Суперкоротко: какими будут новые антиковидные меры. 18 января: главное

Штамм "омикрон" активно распространяется среди жителей Латвии: за сутки выявлено рекордное количество новых случаев. На этом фоне в стране вводятся новые меры эпидемиологической безопасности — пока сравнительно мягкие. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 18 января.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник кабинет министров утвердил новые меры, которые должны ограничить распространение Covid-19. В кратчайшем пересказе они выглядят так:

Тканевые маски запрещены, вместо них в общественных местах нужно носить медицинские или респираторы FFP2. Решение вступает в силу с 25 января.

Контактные лица могут не уходить на самоизоляцию, а возвращаться к работе. Но есть два условия: он должен работать в критически важной отрасли и сдать отрицательный тест (подробности).

Работодатели могут принимать на работу новых сотрудников без проверки здоровья. Эта норма будет действовать все время чрезвычайной ситуации и два месяца после ее завершения (подробности).

Картина дня

Рекорд по количеству новых случаев за сутки. В понедельник выявили 3706 случаев, скончались восемь человек. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки перевалил за 1500. Каждый пятый тест — положительный.

Коронавирус активно распространяется в школах. Если до декабря эпидемиологическая ситуация в школах была хорошей, то сейчас инфицированных становится все больше. На прошлой неделе на удаленку больше всего школьников перешло в учебных заведениях Риги.

Сильнее всего буря ударила по Риге и Юрмале. Поваленные деревья убирали с проезжей части, тротуаров, линий электропередач и строений. В 14 случаях деревья упали на машины. В Юрмале во время шторма погибла пожилая женщина, на которую упала сломанная ветром ветка.

Из-за гололеда возросло число аварий. За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 32 человека. На Сигулдском шоссе столкнулись грузовой автомобиль Mercedes Benz и автобус Temsa. Автобус по скользкой проезжей части вынесло на встречную полосу. Госпитализированы пять человек. Еще одна авария произошла на Бауском шоссе — на скользкой дороге перевернулся пассажирский автобус, пострадали четыре человека.

Министерство юстиции предлагает сажать в тюрьму распространителей фейков. Министр юстиции Янис Борданс предлагает дополнить Уголовный закон новой статьей "Распространение ложных новостей и вымысла".

В Латвии зафиксированы первые случаи птичьего гриппа. Погибшие птицы были обнаружены на берегу Даугавы — три лебедя в пределах Риги, еще три — на территории Саласпилсского края.

В театре "Дайлес" репетируют спектакль с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте. Режиссер — россиянин Тимофей Кулябин.

Назарбаев выступил с речью. Многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев несколько недель не появлялся на людях: пошли слухи о том, что он либо сбежал из страны, либо умер. Теперь же он выступил с видеообращением и сказал, что вся власть в стране у президента Токаева, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

Продажи автомобилей в Европе рухнули до рекордно низкого уровня с 1990-х. Это свидетельствует о масштабах кризиса поставок, связанного в том числе с дефицитом чипов. Германия, крупнейший автомобильный рынок Европы, возглавила падение (минус 27% в декабре).

Что почитать?

Они все прямоугольные - так не все ли равно? Как выбрать и установить дверь правильно. Входная дверь — весьма важный элемент в квартире или доме. Часто, мы не придаем большого значения выбору подходящих дверей, а потом сталкиваемся с проблемами — ломается ключ или замок, заедает ручка, скрипят петли... Может случиться и другое несчастье — вы приходите домой после работы и видите, что грабители выбили входную дверь и вынесли из дома ценные вещи. Чтобы избежать этих и других неприятных последствий, важно выбрать самую лучшую входную дверь и правильно ее установить.

Можно ли найти связь между смертью близких и вакцинацией? Последние полгода жизни Оярс чувствовал себя особенно счастливым — все шло хорошо и в отношениях, и в общении с маленькой дочкой, были мысли о планах на будущее. Когда в мае молодого мужчину нашли мертвым — под ковшом минитрактора — местные стали говорить о том, что произошел несчастный случай. Но это было не так. В 28 лет у Оярса внезапно остановилось сердце.

Восемь трендов, которые изменят рынок недвижимости в Латвии. В 2021 году рынок недвижимости, несмотря на пандемию, не замедлился, а наоборот динамично развивался и иногда даже перегревался. Delfi Бизнес выяснил у специалистов, какие в прошлом году были наиболее значимые события и тенденции в этой сфере бизнеса. Картина получается очень интересная и яркая, правда, не без инфляции и проблем с недостаточным предложением.

Девять удивительных цветов, цветущих лишь ночью. В мире огромное число прекрасных, удивительных и завораживающих цветов. Но вот беда: цвести они все предпочитают в разное время суток и некоторые из этих потрясающих растений цветущими мы можем увидеть только ночью.

Забыть про гаджеты: почему с ребенком надо проводить время, выключив компьютер. Если вы находитесь рядом с ребенком, но при этом постоянно листаете ленты соцсетей или читаете новости, то вам только кажется, что вы проводите время вместе. На самом деле ваш сын или дочь предоставлены сам себе. И проблема не только в безопасности ребенка, но и в том, что чрезмерное использование гаджетов может испортить ваши отношения — к таким выводам пришли ученые после проведенных исследований.