Стране нужны деньги! Правительство Кариньша готовит очередные изменения в налогах

Слово "реформа" становится лейтмотивом работы правительства Кришьяниса Кариньша. Вслед за реформой портов, самоуправлений, школ и системы здравоохранения Кабмин планирует затеять еще одну — налоговую. Проект готовящихся изменений представят только весной, но по отдельным заявлениям министров и с учетом ранее взятых обязательств уже можно понять, в чем будет ее суть.

О желании коалиции пересмотреть налоговые ставки и правила их применения стало известно осенью этого года, когда выяснилось, что денег на выполнения всех политических обещаний в бюджете-2020 не хватит.

Как заявил премьер Кришьянис Кариньш на заседании Бюджетно-финансовой комиссии Сейма, правительство должно до весны 2020 года найти "наиболее безболезненные для населения способы увеличить налоговые поступления в бюджет". Министр финансов Янис Рейрс, в свою очередь, сказал, что новая налоговая реформа в Латвии состоится в 2021 году. По его словам, в стране слишком много разных налоговых режимов, которые сложно администрировать.

В пользу необходимости повышения налогов на днях выступил и еврокомиссар по вопросам экономики, однопартиец Кариньша и Рейрса Валдис Домбровскис. "В бюджете две части — доходы и расходы. Если есть желание тратить больше в расходной части, то, к сожалению, нужно думать о том, как увеличить доходную часть. В противном случае, концы с концами не сойдутся", — отметил латвийский еврокомиссар.

Из заявлений правящих политиков можно понять, что реформа будет иметь, как минимум, четыре направления:

Социальный налог. Правительство очень тревожит, что в Латвии по-прежнему есть люди, которые по каким-то причинам не платят социальный налог, но при этом пользуются услугами поликлиник и больниц. Как напомнил министр финансов Янис Рейрс, один процент социального налога идет на нужды здравоохранения, но платят его сейчас только 600 тысяч работников, в то время как другие 250 тысяч — социальные взносы не делают. Пока не понятно, будет ли правительство Кариньша реанимировать идею обязательного медстрахования, которую безрезультатно пыталось продвигать предыдущее правительство Мариса Кучинскиса (DELFI подробно писал о ней здесь), или заставит платить соцналог тех, кто сейчас может это не делать (например, плательщики патентов). Тем не менее, очевидно, что именно эта мера может принести в бюджет наибольшие дополнительные поступления. В Латвии ставка обязательных социальных взносов составляет 35,09%, в том числе 24,09% платит работодатель, 11% — работник.

Правительство очень тревожит, что в Латвии по-прежнему есть люди, которые по каким-то причинам не платят социальный налог, но при этом пользуются услугами поликлиник и больниц. Как напомнил министр финансов Янис Рейрс, один процент социального налога идет на нужды здравоохранения, но платят его сейчас только 600 тысяч работников, в то время как другие 250 тысяч — социальные взносы не делают. Пока не понятно, будет ли правительство Кариньша реанимировать идею обязательного медстрахования, которую безрезультатно пыталось продвигать предыдущее правительство Мариса Кучинскиса (DELFI подробно писал о ней здесь), или заставит платить соцналог тех, кто сейчас может это не делать (например, плательщики патентов). Тем не менее, очевидно, что именно эта мера может принести в бюджет наибольшие дополнительные поступления. В Латвии ставка обязательных социальных взносов составляет 35,09%, в том числе 24,09% платит работодатель, 11% — работник. Налог для микропредприятий . Хотя государство уже неоднократно ужесточало правила налогообложения микропредприятий, правительству Кариньша кажется, что этого недостаточно. По сути, премьеру и министру финансов не нравится сам факт, что в Латвии есть некоторые фирмы, которые используют льготный налоговый режим. В интервью газете Latvijas avīze глава Минфина Янис Рейрс отметил, что режим микропредприятий стоит сохранить только в отдельных случаях, например, для малого бизнеса в провинции или тех компаний, которые предоставляют услуги только физическим лицам. Весной этого года в Латвии насчитывалось порядка 40 тысяч микропредприятий, в них занята примерно одна десятая всех работающих в Латвии.

