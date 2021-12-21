Установлен срок годности ковид-сертификатов, а государство поможет купить электромобиль и оплатить электроэнергию. 21 декабря: главное

Срок годности ковид-сертификатов – 9 месяцев. А интервал получения бустерной дозы сократили. Государство поможет с покупкой электромобиля. И с оплатой электроэнергии. Вся доступная техника убирает заснеженные улицы Риги. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 21 декабря.

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Картина дня



Европейская комиссия установила девятимесячный срок действия для сертификатов Covid-19. Этот срок должны будут соблюдать все государства, входящие в состав Евросоюза. Новый порядок применяется к использованию сертификатов для путешествий в пределах ЕС, но комиссия рекомендует применять его и внутри стран Европы.

В ночь на вторник начался снегопад, и почти на всех крупнейших дорогах из-за снега затруднено движение. На дорогах снег и обледенение, в Риге работают все доступные единицы техники. Толщина снежного покрова в городе увеличилась на 5-8 см, сообщают в Рижской думе.

Бары будут открыты в Новогоднюю ночь, а магазины в Т/Ц — на выходных. В Новогоднюю ночь в Латвии, как и в Эстонии, не будут применяться установленные во время чрезвычайной ситуации ограничения в отношении оказания услуг и организации мероприятия.

Правительство утвердило программу грантов на покупку электромобилей. Желающие купить электрокар смогут получить государственное софинансирование — 4500 евро при покупке новой машины и 2250 евро для подержанных электромобилей и новых гибридных автомобилей с внешней подзарядкой.Общий объем финансирования — 10 000 000 евро.

До апреля государство будет компенсировать 50% затрат на услугу системы электроэнергии конечным пользователям. А Кариньш заявил, что жителям, которые этой зимой пострадали от повышения цен на электричество, будет доступна поддержка в виде пособий.

Полиция задержала группу телефонных мошенников: их подозревают и в отмывании денег. Четверо граждан Латвии связаны с бандой телефонных мошенников, базирующейся за пределами ЕС.

В понедельник выявлен 991 новый случай Covid-19, умерли 12 человек. 497 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 494 инфицированных были привиты. Все умершие — старше 40 лет, среди них двое были привиты, а 10 умерших не были. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей вырос c 523,2 до 530,2 случая.

Covid-19: ВОЗ предлагает гражданам перенести праздники, чтобы потом не сожалеть. Но не поддерживает массовые карантины.

С сегодняшнего дня бустерная доза доступна через три месяца после базовой вакцинации от Covid-19. Государственный совет по иммунизации сократил интервал получения бустерной дозы в связи со стремительным распространением подвида коронавируса "омикрон" в Европе.

В Латвии от Covid-19 привито почти 400 детей в возрасте 5-11 лет. Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря.

Могут усилить ковид-тестирование въезжающих в Латвию. Скорее всего, это будет происходить не в аэропорту, людям нужно будет делать тесты самим, заявила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня.

Следующая волна Covid-19 в Латвии прогнозируется на конец января-начало февраля. Об этом заявил премьер Кариньш. До этого нужно по возможности стимулировать вакцинацию от Covid-19, в том числе, и получение бустерных доз. Возможно, могут открыться большие центры вакцинации, которые обеспечат легкий доступ к прививкам.

Литва призвала НАТО усилить военный потенциал у границ России. Президент страны Науседа заявил, что альянс должен разработать алгоритм действий на случай различных угрожающих сценариев. Военная интеграция России и Беларуси — уже неоспоримый факт, который происходит на протяжении долгого времени, сказал он.

Telegram тревожит власти не только в Беларуси и в России — глава Минюста ФРГ Марко Бушман призвал Европу к совместным действиям против Telegram. Это связано с борьбой против пропаганды ненависти в интернете. Например, благодаря совместным действиям европейских стран удалось добиться удаления из Telegram-каналов джихадистской группировки "Исламское государство", рассказал Бушман.

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