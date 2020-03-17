"У нас еще Евросоюз или все, умер?!" Рассказы латвийцев, застрявших на границе Германия-Польша

В понедельник на рубеже Польши и Германии застряли более 500 латвийцев, которые спешили вернуться на родину до 17 марта, как призвали власти. Но польская граница оказалась уже закрытой. МИД Латвии обещал организовать гуманитарный проход — не смог. На помощь пришли литовские власти — они обещают бесплатный паром. Два шофера рассказали порталу Delfi о беспомощности латвийского МИД и бунте на границе, который они устроили.

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В полночь с 16 на 17 марта Министерство иностранных дел (МИД) Латвии сообщило, что ему не удается быстро решить вопрос об открытии гуманитарного коридора для жителей стран Балтии, которые находятся на польско-немецкой границе... По данным МИДа, из-за закрытых Польшей границ в Латвию не могли вернуться до полуночи 250 автомобилей и 550 человек...

Пассажирам машин предложили распределиться по автобусам или сесть в поезд. По поступившей недавно информации LETA, "первый конвой транспортных средств из Польши во вторник утром пересёк границу, следовавших автобусами граждан Латвии и Эстонии полиция сопроводила до границы с Латвией. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что всего сформировано четыре конвоя". Всего в Литву на автобусах отправились 71 человек. Отправление поезда откладывается, но ситуация под контролем.

Намного более неопределенна судьба шоферов застрявших на границе автомобилей и оставшихся пассажиров.

"Работник МИД не знает карты Европы — это как?"

Алексей работал водителем трансфера во Французских Альпах. Узнав, что Польша, Германия и Латвия закрывают границы, решил срочно разорвать контракт и рвануть домой. Втроем с товарищами на машине успели въехать в Германию до закрытия границы 16 марта в 8 утра.

Foto: No privātā arhīva

Увидели информацию консульского отдела МИД Латвии: Польша границу закрыла и желающим вернуться домой надо зарегистрироваться. "Конечно, тут очень хочется спросить, — комментирует Алексей. — У нас еще Евросоюз или умер? Почему закрытие границ нельзя было скоординировать на уровне государств?" Обещали, что будут договариваться о создании организованной колонны и гуманитарного коридора через Польшу для граждан Балтийских государств.

По указанию МИД легковые машины поехали на границу к пропускному пункту Франкфурт-на-Одере. "Отстояли часов пять в очереди, въехали на мост через реку. И тут все остановилось, — рассказал Алексей. — А это мост — ни поесть, ни туалета — ни-че-го! Чтобы обратить на себя внимание, измученные нечеловеческими условиями водители — литовцы и латвийцы — заблокировали границу, не давай въехать даже польским машинам, которые пускали. Разрулить ситуацию приехал польский спецназ…"

По рассказу Алексея, в этот момент приехал литовский консул и сообщил, что всех литовцев вывезут. В этот момент литовцы проявили балтийскую солидарность и заявили, что одни не поедут — пусть уж спасают также латышей с эстонцами. "В итоге мы получили листовки, что есть три опции, как попасть в Литву: на пароме, поезде и автобусе. Последними двумя видами транспорта рекомендовали воспользоваться всем пассажирам автомобилей".

Foto: No privātā arhīva

Алексей высадил своих пассажиров у поезда из Франкфурта-на-Одере на Литву — туда взяли 650 пассажиров. Обещали бесплатно. Другие погрузились на автобусы регулярных рейсов, которые к тому времени скопились на границе.

Как сообщала листовка, паром на 250 мест должен отойти из порта Засниц в час дня. Как рассказал Алексей, МИД Латвии тем временем призвал латвийцев покупать билеты на три дополнительных рейса парома. Коммерческие. "Один уходит во вторник, сегодня, — сообщил Алексей. — Билеты на него раскупили сразу — люди говорили, что цена доходила до 300 евро на человека. Два других парома — на 23 и 24 марта. Для меня это было неприемлемо с такими темпами эпидемии. Хотя пока в Германии никакой суеты нет — все работает, в магазинах никаких дистанций нет".

Также он рассказал о своей коммуникации с консульским отделом МИД Латвии: "Я позвонил на их телефон чрезвычайных ситуаций, спросил, как попасть из Германии в Латвию. Приятный женский голос ответил: "Постарайтесь спланировать маршрут так, чтобы Польшу не проезжать!" А как, уточнил я? Она ответила: "Я не знаю — на карту не смотрела". Работник МИД не знает карты Европы — это как? В пять утра позвонил еще раз, чтобы уточнить информацию про паром, ведь билеты на него ведь не продаются — девушка спросила: а откуда у вас информация про паром на 11 часов? Я сказал, что эта информация есть на фейсбук посольства Латвии в Польше выложил. Она ответила: да, сейчас посмотрю!"

По сведениям Алексея, сейчас паром в Заснице ждут около 70 машин. "Все нервничают, сколько влезет в паром, возьмут ли пассажиров? Обмен информацией — на уровне каменного века".

"Почему поляки ездят туда-сюда, а нам нельзя?"

Другой пострадавший Игорь ехал из Бельгии, где находился по работе. "Я бы и не уезжал, но люди, которые приехали со мной, заволновались — у них дома остались дети. Пришлось возвращаться". Выехали в воскресенье. Из Бельгии в Германию проехали свободно. В Польше также застряли на мосту Франкфурт-на-Одере. Прождав весь понедельник обещанную информацию про конвой от латвийского МИД, Игорь и сплотившиеся вокруг него единомышленники из Латвии и Литвы решили действовать — перекрыли проезд в Польшу всем. Пропустили лишь фуры с питанием и медикаментами.

"Нас возмутило, что все это время поляки ездили в одну и другую сторону без проблем Они что, бессмертные? Им коронавирус нипочем? Вечером с польской стороны прибыли ребята в масках спецназа и отключили свет на своей половине моста, — вспоминает он. — Мы отъехали назад на немецкую сторону. Приехал литовский консул и предложил помощь". Игорь тоже в Заснице ждет паром на Клайпеду. Сообщает, что, хоть и просили всех, кто не за рулем сесть на автобусы и поезд в Литву, почти все автомобили с пассажирами. Что будет дальше — неясно.

***

Как рассказал Алексей, в полдень к водителям стоящих в терминала Засница автомобилей подошел человек в серой светоотражающей жилетке ("видимо, работник терминала") и пригласил всех собраться в закрытом помещении. Набралось более сотни человек (по коронавирусным меркам, это не выдерживает критики), прождали 15 минут, но никто к ним так и не вышел.