организация попыталась через суд потребовать от Академии переделать инфраструктуру, но суд встал на сторону художников.

Delfi поинтересовался у Стройуправы Рижской думы, почему объект с таким очевидным дефектом был принят в эксплуатацию. Ответ Стройуправы: проверенные части здания соответствовали латвийским строительным нормативам, пандус и подъемник были построены.

Министерство экономики отказалось комментировать DELFI данный конкретный случай, но подтвердило, что нормативно-правовая база не предусматривает административной ответственности за несоблюдение требований доступности среды. Впрочем, как отметили в Минэкономики, несоблюдение этого требования может иметь последствия для строительного специалиста, например, приостановление действия сертификата. В случае с проектом реконструкции Художественной академии такого прецедента создано не было.

Надзора будет еще меньше?



Общество Apeirons встревожено и новой редакцией Закона о строительстве, которую сейчас готовит к принятию Сейм Латвии. Поправки предусматривают, что контроль за выполнением требований доступности среды больше не будет находиться в компетенции стройуправы, а станет целиком зоной ответственности строительных специалистов. "По нашему мнению, это может сильно ухудшить положение дел", — предупреждает Ивар Балодис. В Министерстве экономики успокаивают, что внешний контроль по-прежнему сохранится, правда, по более сложной схеме: если компетентное учреждение, например, Латвийский союз архитекторов, констатирует, что строительный специалист или архитектор не выполнил своих профессиональных обязанностей, то это решение сможет стать основанием, чтобы стройуправа распорядилась провести необходимые работы и обеспечить доступность среды.

Инфраструктура для всех



В Латвии пока насчитывается очень мало научных исследований, где бы серьезно изучался вопрос социально-экономического значения доступности среды. Самоуправления также не слишком озабочены проблемой. За десять лет правления Нила Ушакова у Риги даже не появилось стратегического документа о мерах по улучшению доступности среды, хотя такие концепции приняты во многих европейских столицах и они активно реализуются на практике (о чем, например, свидетельствуют официальные сайты Мадрида, Берлина, Стокгольма).

В марте прошлого года правительство Кришьяниса Кариньша утвердило подготовленный Министерством благосостояния "План по созданию доступной среды на 2019-2021 гг.", однако, судя по готовящимся законодательным изменениям в отрасли строительства (см.выше), его реализация сейчас не является приоритетом.

В современном понимании мировых экспертов "доступность среды" — это универсальный дизайн, то есть архитекторы не придумывают, как прикрепить к лестнице пандус, чтобы человек в коляске мог ею воспользоваться, а сразу заменяют крутые ступени на пологие съезды, которые могут одинаково использовать и обычные пешеходы, и люди с пониженной мобильностью. К последней категории, кстати, причисляют не только людей с инвалидностью, но также пожилых людей, семьи с маленькими детьми, людей, получивших временные травмы. По оценкам ООН, потребность в наличии доступной среды испытывают до 40% общества.

Еще один значимый момент: доступность среды для людей с инвалидностью — это не просто возможность пользоваться городской инфраструктурой. Наличие или отсутствие пандуса в подъезде может без малого решить судьбу человека: сможет ли он каждый день ездить на работу, в школу, университет? По данным Минблага, в Латвии только четверть людей с инвалидностью официально считаются работающими.

Невостребованный потенциал



Одна из причин, почему в Латвии так медленно улучшается доступность среды, кроется в низкой заинтересованности предпринимателей. Латвийский бизнес в адаптации своих помещений в интересах людей с инвалидностью в основном видит только расходы, хотя в других странах люди в колясках или с белой тростью воспринимаются как особая категория клиентов, которые, как и остальные, путешествуют, делают покупки, ходят в рестораны, посещают культурные учреждения и т.д..

В докладе специального агентства ООН по вопросам информационных и коммуникационных технологий указано, что число людей с ограниченными возможностями во всем мире уже достигает более одного миллиарда человек, а их ежегодная покупательская способность составляет порядка 1 триллиона долларов США. Исследование, проведенное канадским Фондом Рика Хансена и аналитическим Конференц-советом Канады, определило, что люди с инвалидностью каждый год вносят в экономику страны 165 млрд. долларов США (14,3% от всего рынка потребления). Есть и отдельные отраслевые расчеты. Например, власти испанского курорта Арона подсчитали, что люди с трудностями передвижения тратят на отдыхе в среднем в полтора раза больше, чем обычные туристы.

По подсчетам экспертов Транспортного комитета Европарламента, пока только 10% туристических операторов готовы предлагать услуги людям с трудностями передвижения. Но сектор активно развивается, и уже появился даже особый термин — "доступный туризм". Европейская сеть доступного туризма (ENAT) на своем сайте рассказывает о различных проектах по улучшению доступности среды, которые были реализованы в Испании, Швеции, Италии, Германии, Австрии, Дании и т.д. Все эти страны пользуются особой популярностью у путешественников с пониженной мобильностью.

При этом в Брюсселе признают, что проблем еще остается много. Из-за непригодной инфраструктуры и недостаточного уровня сервиса европейский туризм ежегодно теряет порядка 140 млрд. евро, говорится в исследовании, выполненном по заказу Комитета транспорта Европарламента.

В ожидании европейских стандартов



Всего на территории ЕС проживают свыше 120 млн. человек с ограниченными возможностями. Для того, чтоб мотивировать самоуправления переоборудовать инфраструктуру под нужды людей с инвалидностью, в 2010 году Еврокомиссия учредила специальный приз — "Европейская награда доступного города". В разные годы ее получали Милан, Берлин, Гетеборг, Зальцбург, Лион, Авила и Варшава.

На уровне Евросоюза также обсуждается необходимость ввести единые стандарты доступности среды в странах ЕС. В прошлом году была принята Директива о доступности. Новый европейский закон разработан для обеспечения равного доступа всем членам общества к продуктам, услугам и возможностям. Регулирование распространяется на средства связи, автоматы по продаже билетов, телевизионный контент, банковские услуги, электронные книги, интернет-магазины и т.д. Страны-члены должны ввести новую директиву в национальные законодательства к 2022 году. Новые стандарты должны заработать не позже 2030-го года.