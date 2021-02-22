Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро (ОБНОВЛЕНО в 12.45)
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Рижский окружной суд приговорил к реальному лишению свободы председателя Вентспилсской думы Айвара Лемберга.
Суд приговорил политика к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После вынесения приговора осужденного арестуют в зале суда. Приговор можно обжаловать или подать кассационную жалобу в Верховный суд.

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Статья о суде была опубликована в 9.00, информация о вынесенном приговоре — в 11.30.

В список конфискованного имущества включена недвижимость в Пузе, где проживает Лембергс, а также другая недвижимость. Конфискованы и акции зарубежных предприятий, общая стоимость которых превышает несколько миллионов евро.

Также Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим. Стоит отметить, что по части обвинений Лембергс был оправдан.

При вынесении приговора суд учел время, проведенное Лембергсом под стражей и домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Напомним, Лембергс содержался под стражей с 14 марта по 10 июля 2007 года и под домашним арестом с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Старший сын Лембергса — Анри Лембергс — приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Бывший деловой партнер Лембергса — Ансис Сормулис — получил два года лишения свободы. К обоим осужденным также применена конфискация имущества.

Утром 14 марта 2007 года латвийские СМИ одно за другим начали сообщать о событии, которое казалось невероятным: на шоссе Рига-Вентспилс остановлен автомобиль мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Сам политик задержан. Приговор по делу Лембергса огласили через 5095 дней — 22 февраля 2021 года, сообщает Delfi.lv.

За это время в деле мэра Вентспилса менялись составы суда, судьи и адвокаты. Трое обвиняемых продолжают настаивать на своей невиновности.

Роль Лембергса в Вентспилсе


Лембергс был избран на пост главы местного самоуправления, которое тогда еще называлось городским исполнительным комитетом, в 1988 году. Фактически, он до сих пор занимает этот пост, хотя с 2007 года к нему применена мера пресечения: запрет исполнять функции председателя думы. Это не помешало Лембергсу в декларации должностного лица за 2019 год в качестве занимаемого поста указать "Председатель Вентспилсской думы". В декларации, правда, указано, что зарплату он получал в качестве депутата.

При правлении Лембергса Вентспилс стал серьезным игроком на рынке транзита нефти и химикатов. На территории города работали крупные транзитные предприятия Ventspils Brīvosta, Ventbunkers, Kālija parks и т.д., и это приносило городу большие доходы. Как минимум часть этих средств была вложена в благоустройство города, в организацию мероприятий для жителей, возведение новых зданий и рекламу Вентспилса.

В конце 2019 года США включили Айвара Лембергса в санкционный список (так называемый "список Магнитского"). В соответствующем решении Лембергса называют олигархом и уточняют, что в список он попал в качестве должностного лица, связанного с коррупцией. Американское Управление по контролю за иностранными активами полагало, что Лембергс контролирует четыре структуры: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса.

После введения санкций супруга Лембергса Кристине Красовска, которая занимала пост заместителя исполнительного директора Вентспилсской городской думы, жаловалась, что не может оплатить счета и купить продукты. При этом в ее декларации должностного лица за 2018 год указаны наличные накопления в размере 87 000 евро. Сам Лембергс, согласно декларации, накопил наличными 70 000 евро.

Дело Гринбергса


Дело, которое сейчас рассматривает суд — не первое, по которому Лембергс проходит в качестве обвиняемого. Ранее все три инстанции оправдали его по так называемому "делу Гринбергса". Согласно материалам обвинения, Лембергс злоупотребил служебным положением и не позволил представителю государства Ояру Гринбергсу действовать в правлении Вентспилсского свободного порта. Лембергс в свою защиту заявил, что Кришьянис Кариньш, который на тот момент занимал пост министра экономики, в своем распоряжении не указал персональный код Гринбергса. В 2011 году Верховный суд принял решение в пользу Лембергса и взыскал с государства 7257 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Дело Лембергса


Этот уголовный процесс был начал 3 октября 2005 года. В марте 2007 года Лембергс был задержан и к нему в качестве меры пресечения был применен арест. Под стражей он провел почти четыре месяца, и 10 июня был отправлен под домашний арест. Эта мера была отменена 22 февраля 2008 года.

10 лет спустя, в марте 2017 года, в деле Лембергса было уже 550 отметок о заседании суда, которые были либо проведены, либо отменены. К тому времени суд трижды оштрафовал Лембергса за уклонение от дачи свидетельских показаний по существу. На ряд объектов имущества Лембергса был наложен арест.

Управлял этими объектами швейцарский адвокат Рудольф Мерони, который и ранее был связан с вентспилсскими предприятиями — в том числе представлял интересы крупнейшего на тот момент акционера AS Ventbunkers, компанию Yelverton Investments B.V. В 2019 году Мерони решением суда был освобожден от этой должности, поскольку появились подозрения в его недобросовестных действиях. Сам Лембергс несколько раз настаивал на таком решении, поскольку полагал, что Мерони разбазаривал имущество.

Фактически, дело против Лембергса состоит из двух отдельных уголовных дел, которые позже объединили в одно. По первому обвиняются сам Лембергс, его сын Анрийс и предприниматель Ансис Сормулис. Лембергсу инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах, легализацию средств, полученных незаконным путем, злоупотребление служебным положением, подлог и противозаконное для должностного лица участие в имущественных сделках.

По второму делу Лембергс обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, которое связано с вымогательством взятки, подделке документов и действиях в ситуации конфликта интересов.

Пострадавшими признаны предприниматели Валентин Кокалис, Айнарс Гулбис и Юлийс Круминьш. Сам Лембергс ранее признавал, что с ними у него есть разногласия, но утверждал, что бизнесмены пытаются решить их с помощью Генпрокуратуры. Согласно материалам обвинения, Лембергс вымогал у потерпевших акции нескольких предприятий.

В целом в рамках этого процесса было объявлено 971 заседание суда, из которых состоялось 737. Об объеме процесса свидетельствует уже то, что объем дебатов превышает 5000 страниц.

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Айвар Лембергс Кришьянис Кариньш Юлий Круминьш
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