"В Бурачках гуманитарная катастрофа": на границе России и Латвии люди в очереди по несколько дней спят на улице

На российско-латвийской границе пешая очередь стоит несколько дней под открытым небом. Граждане России и Евросоюза проходят относительно быстро и в отдельной очереди, а украинцев, которые уезжают из присоединенных к России территорий, российские пограничники пропускают буквально по несколько человек в день, при том, что в очереди стоят сотни человек. Портал Delfi поговорил с беженцами и волонтерами, которые им помогают. Имена некоторых из них изменены по соображениям безопасности.

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Автобусные перевозчики довозят людей до границы и выгружают — а другой автобус ждет их с другой стороны. Но до него еще нужно дожить: провести несколько дней в очереди под открытым небом, ночуя прямо на улице. Люди спят на картоне, на поддонах, на клеенках — а многие даже не захватили с собой термос.

Волонтеры организации "Рубикус", помогающей украинцам уехать из России в Европу, рассказывают: в очереди уже умерло два человека, и один из этих случаев произошел на российско-латвийском пограничном пункте Убылинка-Гребнево: умерла 80-летняя женщина. В телеграм-чате людей, стоящих на пограничных пунктах, тоже ходят слухи о смертях, и рассказывают о еще одной: на пограничном пункте Кунична Гора (граница России и Эстонии) пожилая женщина якобы умерла от инсульта. Порталу Delfi не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смертях.

"На границах ад, и в аду люди, — говорит Светлана Водолазская, волонтер "Рубикуса". — А российские КПП пропускают буквально несколько человек в день. В Бурачках уже реально гуманитарная катастрофа".

Она опубликовала у себя на странице фотографию листочка, на котором люди записывались в очередь в Бурачках: число слева — номер группы, справа — количество человек в группе.

"Просились погреться в машины"

"Там ничего нет, никакой помощи, только палатка, затянутая полиэтиленом. Сейчас мама с еще одной женщиной пошли туда, там какой-то коврик, на котором можно полежать", — говорит Алина. Она сейчас находится в Латвии, а ее 63-летняя мама, которая едет к ней из ЛНР, застряла на пограничном пункте Убылинка-Гребнево.

"Вчера (разговор происходил 2 октября около пяти вечера — прим. ред.) их выгрузили из автобуса, они сформировались в группу из 15 человек. Около 21:00 прошла группа под номером 71, а сегодня номер 76 не может зайти с семи утра. Маме опять предстоит ночь на улице… Там есть круглосуточный магазин, но он работает только до двух ночи, они вчера ютились на полу там, а потом ходили просились ко всем в машины. Под утро мужчина пустил на пару часов погреться в свою легковушку".

Чуть позже Алина написала, что созвонилась с мамой, и та сказала, что ситуация немного изменилась к лучшему: приехали волонтеры, стали ставить палатки. "Они раздают горячие напитки и печенье, есть матрасы, на которых можно полежать и отдохнуть. На заправке бесплатно пускают в туалет. И очередь наконец-то пошла — хотя эту ночь они еще явно там".

В 19:30 в чате стоящих на КПП написали, что запустили группу 79. В восемь пограничники ушли на пересменку — и все встало опять. В четыре часа ночи Алина написала, что группу, в которой ее мама, четыре часа держат у шлагбаума. Люди умоляют впустить в здание, но им говорят, что не положено.

Один нарушил правила — четыре часа не пропускают никого

"Это просто концлагерь. Братская любовь в действии", — говорит Диана. Она сейчас в Риге, а в ночь с 1 на 2 октября она проходила границу в Шумилкино. Это граница с Эстонией, и ей посоветовали ехать туда, потому что там очереди чуть меньше, чем на границе с Латвией.

"Мы приехали на границу рано утром 29 сентября. Там было уже много машин и мы записались в пешую очередь 452-ми. Мы ехали на автобусе из Украины, из Луганской области. Очередь из машин почти не двигалась. Пешая лучше шла ночью. Люди расстилали картонки, чтобы ночью спать на них. В очереди были старики, инвалиды, беременные и новорожденные. Некоторые с детьми спали на заправке на полу", — рассказала она.

По ее словам, пограничники практиковали "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.

С другой стороны границы их ждали эстонские волонтеры. "Там уже есть комната для украинских беженцев с едой, горячими напитками и спальными местами. На российской стороне нет ничего", — рассказала она.

Купила "пенки" и поехала

Уже на следующий день после того, как Диана прошла границу, ситуация на Шумилкино стала немного лучше благодаря неравнодушным людям.

Ирина живет в России, недалеко от Шумилкино. Узнав о бедственной ситуации, в которой оказались беженцы на границе, она собрала денег, купила еды и коврики-"пенки" для палаток и поехала помогать.

"Сегодня (разговор был вечером 2 октября — прим. ред.) на Шумилкино по крайней мере всех накормили, люди сытые. Очень сложно понять, сколько сейчас человек в очереди, потому что люди отходят погреться на заправку. Вроде бы последняя группа под номером 95. И люди все прибывают. Новоприбывшие думают, что они быстро пройдут. Псковские и латвийские волонтеры на утро организовали автобус из Даугавпилса, но уже никто не верит, что он бесплатный, потому что тут уже некоторые пытаются предлагать людям автобусы за очень большие деньги", — рассказала она.

Пенки и пледы она раздала людям возле заправки. Их не хватило. "Но из Пскова люди уже везут еще", — обнадежила Ирина.

Как помочь, если вы в Латвии?



Уехать из России в Европу украинцам помогает международная организация Rubikus. На границе с латвийской стороны помогает общество Tavi draugi. Организация Young Folks открыла на Рижском автовокзале волонтерский пункт, помогающий транзитным беженцам. Всем им нужны как деньги, так и новые волонтеры, потому что нагрузка на них сейчас резко возросла.

Если вы в России или имеете возможность пересекать границу, можно просто привезти на границу теплые вещи.