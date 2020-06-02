Отмененные весенние визиты к врачам и на диагностику должны пройти вне очереди. Но как быть с майскими и летними пациентами, которые уже были записаны на свои даты? Как быть тем, кто ждать не может, а очередь уже растянулась на следующий год? Что делать, если госквоты заканчиваются, а платить за визит нечем, а тут еще просят около 10 евро за защитные средства? Между работниками регистратур медцентров и пациентами разворачиваются настоящие баталии за шанс попасть на оплаченный государством прием.

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Портал Delfi подготовил серию материалов "Медицина без короны": что думают о ситуации главные действующие лица сферы здравоохранения, к чему готовы и не готовы врачи, как действовать пациентам.

"В марте мне "посчастливилось" родить, а вскоре вернуться в роддом с загноившимся швом. Вместо регулярных осмотров ребенка у педиатра нам предложили взвешиваться дома, а доктор нас навестила всего раз. В мае надо показать ребенка неврологу и сделать ему УЗИ головного мозга, но из всех медучреждений согласилась принять лишь одна частная клиника. Врач успокаивает, что все можно отложить до полугода, но я как-то волнуюсь…"

"Я на длительном больничном после операции на спине. Чтобы закрыть больничный и получить пособие, специалисту нужны результаты МРТ, а семейному врачу — ответ специалиста. На исследование записалась еще в январе. Потом март, апрель все переносилось. Продлить больничный можно только после заключения специалиста, а его не могут дать, потому что нет МРТ. Приходится жить с двумя детьми на мое больничное пособие 300 евро…"

"В феврале начала болеть рука, но к врачу не пошла, потому что простудилась. В чрезвычайной ситуации идти в поликлинику боялась. Тем временем рука уже почти не работала. После смягчения ситуации записалась к семейному и взяла направление на рентген. Хотела сделать сразу, но меня чуть взашей не выгнали — все по телефонной записи. Записалась на платный прием (у меня страховка) в 11.30 — пришла, сказали ждать до 14.00. Снова пошла в регистратуру — спросила, почему так долго, разве очередь? Нет, до 14.15 никого нет. В итоге меня приняли, но к чему все танцы с бубном?"

Подобные письма за время чрезвычайной ситуации редакция Delfi получала с завидной регулярностью. Ответов, как быть, не мог дать никто. Самая популярная реакция от должностных лиц была: "ждать!"

"Танцы с бубном" в период чрезвычайной ситуации стали реальность для многих пациентов поликлиник и медцентров. Информации о том, как и что работает, было явно недостаточно. Об этом говорят все работники сферы. 3 июня Латвия снимает все ограничения на доступ к медицинским услугам для населения. Цены на многие существенно вырастут. Всем понятно, что даже к допандемической ситуации, которая многим тогда казалась неприемлемой, страна вернется нескоро. Еще долгое время оказание медицинской помощи будет происходить в режиме тушения пожаров маломощным брандспойтом.

Новый порядок. Без записи — нельзя, ложь — неуместна



Как и врачи, пациенты постепенно привыкают к новому порядку визитов в поликлиники и больницы. Обязательная предварительная запись (даже на анализы и рентген, которые раньше были в порядке живой очереди) и интервью с центром звонков, который постарается выяснить, так ли срочно вам надо и не обойдется ли дело консультацией на видеоплатформе или звонком врачу. Переоборудованный вход в поликлинику (больницу), больше напоминающий демаркационную линию. Заполнение анкеты об отсутствии симптомов и визитов в опасные страны в предыдущие 14 дней. Обязательная защитная маска, которую можно купить тут же, не отходя от кассы. Почти пустые коридоры и двухметровая разметка на полу. Густо пахнущие дезинфекцией кабинеты.

Особенно трудно, по наблюдениям медцентров, новые правила даются пожилым людям, которые привыкли приходить к семейному врачу и сидеть в живой очереди — заодно и пообщаться с живыми людьми. Видеоконсультация для них зачастую совершенно немыслима, даже если цель визита — выслушать жалобы и выписать новую порцию лекарств.

Сегодня все осознали, чем чревата ложь врачу. Хотя еще в марте вернувшиеся из-за рубежа лыжники и гастарбайтеры лихо подписывали анкеты "не был, не наблюдаю", чтобы попасть на прием к специалисту. В итоге дефицитные врачи и медсестры оказывались в двух-, а то и четырехнедельном карантине. По счастью, в амбулаторной медицине были лишь единичные случаи заражения. А с подтвержденными инфицированными работают только специально оборудованные больницы.

