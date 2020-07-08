Свои или нет? МИД и социологи поспорили, зачислять ли в диаспору Латвии уехавших в страны экс-СССР

Кого считать "своим", а кого не считать? На презентации исследования латвийской диаспоры за рубежом парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калныня-Лукашевица и профессора Центра исследования диаспоры и миграции ЛУ разошлись во мнениях: включать ли в состав латвийской диаспоры бывших советских военных и их потомков, а также рожденных в ЛССР и живущих в странах бывшего СССР? По принятым международным правилам и латвийскому Закону о диаспоре, считать надо всех одинаково, невзирая на лица. Но в документах МИД Латвии, отвечающего за политику зарубежной диаспоры, фигурирует цифра с поправкой на исторический контекст.

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На презентации исследования латвийской диаспоры в МИД парламентский секретарь Занда Калныня-Лукашевица сразу заявила, что ученые могут быть независимы в своей работе, но "не со всем мы должны соглашаться и не у всего есть единая интерпретация. Иногда на вопросы диаспоры смотрят чисто с позиции демографии и статистики, что не всегда совпадает с историческим или юридическим контекстом".

Какие коррекции предложили в Латвии?





Foto: LETA

Парламентский секретарь МИД Занда Калныня-Лукашевица.

По мнению представителя МИД, количество представителей "настоящей диаспоры" отличается от посчитанных по общепринятым правилам статистики (498 000 на 2019 год) и близко к объявленным министерством 373 тысячам человек, если "не причислять к ним всех тут рожденных, у кого нет связи с латвийским государством".

Калныня-Лукашевица тут же пояснила, что имеет ввиду: "Мы включили в диаспору всех латвийских подданных, их потомков, потомков беженцев после второй мировой войны и ссыльных (trimda). С другой стороны, было понятно, что диаспора никак не связана с советскими военными и их потомками, рожденными во время оккупации. Их определенно нельзя причислить к диаспоре".

Foto: LETA

Профессор ЛУ Михаил Хазан выразил несогласие с такой "исторической" методикой подсчета: "Диаспора — не организация. В ней нет членов и фейсконтроля, — заявил он. — Мы можем подсчитывать представителей диаспоры лишь по общим критериям, равным для всех. И если мы используем критерий рождения, как свидетельство связи с Латвией, то он един для всех — как уехавших на Запад, так и уехавших на Восток".



Исследователь пояснил, из чего сложилась его оценка диаспоры в полмиллиона человек.

Кто входит в диаспору?



В подсчет диаспоры включаются

Подданные Латвии, граждане и неграждане

Бывшие подданные Латвии

Рожденные в Латвии. Это понятие по стандартам международных организаций (таких как ООН, Eurostat и OECD) включает в себя всех людей, рожденных на территории, где сейчас находится Латвия, независимо от того, когда он на этой территории родился.

Это понятие по стандартам международных организаций (таких как ООН, Eurostat и OECD) включает в себя всех людей, рожденных на территории, где сейчас находится Латвия, независимо от того, когда он на этой территории родился. Живущие за рубежом потомки подданных Латвии (в том числе бывших подданных) или потомки рожденных в Латвии

(в том числе бывших подданных) в том числе все, кто считает себя латышами

люди с латышскими корнями или латвийского происхождения

В диаспору, в принципе, включаются (но не включались в данном исследовании)

Супруги и члены семьи представителей диаспоры , у которых нет латвийских корней и происхождения. Это около 60-70 000 неучтенных человек.

, у которых нет латвийских корней и происхождения. Это около 60-70 000 неучтенных человек. Люди с неформальной связью с Латвией

Также есть страны, где особенности статистики не позволяют "вычислить" потомков бывших латвийцев. Приблизительное число таких неучтенных людей — 20-25 тысяч человек.

Кого предлагает не включать в диаспору МИД?

Если речь шла только о военных и их потомках, почему Занда Калныня-Лукашевица считает правильной коррекцию почти в сто тысяч человек? Михаил Хазан уточнил, о каких людях шла полемика с МИДом.

"МИД Латвии в лице парламентского секретаря Калныни-Лукашевицы не согласен с включением в диаспору 95 000 бывших латвийцев, которые, по моим оценкам, основанным на данных последних доступных переписей населения, живут в странах бывшего СССР, — пояснил порталу Delfi Михаил Хазан. — На самом деле, даже если действовать по их логике, исключать надо было всего 75 000, потому что почти 8 000 экс-латвийцев, живущих в странах бывшего Советского союза, имеют латвийское гражданство, а около 12 000 бывших латвийских подданных (граждан или неграждан) получили российское гражданство в 1995-2015 годах — об этом свидетельствуют данные российской микропереписи 2015 года. (см. Таблицу 3 на стр. 18). Но г-жа Калныня-Лукашевица это не уточняла. Среди этих людей есть не только рожденные в СССР, но и около пяти тысяч рожденных в независимой Латвии после 1991 года".

