Структуры "повара Путина" Пригожина разворачивают сеть конференций в Европе. Среди гостей — Рихардс Колс

Связанные с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным структуры пытаются создать в Европе сеть контактов, которую в будущем, возможно, планируется использовать для продвижения интересов России. В одном из мероприятий, за которым стоят близкие к Пригожину структуры, принял участие латвийский политик Рихардс Колс ("Национальное объединение). Об этом свидетельствуют данные совместного расследования Центра "Досье", The Daily Beast, телеканала ARD, Delfi.ee и Delfi.lt.

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В конце февраля ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы 2016 года. В России Евгения Пригожина называют "поваром Путина" и основателем "фабрики троллей", а также связывают с "ЧВК Вагнера", наемники которой участвуют в военных операциях по всему миру, сообщает Центр "Досье". В последние годы структуры, близкие к Пригожину, занимаются поиск лояльных к режиму Владимира Путина экспертов, отмечают авторы расследования (полный текст).

14-15 января проходила конференция "Стратегический диалог региона Балтийского моря" (Baltic Sea Region strategic dialogue), посвященная экономическим вопросам и экологическим проблемам Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. В числе участников оказались председатель совета директоров Федерального союза содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Майкл Шуман, начальник отдела экономики посольства Польши в Германии Яцек Роза, немецкий политик от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Штефан Койтер, глава комитета по международным отношениям парламента Латвии Рихардс Колс, представитель эстонского Министерства окружающей среды Михкель Крусберг, а также несколько депутатов Бундестага Германии.

Эта конференция стала первой в серии так называемых "форсайт-сессий", направленных на "создание нового видения постпандемического будущего" для вышеупомянутых стран. Формально эти мероприятия не имеют никакого отношения к России. Официальными организаторами мероприятия числятся консалтинговая компания ADMIS Consultancy и Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA). Материалы, оказавшиеся в распоряжении Центра "Досье", свидетельствуют о том, что начиная с лета 2019 года основательница и руководитель ADMIS Consultancy, гражданка Литвы Вайва Адомайтите, работает с сотрудницей офиса Пригожина в Санкт-Петербурге Юлией Берг (до 2020 года — Афанасьевой).

Адомайтите называет Берг своей "крестной матерью" — по всей видимости, именно с ее помощью глава ADMIS Consultancy влилась в структуру Пригожина, полагают авторы расследования. Одним из их первых совместных мероприятий была конференция Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC), прошедшая в Берлине в июле 2019 года. Вайва Адомайтите выступала на конференции как спикер, а затем отправила Юлии Берг, стоявшей у истоков ассоциации, свое резюме. Пару недель спустя Адомайтите начала работать в администрации AFRIC и вовсю погрузилась в ее деятельность — например, договаривалась с отелем Hilton о возвращении депозита сотрудникам Пригожина.

В июне 2020 года компания Вайвы Адомайтите ADMIS Consultancy организовала онлайн-конференцию, посвященную глобальным последствиям пандемии COVID-19. Мероприятие, которое открывал известный российский телеведущий Сергей Брилев, проходило при партнерстве трех организаций, связанных с пригожинскими проектами: AFRIC, Международный центр продвижения бизнеса (IBAC), Центр социальных и культурных инициатив (CSCI). Также среди организаторов конференции был Федеральный союз содействия развитию экономики (BWA).

С 2018 года BWA возглавляет Майкл Шуман, немецкий бизнес-консультант, специализирующийся на Китае. Под его руководством BWA активно сотрудничает с прокремлевскими структурами в Германии, включая Ассоциацию российского бизнеса и аналитический центр "Диалог цивилизаций", который был основан в 2016 году экс-главой РЖД Владимиром Якуниным. Его деятельность в Балтийском регионе уже привлекала внимание правоохранительных органов — в 2010 году Полиция безопасности Эстонии рассекретила документ No.98T, согласно которому Якунин пообещал выделить мэру Таллина Эдгару Сависаару и его заместителю Денису Бородичу 1,5 млн евро на строительство православной церкви (дополнительно политики просили такую же сумму на избирательную кампанию).

AFRIC тесно связана со структурами Евгения Пригожина и, предположительно, координируется из его петербургского офиса. Изначально она задумывалась как "сеть агентов влияния", предоставляющих "экспертные оценки и мнения, полезные для России" в Африке. В частности, ассоциация направляла в африканские страны "наблюдателей за выборами", в числе которых оказались ярые неонацисты и сторонники превосходства белой расы — например, член AfD Штефан Койтер (помимо "африканской демократии", ему довелось наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию РФ летом 2020 года и выборами президента России в 2018 году).

В неформальном разговоре с источником Центра "Досье" сама Юлия Берг подтвердила, что ранее сотрудничала с Евгением Пригожиным и действительно стояла за организацией конференции "Стратегический диалог региона Балтийского моря". По словам Берг, британская ADMIS Consultancy и немецкий BWA — это партнерские структуры, которые выступают прикрытием для организаторов мероприятия, поскольку "в странах Европы, в частности в Прибалтике, существуют определенные сложности на политическом уровне в отношении всего, что касается России". На протяжении нескольких лет эти организации налаживали связи с экспертами, политиками и компаниями для проведения мероприятий в Европе. Сеть экспертов насчитывает около 250 человек из стран Балтии, Польши, Германии, Франции, Бельгии и Скандинавии

Директор международного центра обороны и безопасности (ICDS) Индрек Канник рассказал Delfi Estonia, что выбор "нейтральных" тем для конференции хорошо встраивается в логику начального этапа операции влияния: "Вы начинаете с ложных предлогов, а затем, как только зацепите свою аудиторию, добираетесь до идеологической проблематики. Именно по этой причине организаторы конференции выбрали политически нейтральные темы, такие как Зеленый пакт для Европы. Они начинают "мягко", и только когда приобретут определенную степень общественного доверия и умеренно положительный имидж, возьмут на себя более актуальные для Кремля темы, такие как диалог между Европой и Россией, безопасность и критика стран Балтии, не говоря уже, например, о том, что связано с Крымом и Украиной".

В интервью корреспонденту Delfi Estonia сама Адомайтите заявила, что ее нанял Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), членом сената которого с прошлого года является Юлия Берг. Следующее мероприятие, по словам Адомайтите, запланировано на конец марта. Организаторы, помимо стандартного списка стран-участников, пытаются привлечь представителей из Финляндии и Скандинавии для участия в конференции. Во время интервью Адомайтите уходила от ответов на вопросы о ее связях с Юлией Берг и Евгением Пригожиным, ссылаясь на то, что ей "некомфортно" общаться на эти темы. Она также добавила, что не в курсе повестки и "политических целей" AFRIC — по ее словам, она сотрудничала с ассоциацией в качестве независимого консультанта.