Свобода от "земельных баронов" и вакцинация детей от 5 до 11 лет. 25 ноября: главное

Сейм утвердил закон, который освободит "заложников земельных баронов" — они смогут выкупить землю под своим домом и им не придется платить аренду. Этой возможности у латвийцев не было с момента денационализации 30 лет назад. Между тем, Европейское агентство лекарств одобрило вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, осталось лишь дождаться решения Еврокомиссии. Многие госпитализированные с Covid-19 латвийцы владеют поддельными ковид-сертификатами. Тем временем в Лиепае в ближайшее десятилетие ожидается острая нехватка семейных врачей. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 25 ноября.

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Сейм утвердил закон, который позволит владельцам квартир выкупить землю под домом. Согласно новому закону, каждый хозяин квартиры сможет заплатить выкуп за долю, которая соответствует размеру идеальных частей общей собственности. Однако пока неясно, как этим людям может помочь государство. С момента принятия закона о денационализации прошло 30 лет - все это время хозяева квартир на "чужой земле" были вынуждены платить аренду владельцам земельных участков.

Проблема принудительной аренды является актуальной для многих жителей Латвии - более 110 тысяч собственникам квартир приходится платить аренду так называемым земельным баронам. Если в квартире в среднем проживают 2-3 человека, проблема может затрагивать интересы более 200 тысяч латвийцев.

Благодаря новому закону владельцы квартир смогут выкупить землю. Согласно новому регулированию, именно владельцы квартир имеют право получить землю в собственность. Новый закон предусматривает, что на право отчуждения не требуется согласие со стороны хозяина земельного участка.

Для начала процесса отчуждения земельного участка, владельцы квартир должны принять общее решение. Согласно новому закону решение о начале использования права отчуждения собственности считается принятым, если его поддержали хозяева квартир, которым принадлежит более половины всех квартир жилого дома.

Государство поможет собственникам квартир выкупить землю, но все детали - размер поддержки, ее виды и порядок присвоения - правительству еще только предстоит установить. Известно, что в случае, если под выкуп земли придется брать кредит, не будет выдвигаться требование заложить квартиру.

Картина дня:

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1095 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. В целом вчера было проведено 12 530 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 8,7%. Из выявленных в среду случаев заражения 609 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 486 человек прошли вакцинацию. Все скончавшиеся были в возрасте старше 50 лет, привиты были лишь двое из них.

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В Лиепае в ближайшее десятилетие придется заменить 90% семейных врачей. Проблема заключается в том, что многие лиепайские семейные врачи входят в возрастные группы от 50 до 59 лет и от 60 до 65 лет. Это значит, что, скорее всего, в ближайшие годы они выйдут на пенсию. Данная проблема стала актуальной после смерти семейного врача Игоря Стомы, в практике которого лечились 1402 пациента. Впредь они будут зарегистрированы в практике Даце Цабеле, которая уже и так заботится о 2500 пациентах.

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