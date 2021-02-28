Умирающие свидетели, отказы прокуроров. Передача: что происходило за кулисами дела Лембергса

На этой неделе суд первой инстанции приговорил Айвара Лембергса к пяти годам тюрьмы, штрафу и конфискации части имущества. Уголовное дело, которое привело к приговору, началось с трех папок с документами, которые в 2003 году принес генпрокурору Латвии Янису Майзитису предприниматель Арнолдс Лакса, на тот момент — депутат Сейма. Историю одного из самых громких процессов в истории Латвии рассказывает передача Латвийского радио Atvērtie faili (открытые файлы).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Три черные папки

"В толстых черных папках было очень, очень много документов, которые доказывали связь Лембергса с крупными предприятиями Вентспилса, — вспоминает Лакса. — Они относились к периоду начиная с 1990 года, когда происходили все эти аферы. (..) И перечисления на счет Айвара Лембергса, и доли капитала, которые хранились в трасте, а доверенными лицами были адвокаты. Разные сделки по купле-продаже долей капитала. Сотни документов".

Папки с документами попали к Лаксе после того, как между бывшими партнерами Лембергса начались как скрытые, так и открытые конфликты. Сам Лакса в свое время работал в группе SWH (принимала участие в транзитном бизнесе в Вентспилсе) и руководил "Рижским объединенным Балтийским банком". Все, кто занимался транзитом, понимали, что портовым бизнесом в городе на самом деле управлял именно Лембергс, отмечает передача.

По данным передачи, Лембергс вынуждал партнеров подписать специальное соглашение, согласно которому они были обязаны не разглашать информацию о реальных владельцах Вентспилсских предприятий, скрывающихся за офшорами. "Суть схемы была в том, что каждый бывший партнер ставил подпись, что если он расскажет правду, то этот факт будет считаться клеветой и фактическим признанием в преступлении. Примерно такая детская конструкция. Уже тогда мне это казалось ужасно глупым", — отмечает Лакса.

По его словам, ни одно решение в крупных госпредприятиях не принималось без согласования с Лембергсом: "Например, встречаешься с руководителем госпредприятия — не хочется его называть — которое представляет интересы государства, обсуждаешь будущее, и вдруг он говорит: ну, это все красиво, конечно. А что скажет Лембергс? А Лембергс на тот момент — ни политик, ни представитель предприятия. (..) Всем было ясно, что все пути ведут к Лембергсу, он все решает".

Передача отмечает, что по понедельникам отчитываться в Вентспилс ездили ведущие политики из парламентских партий. В деле есть свидетельства, согласно которым в проходивших в Риге собраниях принимали участие не только политики (чаще всего — представители Союза зеленых и крестьян), но и начальник Бюро по защите Сатвресме Лайнис Камалдиньш и Госконтролер Райтс Чернайс.

Примите решение, которое никто не сможет отменить

Янис Майзитис поручил дело прокурору Андрису Межсаргсу 18 лет назад. В 2013 году у Межсаргса возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он оставил службу в прокуратуре. В разговоре с Латвийским радио он вспоминает, что генпрокурор передавал ему дело со словами: "Господин Межсаргс, примите решение, но такое решение, которое никто не сможет отменить. Законное и обоснованное".

"То есть он предполагал, что это может закончиться отказом в возбуждении уголовного процесса", — вспоминает Межсаргс. До него двое прокуроров принимали решение отказать в возбуждении дела. Межсаргс обнаружил в материалах признаки особо тяжких преступлений — получения взятки, к которому позже добавилось и вымогательство взятки.

Дело уже на тот момент было очень объемным, и следствию пришлось собирать специальную команду. И это оказалось непростой задачей. "Были коллеги, которые отказывались работать в группе. Объясняли это тем, что у кого-то дома мама, дети или семья", — вспоминает Межсаргс. У него в тот момент тоже была семья. По его словам, если Майзитис поддерживал расследование, то несколько прокуроров высокого ранга пытались отговорить от участия в таком политически чувствительном деле. Опасались того, что лишатся пенсии по выслуге лет. Среди них была и глава одного из департаментов Генпрокуратуры, имя которой Межсаргс называть отказался.

Межсаргса тоже пытались снять с расследования. Ему предлагали повышение по службе, были предложения материального характера, причем через близкого человека. Затем некоторые госструктуры начали искать на него компромат.

Умирающие свидетели

Работу осложняло то, что приходилось допрашивать множество свидетелей, а информация тем временем утекала. "Были свидетели, которые получали пропуск и приходили давать показания посреди дня, а вечером им звонил кто-то из адвокатов с вопросом: что ты сегодня делал в Генпрокуратуре? Советовали не давать показаний", — вспоминает Межсаргс. Некоторые свидетели просили обеспечить им процессуальную защиту и участие в программе по защите свидетелей. Однако законодательство в этой сфере на тот момент реально не работало.

В 2007 году Лембергс был впервые арестован. После этого многим свидетелям пришлось делать выбор, на чью сторону становиться. Некоторые из них до конца процесса не дожили. Так, бывший председатель правления компании Ventamonjaks Юрий Беспалов скончался за день до того, когда ему нужно было давать показания по поводу подделки документов. По словам Межсаргса, в ночь перед допросом Беспалов "упал с лестницы". Умер исполнительный директор Latransnafta Юрис Шкибелис, которого Межсаргс называет "важным свидетелем обвинения". Скончался предприниматель Виталс Лейиньш. Прокурор в свое время допрашивал людей, которые были близки с Лейиньшем — и они не скрывали удивления тем, что предприниматель, человек в расцвете лет, без очевидной необходимости отправился в клинику похудания в Москву. Прокуратура получила информацию о смерти Лаймониса Юнкерса — его считали "кассиром Лембергса". Когда расследование начало набирать обороты, Юнкерс уехал за границу.

В понедельник Рижский окружной суд признал Лембергса виновным в ряде преступлений и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 20 000 евро. Суд постановил, что Лембергс должен быть взят под стражу в зале суда. В срок приговора включено время, которое мэр Вентспилса уже провел за решеткой и под домашним арестом (345 дней). Прокурор Юрис Юрисс в эфире передачи Spried ar Delfi заявил, что стоимость конфискуемых активов Лембергса измеряется в сотнях миллионов евро.

Сын Лембергса Анрийс был приговорен к двум годам и одному месяцу тюрьмы, деловой партнер Ансис Сормулис — к двум годам. После заседания суда Лембергс заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор.