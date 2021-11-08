В Латвии — рекордная инфляция. Заболеваемость Covid-19 идет вниз. 8 ноября: главное

За год — с октября по октябрь — на 6% в Латвии возрос уровень потребительских цен. Президент страны Эгилс Левитс считает, что 15 ноября локдаун должен быть снят, а строгие ограничения — сохранены преимущества для непривитых. Хорошая новость — за неделю заболеваемость Covid-19 сократилась на 23,4%. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 8 ноября.

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На этой неделе Кабинету министров предстоит окончательно определиться с тем, какие "ковидные" ограничения останутся в силе после 15 ноября. Пока же тенденции остаются прежними: кумулятивный показатель заболеваемости медленно снижается, но в больницах растет число пациентов с Covid-19. Спад заболеваемости скажется на числе госпитализаций несколько позже. Латвии предстоит тяжелая зима: пандемию усугубляет рост цен. Причины рекордной годовой инфляции — повышение цен на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию, бензин, дизельное топливо, автогаз. За год подорожали также картофель, свежие овощи, молочные продукты, домашняя птица, рис, оливковое масло.

Картина дня

За минувшие сутки подтверждены 423 новых случая Covid-19, скончались 16 пациентов. Заболеваемость — снижается. Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, остальные — старше 70 лет. Из 16 скончавшихся пациентов 14 человек были не привиты, а двое — вакцинированы. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения продолжает снижаться — с 1545 случаев в субботу до 1520,5 в воскресенье. За минувшую неделю — с 1 по 7 ноября — число новых подтвержденных случаев Covid-19 снизилось на 23,4%

Число пациентов с Covid-19 в больницах возросло с 1563 до 1605 человек, сообщает Национальная служба здоровья. У 1369 пациентов, которые проходят сейчас лечение в больницах — состояние средней тяжести. У 236 человек или 14,7% от всех госпитализированных заболевание протекает в тяжелой форме.

В судах — около 40 жалоб на требование об обязательной вакцинации от Covid-19. Административный районный суд получил около 40 жалоб в связи с обязательной вакцинацией от Covid-19 для сотрудников нескольких отраслей. Количество заявлений продолжает увеличиваться. Во вторник Кабинет министров во время закрытого заседания планирует утвердить пояснительные записи для Административного районного суда по 42 делам.

Расторгнут контракт с семейным врачом, которая отказалась вакцинироваться. 15 ноября Национальная служба здоровья расторгла договор с доктором Зандой Зауэре, практикующей в Кулдиге. Если доктор решит вакцинироваться, то сможет возобновить контракт. Но врачебную практику придется восстанавливать с нуля, пациентов доктор потеряет. С 15 ноября все пациенты Занды Зауэре должны найти себе другого семейного врача.

Локдаун нужно отменить, но ряд строгих ограничений — оставить, заявил президент страны Эгилс Левитс. По его мнению, привитые жители должны после 15 ноября жить в "зеленом режиме", а те, кто не привился — соблюдать ограничения. Это должно стимулировать вакцинацию, считает президент. Левитс подчеркнул, что нужно обеспечить высокий охват вакцинацией населения — особенно среди старшего поколения.

Торговым центрам после локдауна нужно разрешить работать все дни недели в "зеленом режиме". Такое мнение высказала директор Domina Shopping Дина Бунце. Запрет на работу в выходные, по ее мнению, приведет к очередям и столпотворению в будние дни — особенно перед Рождеством. Также правительству в этом случае стоит готовиться к оказанию дополнительной поддержки предпринимателям. Вечером министр экономики Янис Витенбергс также призвал правительство разрешить торговым центрам работать в выходные дни после локдауна.

В Латвии — рекордно высокая инфляция с 2009 года. Уровень потребительских цен в Латвии в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). В последний раз столь высокая годовая инфляция в стране была зафиксирована в апреле 2009 года.

Рижский Дом конгрессов будет переименован после перестройки. В декабре Rīgas nami планирует приступить к проекту перестройки перестройки Дома конгрессов. Проект предусматривает увеличение количества мест для зрителей в Большом зале до 1283, улучшение технического оснащения сцены и акустики, обновление вестибюля и других помещений общего пользования. Затраты на первую очередь проекта составят 14,5 млн евро.

"Айсберг коррупции" отправился на доработку. В конце октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило на берегу Даугавы арт-объект "Айсберг коррупции". Из-за возможного случая вандализма, а также некоторых несовершенств объекта, KNAB приняло решение отправить айсберг на доработку. Айсберг отремонтируют и отдадут на хранение для сценографических нужд.

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