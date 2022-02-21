В Латвии стали чаще болеть Covid-19 пожилые, растет нагрузка на больницы. 21 февраля: главное

Ситуация вокруг Украины продолжает обостряться: Совет национальной безопасности РФ высказался за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Свое решение по этому поводу Владимир Путин объявит уже сегодня: на 20.00 известно, что президент России обратится к гражданам. Заболеваемость Covid-19 в Латвии немного снижается. Однако реже стали заражаться дети, и чаще — пожилые люди. На прошлой неделе зафиксирован и рост числа госпитализаций. А на этой неделе началась выплата пособий — в том числе, на детей — в связи с энергетическим кризисом. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 21 февраля.

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Картина дня



Covid-19 за минувшие сутки: 3 819 новых случаев, скончались пять пациентов, доля позитивных случаев — 45,2%. Традиционно в воскресенье делается мало тестов, но доля новых случаев остается стабильно высокой — выше 40%. Среди скончавшихся в воскресенье один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, двое в возрасте от 70 до 79 лет, двое от 80 до 89 лет. За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 589 763 человек при населении в 1,89 млн человек.

Растет заболеваемость Covid-19 среди пожилых, увеличивается нагрузка на больницы. Самый большой прирост заболеваемости за неделю среди жителей старше 70 лет. В этой возрастной группе на прошлой неделе открыто на 16% случаев инфицирования больше, чем на позапрошлой. Среди детей заболеваемость, напротив, снижается. С 14 по 20 февраля количество новых случаев Covid-19 сократилось на 1,7%, но в то же время стало больше госпитализаций. На прошлой неделе в среднем в сутки госпитализировали 157 пациентов, неделей ранее — 147.

Начинается выплата пособий в связи с энергетическим кризисом. Государственное агентство социального страхования на этой неделе начнет выплачивать пособия в связи с энергетическим кризисом — 50 евро в месяц на каждого ребенка и 20 евро в месяц получателям пенсий и компенсаций, сообщила пресс-секретарь агентства Ивета Дайне. Рассказываем, в какие сроки будет перечислена финансовая поддержка.

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, намерен принять решение по ДНР и ЛНР. Ранее на экстренном заседании Совет национальной безопасности РФ единодушно высказался за признание суверенитета самопровозглашенных республик. Это еще больше обостряет ситуацию вокруг Украины.

Санкции ЕС против России должны быть применены к газопроводу Nord Stream 2 и финансовому сектору, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на собрании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По словам Ринкевича, эскалация Россией ситуации в Донбассе и решение оставить российские войска в Беларуси после окончания военных учений однозначно говорят о том, что ЕС должен начать введение санкций против России.

Левитс провозгласил закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине. Ранее президента призывало не провозглашать закон о добровольной выплате компенсаций Латвийской еврейской общине за годы Холокоста коалиционное Национальное объединение. Возмещение планируется выплачивать в период с 2023 по 2032 год — по 4 млн евро ежегодно. До Второй мировой войны еврейским религиозным организациям, общине и членам общины принадлежали школы, сиротские дома, больницы, дома культуры. У ряда объектов недвижимости не осталось владельцев — все члены семей были убиты во время Холокоста.

После пандемии смертность в Латвии снизится, но на увеличение рождаемости мало надежд, считает демограф Илмарс Межс. Главная причина высокой смертности в 2021 году — Covid-19. Главная же причина низкой рождаемости: количество людей детородного возраста, потенциальных родителей, в Латвии постоянно уменьшается.

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