Приведенный на презентации в МИД аргумент, что речь идет об исключении из диаспоры военных и их потомков, никак не приводит к сделанным министерством 100-тысячной коррекции в подсчетах. "Во-первых, если среди упомянутых 95 000 и есть советские военнослужащие с потомками, то их очень мало, — уточняет Хазан. — В Советском Союзе служить обычно отправляли подальше от места рождения, в другую республику. Об этом в нашем исследовании упомянуто (примечание на стр. 17). Значит, МИД предлагает исключить заодно и во много раз большую группу людей. На всякий случай. Но об этом госпожа Калныня-Лукашевица промолчала.

За кадром остался и другой аргумент — концепция непрерывности Латвийской республики, из которой период советской оккупации выпадает. Значит (по логике сторонников чистки диаспоры) выпадают и все родившиеся в Латвии в это время. Что не так с этим аргументом? Во-первых, в это время в Латвии родилось огромное количество нелатышей, которым это не помешало стать латвийскими гражданами — их тогда, по этой логике, надо тоже как-то зачистить? Во-вторых, Латвия — это более широкое понятие, чем Латвийская Республика. Латвия как территория и латышский народ существовали и до создания ЛР, и в советское время. А в законе о диаспоре говорится о связи с Латвией, а не с Латвийской Республикой.

Таким образом, единственный способ исключить из диаспоры родившихся в Латвии людей, которые никогда не были латвийскими подданными (или о которых мы просто не имеем такой информации) — это сказать, что факт рождения и длительного проживания на территории Латвии (а в большинстве рассматриваемых случаев люди не менее 10 лет здесь прожили) не создает "связь с Латвией". Но это просто противоречит здравому смыслу".

Что дает принадлежность к диаспоре Латвии?





Foto: LETA

Профессор Инта Миериня.

О чем идет спор? По большей части, принадлежность к диаспоре той или иной страны — понятие символическое. Оно показывает, какое место в системе координат конкретного человека занимает Латвия. И есть ли у самой Латвии интерес, чтобы конкретный человек поддерживал и укреплял с ней связь, а в идеале — приносил пользу (бизнес- и научные контакты, рассказывал о Латвии людям, хранил язык и культуру и т.д.).

К столетию провозглашения Латвийской республики Сейм принял Закон о диаспоре, чтобы поддерживать связи с проживающими за рубежом "своими". Им предлагаются возможности "укреплять свою латышскую идентичность, чувство принадлежности к государству, и вести активное и обоюдное сотрудничество с Латвией".

В свою очередь, государство взялось разработать и реализовать последовательную политику, направленную на диаспору. В том числе выделить деньги на поддержку "своих" за рубежом: школы выходного дня, хоры, танцевальные коллективы и разного рода проекты.

О том, как эти программы работают, в МИД рассказала соавтор Михаила Хазана — глава Центра исследования диаспоры и миграции ЛУ ассоциированный профессор Инта Миериня. Проведенный в прошлом году масштабный опрос латвийских эмигрантов показал, что около 40% из них не участвуют в мероприятиях и жизни диаспоры вообще. А из тех, кто участвует, 93% — латыши и лишь 5% — русские. Притом что удельный вес русских в эмиграции — гораздо выше.

В работе диаспоры не особо активна молодежь. В своих ответах на вопросы анкеты они указывали, что у них мало общих интересов (за рубежом предпочитают проводить время с местными жителями) с диаспорой, не хватает свободного времени и информации о мероприятиях и вообще, они не уверены, что это все делается для них. Многие эмигранты не участвуют в деятельности организаций диаспоры, потому что считают их закрытыми, формальными и политически ангажированными.

Опрошенные эмигранты высказали предложение, чтобы такие организации занимались не только культурой и идентичностью. Инта Миериня призвала выходцев из Латвии к большей гибкости и привела пример успешной организации зарубежных поляков, которые уделяют большое внимание практической помощи вновь прибывшим эмигрантам. Возможно, именно такой прагматичный подход сделал бы понятие представителя диаспоры более приземленным и не столь зависимым от истории. А поставленные под сомнение восточные экс-латвийцы, ощутив заботу о себе, проявили бы ответные действия и чувства.