. Хотя государство уже неоднократно ужесточало правила налогообложения микропредприятий, правительству Кариньша кажется, что этого недостаточно. По сути, премьеру и министру финансов не нравится сам факт, что в Латвии есть некоторые фирмы, которые используют льготный налоговый режим. В интервью газете Latvijas avīze глава Минфина Янис Рейрс отметил, что режим микропредприятий стоит сохранить только в отдельных случаях, например, для малого бизнеса в провинции или тех компаний, которые предоставляют услуги только физическим лицам. Весной этого года в Латвии насчитывалось порядка 40 тысяч микропредприятий, в них занята примерно одна десятая всех работающих в Латвии. Налоговые льготы. В дискуссии о необходимости пересмотра системы налоговых льгот активно участвуют не только члены правительства, но также эксперты Банка Латвии и Госконтроль. Ревизия Госконтроля показала: ежегодно предприятия и жители получают более 200 различных налоговых льгот, из-за чего госбюджет не получает примерно 2,5 млрд евро. По мнению ревизоров, у многих налоговых послаблений нет четких целей и понимания, какую экономическую или социальную функцию они выполняют. "Налоговые льготы вводились в течение очень длительного периода и определенная ревизия тут обязательно требуется", — подтвердил правоту Госконтроля экономист Банка Латвии Улдис Руткасте. По данным Минфина, 68% всех предоставляемых в Латвии налоговых льгот имеют социальных характер, 15,7% — призваны содействовать привлечению инвестиций, 8,2% льгот связаны с защитой природных ресурсов и 2,6% — с поддержкой сельского хозяйства. Минфин обещает оценить эффективность налоговых послаблений. Особое внимание будет уделено тем налоговым льготам, чей удельный вес превышает соответствующие налоговые поступления, например, объем освобождений от уплаты налога на природные ресурсы почти в восемь раз сейчас превышает общие сборы от этого налога.

В дискуссии о необходимости пересмотра системы налоговых льгот активно участвуют не только члены правительства, но также эксперты Банка Латвии и Госконтроль. Ревизия Госконтроля показала: ежегодно предприятия и жители получают более 200 различных налоговых льгот, из-за чего госбюджет не получает примерно 2,5 млрд евро. По мнению ревизоров, у многих налоговых послаблений нет четких целей и понимания, какую экономическую или социальную функцию они выполняют. "Налоговые льготы вводились в течение очень длительного периода и определенная ревизия тут обязательно требуется", — подтвердил правоту Госконтроля экономист Банка Латвии Улдис Руткасте. По данным Минфина, 68% всех предоставляемых в Латвии налоговых льгот имеют социальных характер, 15,7% — призваны содействовать привлечению инвестиций, 8,2% льгот связаны с защитой природных ресурсов и 2,6% — с поддержкой сельского хозяйства. Минфин обещает оценить эффективность налоговых послаблений. Особое внимание будет уделено тем налоговым льготам, чей удельный вес превышает соответствующие налоговые поступления, например, объем освобождений от уплаты налога на природные ресурсы почти в восемь раз сейчас превышает общие сборы от этого налога. Налог на природные ресурсы и акцизы на топливо. Эту группу налогов ждет неизбежное повышение в силу того, что Латвия взяла на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения. Планы бороться за чистоту атмосферы уже упомянуты в различных правительственных документах, например, в Национальном плане энергетики и климата. В нем сказано, что в ближайшие десять лет государство будет стимулировать замену автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на современные электромобили и другие технологические новинки. Конкретных цифр там нет, но чиновники не скрывают, что речь пойдет о повышении налогов на топливо и использование дизельных автомобилей.



Стоит добавить, что в рекомендациях Еврокомиссии говорится о том, что Латвия должна бороться с социальным неравенством, уменьшать налоговую нагрузку на получателей низких зарплат и переносить налоговое бремя с рабочей силы на капитал, недвижимость и потребление.

Сейчас в Латвии самая высокая налоговая нагрузка на рабочую силу среди трех стран Балтии и один из худших в ЕС показатель социального неравенства. Конкретных решений этих проблем члены правительства Кариньша пока не предлагали.