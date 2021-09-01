"Светофор" завис. Почему в Латвии отложили "обязательную вакцинацию" и новые ограничения

Поздно вечером 31 августа Сейм принял решение отложить рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации. Кабинет министров, несмотря на рост новых случаев заболевания Covid-19, тоже не стал вводить новые ограничения. Почему руководство страны решило отказаться от собственных предложений по борьбе с пандемией?

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В течение всего года темпы вакцинации от Covid-19 вызывали у правительства Кришьяниса Кариньша тревогу. Уже в начале лета стало ясно, что к осени добиться коллективного иммунитета не получится, а появление дельта-штамма сделало приход "третьей волны" практически неизбежным. Популярность прививок пытались стимулировать как "кнутом" (проект обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий), так и "пряником" (проект лотереи среди вакцинированных, уже отозван).

В начале августа Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начала рассматривать перед вторым чтением правительственный законопроект, который предполагает обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий (медики, педагоги, соцработники). Кроме того, этот закон мог дать право работодателям увольнять подлежащих вакцинации работников, которые все же отказываются делать прививки.

К концу августа комиссия рассмотрела только 36 из 162 поправок к законопроекту. Депутаты комиссии концептуально поддержали идею разрешить "поставщикам услуг" (фактически, роль идет о работниках всех сфер, где есть контакт с клиентами, кроме медиков и сотрудников центров социального ухода) трудиться при наличии не только сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, но и негативного теста на Covid-19. Но поскольку речь идет о совершеннолетних людях, то большинство депутатов решило: пусть в этом случае противники вакцинации платят за тесты сами. Срок действия результата теста — 48 часов. Это значит, что противникам вакцинации пришлось бы тратить на тесты значительную часть зарплаты просто для того, чтобы подтвердить свое право на работу.

Такой вариант вызвал ожесточенные споры в том числе и внутри комиссии. Предугадать исход итогового голосования по законопроекту в Сейме становилось все труднее. Параллельно бурную деятельность развил оппозиционный депутат парламент Алдис Гобземс ("Закон и Порядок"): 18 августа в акции против "обязательной вакцинации" в Риге приняли участие несколько тысяч человек. Гобземс анонсировал новые акции протеста, давление общества на Сейм увеличивалось.

Законопроект планировалось утвердить к началу учебного года. Когда стало ясно, что этот план провалился, Эгилс Левитс пригласил председателей парламентских фракции на переговоры.

Референдум перед выборами?



Поздно вечером глава фракции "Нового Единства" Айнарс Латковскис в интервью Латвийскому радио сообщил, что после встречи с президентом было принято решение отложить рассмотрение законопроекта об "обязательной вакцинации". Латковскис заявил: руководители парламентских фракций договорились, что желаемый результат (широкий охват населения вакцинацией) нужно достигать иными методами.

Вокруг законопроекта об обязательной вакцинации определенных групп жителей возникло слишком много слухов и полуправды, признал он. "Несмотря на тревоги, в Латвии с начала июля ежедневно вакцинируются 5000-6000 человек. Это достаточно значительная цифра. И, думаю, осенью люди, которые еще не приняли решения, все же будут прививаться, и темп возрастет. Возможно, решение нужно искать, применяя иные методы — принимая Правила Кабинета министров, с помощью позитивных кампаний, разъяснений врачей, привлекая в процесс разъяснительной работы семейных врачей", — с неожиданно оптимистичным комментарием выступил Латковскис. Ранее на каждом заседании правительства премьер Кришьянис Кариньш (также — "Новое Единство") сетовал на недопустимо низкие темпы вакцинации, а во вторник заявил, что осенью Латвии грозит "эпидемия невакцинированных".

Президент Латвии Эгилс Левитс после встречи с депутатами Сейма сказал, что как можно большее число жителей страны должны сделать прививки добровольно. А вот депутатам Сейма, членам правительства, работникам государственных и муниципальных учреждений следует привиться, чтобы показать пример всему обществу.

Глава государства подчеркнул, что борьба с пандемией Covid-19 является приоритетом для Кабинета министров и Сейма, и самый эффективный способ этой борьбы — максимально широкий охват общества вакцинацией. В этой ситуации Сейм должен прийти к единому представлению о том, как бороться с Covid-19 и содействовать вакцинации. "Государственная политика должна быть эластичной. Она должен учитывать уровень заболеваемости и риски для населения, новейшие научные знания и опыт Европы и других стран. Особо нужно учитывать, что ситуация постоянно меняется. Эта гибкость должна быть включена в решения Сейма и правительства", — сказал президент страны.

Политически Эгилс Левитс находится в крайне непростом положении. Ведь в случае, если минимум 34 депутата Сейма попросят президента не провозглашать закон, то вступает в силу 72-я статья Сатверсме. Это означает, что президент должен приостановить провозглашение закона минимум на два месяца. За эти два месяца проводится сбор подписей граждан Латвии за то, чтобы вынести закон на референдум. Всенародное голосование состоится, если за два месяца удастся собрать 10% подписей всех граждан страны (около 155 тысяч).

У оппозиции Сейма хватает голосов для обеспечения конституционного меньшинства (34 голоса). Кроме того, активность противников вакцинации не исключает варианта, что при массированной кампании им удастся собрать 10% подписей граждан могут быть собраны. Через год в стране парламентские выборы: инициирование референдума для ряда политиков может стать неплохой стартовой площадкой.

Эпидемиологический светофор "завис"



То, что Сейм затянул утверждение законопроекта об "обязательной вакцинации", парализует и принятие Кабинетом министров решений о новых "ковидных" ограничениях. Достигнутый на этой неделе порог заболеваемости (свыше 120 случаев инфицирования на 100 тысяч жителей) уже требует ужесточения эпидемиологического режима. Министерство здравоохранения к концу месяца ожидает в среднем 590 случаев заболевания в сутки и рост числа госпитализаций.

Ранее предполагалось, что при достижении нынешнего уровня заболеваемости автоматически включится "красный" свет эпидемиологического светофора. То есть пакет ограничений, соответствующий уровню заболеваемости, будет введен автоматически. Кабинет министров собирался распространить действия ограничений в первую очередь на непривитых жителей, оставив поблажки для вакцинированных. Принцип применения ограничений лучше всего иллюстрирует пример с кафе: во внутренние помещения вакцинированных пускают, а тех, кто не может предъявить "ковидный" сертификат — нет.

Однако "ковидные" ограничения устанавливает подзаконный акт — Правила Кабинета министров. В юридической иерархии они стоят ниже, чем закон, утверждаемый Сеймом и провозглашаемый президентом. То есть, сначала Сейм должен обозначить правила игры (например, приравнивается ли негативный тест на Covid-19 к сертификату, подтверждающему вакцинацию или болезнь), и только потом правительство определяет, какие ограничения к какой категории жителей относятся. Проблема в том, что правительству принять решение легче, чем Сейму, в котором есть оппозиция, контролирующая конституционное меньшинство.

Право оперативно вводить ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации должно остаться за Кабинетом министров. Об этом 1 сентября в интервью "Утренней панораме" LTV заявил Эгилс Левитс. "Ситуация может развиваться как в хорошую сторону, то есть ограничения нужно быстро сокращать, так и в плохую. Тогда нужно быстро вводить новые ограничения. Сейм не может делать этого в своем долгом законодательном процессе. Соответственно, должны быть широкие полномочия у Кабинета министров и местных самоуправлений", — подытожил президент.

По ситуации на 1 сентября в Латвии на законодательном уровне от педагогов вакцинация не требуется. У работодателей по-прежнему нет права на увольнение тех, кто отказался от прививки.