Если в первые недели люди всеми правдами и неправдами старались попасть к врачам, то с ростом числа инфицированных в стране наметилась обратная тенденция — даже в острой ситуации больные предпочитали не обращаться к медикам, чтобы не "подцепить там", а в результате дело оканчивалось "скорой". Сейчас маятник снова качнулся в обратную сторону — эпидемиологическая картина Латвии внушает оптимизм, врачи возвращаются на рабочие места, пациенты выстраиваются в очередь.

Стало ясно, что сегодня забота о своем здоровье и профилактике заболеваний — не пустое сотрясение воздуха. Попасть на оплачиваемый государством прием становится миссией из разряда невыполнимых. Тут срабатывают сразу несколько барьеров.

Во-первых, часть из этих денег государство потратило на поддержку опустевших медцентров и практик. Во-вторых, записи с марта, апреля и начала мая перенеслись на три месяца вперед. В-третьих, пропускная способность всех медицинских кабинетов с новыми правилами радикально снизилась: пациенты не должны пересекаться, после каждого надо проводить дезинфекцию. В-четвертых, претендентов на госквоты в период нового экономического кризиса становится все больше. В-пятых, государственных денег становится все меньше, а значит, финансирование рядовой медицины — снова под большим вопросом.

Очереди. Пропускная способность ниже, пациентов — больше



"В первый месяц нам пришлось обзвонить всех записанных на март и обещать перенести прием на ближайшее время, когда разрешат принимать, — вспоминает административный директор медсети MFD Илзе Пучкуре. — Потом перенесли апрельских… Параллельно мы обучали работников нашего телефонного центра, как информировать пациентов, что им говорить про Covid-19, как оценивать срочность их визита к врачу и возможность ограничиться удаленной консультацией".



Представитель медсети отмечает, что если раньше многие боялись идти в поликлиники, то сейчас спрос нарастает, притом что пропускная способность стала намного ниже — на визит к врачу надо выделять не меньше получаса. Еще в феврале могли за день сделать 25 магнитных резонансов, а теперь за приемное время с 8 до 20.00 получается принять 11-12 пациентов с нормой по полчаса на каждого. Такое происходит не во всех группах услуг, но во многих наблюдается падение потока на 30-40%.

В сети медцентров Veselības centrs 4 сообщили, что самые большие очереди образовались на ультросонографические исследования. В том числе опасно затянулось ожидание остановленной в марте скрининговой программы на профилактику рака груди. Если до кризиса на оплаченную государством диагностику очередь была 3-4 месяца, то теперь претендентов записывают только в Gaidītāju rindā ("Очередь ожидающих") — то есть придется ждать конца года. Вся надежда на то, что государство назначит что-то дополнительное. Оплаченного визита к неврологу надо ждать три месяца вместо двух…

Конечно, те, кому нужен "зеленый коридор" (в первую очередь это онкобольные), проходят вперед. Также в приоритете пациенты, записанные на март и апрель и не принятые вовремя.

Очень нервничали по поводу недоступности медуслуг те, кто должен был до определенного срока пройти обязательные медкомиссии — для вождения автомобиля, для выполнения профессиональных обязанностей и т. д. Они боялись штрафов. Никто их не информировал о том, что проверки на этот счет временно были отменены, а сроки продлены. Сейчас комиссии возобновили свою работу, правда, очереди тоже внушительны.

Главврач Детской больницы Ренате Снипе тоже подтверждает, что очереди на обследования будут еще длиннее. К тому же, на майские и июньские приемы наложились пациенты с марта и апреля. "Чтобы заполнить один свободный визит, надо обзвонить 4-5 пациентов, — поясняет Снипе. — У тех, кто идет к специалисту впервые, не будет возможности выбирать фамилию врача. Нужен пульмонолог — иди к тому, который свободен".

График приема амбулаторных пациентов Детской больницы тоже изменился: если раньше один врач мог три раза в неделю принимать по несколько часов, то теперь — лишь раз в неделю, но дольше". Снипе призывает родителей соглашаться на удаленные консультации. И сделать все, чтобы не пропускать назначенный визит. В связи с этим Детская больница будет актуализировать предложение по санкциям за неотмененный вовремя (за день-два) визит.

Деньги. А не станет ли все дороже?

