В Риге не хотят прививаться дворники, из-за болеющих водителей будет реже курсировать общественный транспорт. 1 ноября: главное

За две недели до часа Х — даты, к которой должны быть привиты все сотрудники государственных и муниципальных учреждений и предприятий — поступают сигналы о том, в каких сферах из-за непривитых работников возникнет дефицит кадров. Стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, но о снижении смертности говорить рано. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 1 ноября.

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К 15 ноября — согласно решению Кабинета министров — все работники государственных и муниципальных учреждений и предприятий — должны предоставить работодателю сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Те, у кого такого сертификата не будет, работать не смогут. Сегодня о возникающих проблемах сообщили крупнейшие муниципальные предприятия Риги.

Rīgas satiksme отменит примерно 1000 рейсов общественного транспорта. Это примерно 18% всех рейсов. Причина — примерно каждый пятый из 1500 водителей болен. Из 330 заболевших у 53 подтвержден диагноз Covid-19. Rīgas satiksme обратится в Инспекцию по здоровью, чтобы убедиться — 33 работникам больничные листы выданы обоснованно. По словам главы предприятия Джинеты Иннусы, из 3 600 сотрудников Rīgas satiksme примерно 200 могут быть отстранены от работы, если не вакцинируются. По ее словам, максимальный срок отстранения от трудовых обязанностей, согласно закону — три месяца, далее такие сотрудники будут уволены. Среди тех, кто не хочет прививаться, есть не только водители. Однако Rīgas satiksme задумывается об обучении новых кадров.

Rīgas namu pārvaldnieks уволит 250 непривитых работников — это около 10% сотрудников. Противники вакцинации есть во всех группах сотрудников RNP, но больше всего таких — среди дворников. RNP признает, что сейчас на оперативность и качество оказания услуг влияют болезни сотрудников и необходимость соблюдать карантин после контакта с инфицированным. В RNP привиты 90% сотрудников. Появление вакансий — неизбежно.

В Рижской Вальдорфской школе планируют уволиться 12 непривитых педагогов. Всего в школе трудятся около 100 педагогов. Вероятно, противники вакцинации есть и в других школах столицы, но пока Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы не предоставляет такие данные, надеясь, что педагоги все же передумают и вакцинируются. Известно лишь, что в детских садах сотрудников, не желающих прививаться, больше чем в школах.

Картина дня



772 новых случая Covid-19, 16 смертей за минувшие сутки. В воскресенье традиционно делается мало тестов, доля позитивных результатов — стабильно высока: 11,2%. Среди заболевших 510 не были вакцинированы, 262 — были привиты. Скончались пять человек в возрасте до 60 лет. Среди умерших 13 человек не были привиты, три — были вакцинированы.

Стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, но о снижении смертности говорить рано. Об этом заявил инфекционист Уга Думпис. По его словам, ограничения дают эффект. Но в больницы сейчас попадают те, кто заболел на самом пике. Эксперт считает, что Латвия заживет свободной жизнью, когда будут вакцинированы не менее 70% всех жителей и не менее 90% в группах риска.

Во вторник Кабинет министров будет дискутировать о "жизни после 15 ноября". Из слов премьер-министра Кришьяниса Кариньша следует, что пока цель — вернуться после локдауна к "зеленому" режиму, предусматривающему меньше ограничений для обладателей сертификата Covid-19. Но правительство еще должно заслушать экспертов.

Возможно, школьников будут тестировать на Covid-19 дважды в неделю. 1 ноября учащиеся 1-3-х классов вернулись в школы. До сих пор тестирование проводилось раз в неделю. Сейчас планируется запустить пилотный проект — тестировать школьников дважды в неделю. Это позволить понять, нужно ли проводить проверки чаще.

Военнослужащему предъявлено обвинение в предложении взятки в обмен на фиктивную прививку от Covid-19. В производстве Государственной полиции находятся около 20 уголовных дел, связанных с возможной имитации вакцинации. Правоохранительные органы подозревают, что фальшивые сертификаты Covid-19 могут быть у нескольких сотен человек.

За нарушения "ковидных" ограничений оштрафован активист Еремеев. В прошлом году он был задержан за распространение в соцсетях ложной информации о Covid-19. Еремеев был освобожден из-под стражи, так как за него был внесен залог в размере 50 тысяч евро. 30 октября Еремеев оштрафован на 2000 евро за то, что участвовал в незаконном мероприятии, собравшем 11 человек из разных домохозяйств.

Трагедия в Тукумсе: это было самоубийство. 23 апреля в многоквартирном доме в Тукумсе начался пожар. Двое мужчин получили ожоги, один позже скончался. Этот трагический случай получил широкий резонанс в масс-медиа: были подозрения, что это якобы могло быть нападение на почве гомофобии, нетерпимости или же доведение до самоубийства. Сегодня Государственная полиция сообщила, что прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления. Это был суицид.

Водитель, взорвавший свою машину и ранивший двух полицейских, арестован. В ночь на 30 октября в Гулбенском районе он взорвал в своей машине газовый баллон во время полицейской проверки. Сам водитель успел выскочить из авто, пытался угнать полицейскую машину. Двое полицейских — включая женщину — получили телесные повреждения.

В ночь на 31 октября полиция накрыла незаконную рейв-вечеринку в Торнякалнсе. Задержаны 11 человек, в ходе обыска изъяты наркотики — кокаин, марихуана, ЛСД и МДМА, гашиш, амфетамин. Полиция начала 48 административных дел в связи с запретом на собрании. Стражи порядка отмечают, что нарушают запрет на собрание еще и религиозные организации — например, "Новое поколение".

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