Три миллиона масок для малообеспеченных и компенсация за осложнения от вакцины. 26 января: главное

Рижская дума приняла бюджет на 2022 год. В Латвии 9 тысяч новых случаев Covid-19. Латвийские политики не поддерживают введение новых ограничений, а в некоторый странах Европы ограничения и вовсе отменяют. В ресторане Даугавпилса нашли работника-раба из Китая. Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю — а Пабликс заявил, что на оборону страны потребуется еще 350 миллионов евро. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 26 января.

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Картина дня

На содержание рижских улиц в этом году выделят 24 миллиона евро. Эти средства пойдут на все необходимые работы, начиная с чистки улиц от снега, заканчивая латанием ям и обновлением горизонтальной разметки. При этом вице-мэр Риги Вилнис Кирсис неоднократно подчеркивал, что ежегодно на эти цели необходимы 40 млн евро. Рижская дума в среду рассматривала проект бюджета на 2022 год.

Во время энергокризиса рижские коммунальщики не будут начислять жителям штрафные проценты. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис. Rīgas ūdens, Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas siltums предлагают жителям договариваться о погашении долгов в длительный срок

За сутки в Латвии выявлено более 9 тысяч случаев Covid-19. Это новый антирекорд заболеваемости. От коронавируса умерли еще 14 человек. Также в Латвии впервые не открылся пункт вакцинации — все сотрудники заразились ковидом.

При этом премьер Кариньш предложил "не дергать" общество новыми ограничениями — ограничения уже не являются главным, что влияет на течение пандемии и госпитализацию, считает политик. Главное, был ли человек вакцинирован и использует ли маску.

К слову о масках, малообеспеченным жителям Латвии выдадут более 3 миллионов медицинских масок.

Кариньш также заявил, что общество не может вечно содержать бизнес. Так премьер прокомментировал требование об отставке министров здравоохранение и финансов. Он также напомнил, что обычно бывает наоборот — это предприниматели помогают содержать систему здравоохранения, образования и другие сферы, работая и платя налоги.

Тем временем в Нидерландах смягчают антиковидные ограничения. Несмотря на вспышку "омикрона", с 26 января в стране снова откроются рестораны и культурные учреждения. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, власти идут на риск. А в Дании со следующей недели планируют отменить все Covid-ограничения.

BioNTech и Pfizer приступили к испытаниям вакцины от "омикрона". Ее проверят на безопасность, эффективность и переносимость. Испытания будут проводиться с участием здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. В 2021 году компании BioNTech и Pfizer выпустили около трех миллиардов доз вакцины по всему миру — в 2022 финансовом году BioNTech собирается совместно с Pfizer произвести до 4 миллиардов доз вакцины и прогнозирует оборот только от вакцины от коронавируса на уровне до 17 миллиардов евро.

Решение о бустерной вакцинации для тех, кто тяжело перенес первые дозы, принимается без ведома самого человека. Как пишет Latvijas avīze, результат просто размещается на сайте www.covid19sertifikats.lv. Глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс считает, что решения консилиума важно разъяснять тем, кого они касаются.

За тяжелые осложнения после вакцин можно будет получить компенсацию в 142 тысячи евро. Для этого понадобится заключение медицинского работника о том, что ущерб здоровью или жизни напрямую связан с побочным эффектом вакцины, указанным в описании медикамента, в результате чего у человека возникли длительные или постоянные нарушения здоровья, из-за которых самообслуживание и функциональные возможности не восстановились в течение 26 недель.

Ветеринары считают, что нужно ввести уголовную ответственность для владельцев, чьи животные убили или покалечили другое животное. С таким предложением Латвийское общество ветврачей обратилось в Министерство юстиции.

В ресторане Даугавпилса нашли работника-раба из Китая. Это мужчина 1995 года рождения. Полиция задержала владельца заведения.

Россия начала перебрасывать армию ближе к границе с Украиной, заявила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. 24 января в TikTok появилось видео с военной техникой, которую перевозили по железной дороге. Согласно описанию, ролик был снят в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Левитс заявил, что Россия хочет восстановить советскую империю. "Россия своим нападением на Грузию в 2008 году и своей продолжающейся с 2014 года агрессией в отношении Украины демонстрирует свое намерение восстановить советскую империю, которая рухнула в 1990-1991 годах, благодаря стараниям угнетенных наций получить свободу", считает президент Латвии.

Министр Пабрикс сообщил, что на оборону Латвии дополнительно потребуется 350 миллионов евро. Министр сослался на Эстонию, которая уже выделила дополнительные ресурсы своим вооруженным силам.

Мошенники выманили 100 тысяч евро у 76-летнего жителя Латвии. В 2020 году этот же пенсионер доверился другим мошенникам, пообещавшим быструю прибыль, и добровольно перевел на счет преступников крупную сумму. В тот раз полиции удалось вернуть потерпевшему 20 тысяч евро.

Омбудсмен Юрис Янсонс призвал сделать спортивные передачи более доступными для слабовидящих людей. Янсонс получил заявление от жителя, потерявшего зрение — тот упомянул, что хотел бы получать информацию в соответствии со своими способностями и потребностями — иметь возможность смотреть спортивные передачи по телевидению, особенно Олимпийские игры.

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