Рижская 1-я больница уже сообщила об изменении тарифов на медуслуги с 1 июня. Самый неприятный сюрприз получили пациенты стоматологии, отоларинголога и кабинета эндоскопии — на коммерческий прием к счету будут добавлены 9,50 евро за индивидуальные защитные средства. Страховщики тут же сообщили, что такие затраты не покрывают. Тем, кто не согласен с новой "добавкой", предлагают отказаться от услуг в медцентре. Впрочем, на приемы по госквотам это требование не распространяется. Правда, как сообщили в регистратуре, запись на детскую стоматологию за госсчет до августа уже расписана, а новая "будет неизвестно когда".

"Сейчас мы в диалоге с Национальной службой здравоохранения, — рассказывает Пучкуре (медцентры MFD). — Чтобы успеть выработать "квоты" и обеспечить всем услуги, врачам приходится работать иногда вдвое больше — кто будет оплачивать дополнительные часы? Надеемся, что это решится. Также ведем дискуссии с государством о компенсации потерь. Ведь если госучреждения покупают аппаратуру за бюджетный счет, то у нас все это в кредиты, лизинги и на страховки". Пока в медцентрах MFD цены не поднимали.

В сети VC4 сообщили, что стали брать на 1-2 евро больше, чтобы компенсировать хотя бы затраты на дополнительные меры защиты. "Пока мы не ощущаем денежных проблем пациентов, — рассуждает Марис Ревалдс (VC4), — но помню, что в прошлый кризис платежеспособность людей снизилась. Это увеличило давление на госсистему. Когда с экономикой все в порядке, около 10% пациентов застрахованы работодателем (это дает около 100 млн евро в медицину), значительная часть людей готовы платить сами — это почти второй бюджет здравоохранения. Если же плохо с экономикой — все стремятся получить оплаченные государством процедуры, что уменьшает их доступность и увеличивает очередь. Этого мы ожидаем".

Порядок. Как действовать пациенту в новых условиях?



Пациенты поменяли свое поведение. "Теперь они идут только по делу, а не поболтать, но и реже приходят на профилактический осмотр, — делится наблюдениями Марис Ревалдс (VC4). — Часть из них так боятся заразиться, что не идут к врачам ни по каким причинам — зачастую это люди как раз из группы риска: диабетики, люди с пониженным иммунитетом, хроническими болезнями легких и сердца. Стараемся как можно больше для них задействововать возможности удаленных консультаций".

Первые месяцы чрезвычайной ситуации эндоскопию желудка и кишечника проводили лишь в случаях серьезных подозрений на онкологию. Сейчас, когда процедура стала доступна широкому кругу людей, гастроэнтерологи всех медцентров сигнализируют о резком приросте серьезных патологий — буквально за месяц пациенты успели заработать язву желудка, вплоть до прободения. И это притом, что для лечения язвы сейчас есть очень эффективные медикаменты — врачи уже стали забывать о таких суровых формах. Также чаще выявляются онкологические образования в кишечнике.

Зарегистрировано много запущенных случаев аритмии и гипертонии — это верный путь к инсультам и инфарктам. В пору цветения трав и деревьев без поддержки врачей остались многие аллергики, усилились или проявились неврологические проблемы, боли в спине, обострились хронические недуги. Везде сказались и недоступность обследования, и стресс, и питание…

"Я все же советую людям своевременно обращаться к врачу — не тянуть до последнего, — призывает Илзе Пучкуре (MFD). — Особенно пожилым людям. Сейчас к семейным врачам уже можно попасть или получить консультацию по телефону. Не бойтесь!" К слову, пациентский взнос за удаленную консультацию с семейным врачом, у которого есть договор с NVD, не берется — все оплачивает государство. В такой форме у врача есть возможность выписать через систему E-veselība направление к специалисту или на обследования, а позже назначить терапию и лекарства.

Также все медики напоминают, что вакцинация разрешена в полном объеме — врачи ее активно проводят. Особенно сейчас важно не тянуть с прививками от энцефалита. Во время пика пандемии особую популярность снискала вакцина от пневмококка — одно время ее даже не осталось в прививочных кабинетах, сейчас снова появилась. В Латвии она не оплачивается государством, хотя в других странах это делают для групп риска.

Осенью ожидается, что все начнут активнее прививаться от гриппа. Представитель сети VCA сообщила, что в ближайшее время медцентры собираются ввести возможность оплачивать удаленным образом процедуры, стоимость которых заранее известна.