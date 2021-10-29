В Риге установлен "айсберг коррупции", более трети латвийцев хотят видеть премьером Лембергса. 29 октября: главное

Ситуация Covid-19 остается стабильно тяжелой — заболеваемость пока не снижается, а нагрузка на больницы возрастает с каждым днем. Несмотря на такую эпидемиологическую ситуацию, в понедельник, 1 ноября, учащиеся 1-3-х классов вернутся в школы. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс остается в должности. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 29 октября.

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Доверие к политикам на фоне кризисной ситуации с Covid-19 стало темой уходящей недели.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не будет отправлен в отставку. Он пообещал больше сотрудничать с представителями подведомственной отрасли, которые ранее требовали его отставки. Павлютс сфокусируется на работе по трем направлениям: 1) расширение охвата вакцинацией; 2) работа больниц в условиях притока пациентов с Covid-19; 3) разработка плана действий на период после 15 ноября — даты, до который в стране введен локдаун.

Три политика, которых жители, по данным опроса SKDS, считают самыми неподходящими кандидатами на должность главы Кабинета министров — оппозиционеры Алдис Гобземс ("Закон и порядок") и Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте). Завершает тройку аутсайдеров — министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

36% жителей назвали бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, осужденного за коррупцию, самым подходящим кандидатом в премьеры. Действующий глава правительства проиграл в опросе заключенному: Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") симпатизируют только 33,9% респондентов. На третьем месте — экс-министр финансов, бывший депутат Сейма от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян Дана Рейзниеце-Озола, сейчас занимающая высокий пост в Международной шахматной федерации.

На фоне опроса, выявляющего популярность Айвара Лембергса, в Риге на набережной Даугавы установили "айсберг коррупции". Этот арт-объект — часть кампании Бюро по борьбе и предотвращению коррупции. Цель кампании — сделать жителей менее к толерантными к коррупции.

Картина дня:

2 758 новых случаев Covid-19, 25 смертей были подтверждены в минувшие сутки. Число "ковидных" пациентов в больницах приближается к 1500. В четверг были выписаны из стационаров 107 человек, госпитализированы — 199. В ближайшие недели с учетом рекордных показателей заболеваемости в последние дни число пациентов в больницах будет только расти.

1 ноября ученики 1-3-х классов вернутся в школы. Детям придется носить в школах маски, помещения должны регулярно проветриваться, каждый класс будет существовать в своем "социальном пузыре". Родителей призывают ни в коем случае не отправлять в школы детей при малейших признаках простудного заболевания.

После локдауна ученики 7-12-х классов, возможно, будут учиться неделю в месяц удаленно. Школы сами смогут регулировать такой график посещаемости. Такую идею высказала министр образования Анита Муйжниеце.

Экспресс-тесты на Covid-19 не станут пропуском во все медучреждения страны. Ранее предполагалось, что все посетители медицинских учреждений смогут посетить врача, только предъявив тест. Однако Министерство здравоохранения передумало: теперь каждое медучреждение будет само решать, проверять ли своих клиентов на Covid-19.

Льготы на проезд в общественном транспорте Риги будут возвращены некоторым пассажирам. Вновь смогут ездить бесплатно ученики 1-3-х классов, которые 1 ноября будут учиться очно. Также льготы вернут социальным работникам учреждений, находящихся в ведении Департамента благосостояния Рижской думы, студентам-медикам.

Журналист Юрий Алексеев приговорен к реальному тюремному сроку. Пардаугавский суд Риги признал Алексеева виновным в разжигании межнациональной розни и другим обвинениям. Журналист считает дело сфабрикованным и намерен подать апелляцию.

Более 2 миллионов евро требуется дополнительно на организацию выборов в 14-й Сейм, которые пройдут в октябре 2022 года. Если эти деньги не будут изысканы, могут быть закрыты некоторые избирательные участки из-за нехватки квалифицированных кадров.

119 человек погибли в Латвии в этом году в ДТП. Погибших на 11 человек больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает Государственная полиция. Всего в стране до 27 октября произошло 15 752 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 3 319 человек.

18 лет тюрьмы за похищение и убийство новорожденного правнука. Такой приговор вынес Земгальский районный суд женщине, которая в 2019 году приняла у внучки роды, а затем убила ребенка.

Что почитать?

Пусть платят сами? Сколько стоит лечение одного "ковидного" пациента в больнице. Сейчас в Сейме рассматривается собравшая более 10 тысяч голосов инициатива, предусматривающая, что "необоснованно невакцинированные" пациенты с Covid-19 должны сами покрывать расходы на свое лечение. Журналист Кристина Худенко выяснила, сколько составляют такие расходы.

Экономика Латвии растет, а потому в помогать в локдаун нужно по минимуму. Зарплаты в стране повышаются, безработных почти не осталось. Кто не привился — сам виноват. Заместителя госсекретаря Министерства экономики Раймонд Лапиньш ответил на вопросы журналиста Кристины Худенко.

Чем заняться на выходных?

ТОП-11 мест в Елгаве и вокруг нее. Если вы раздумываете над тем, где погулять на выходных, но далеко от Риги уезжать не хотите, то почему бы не отправиться в Елгаву? Она, можно сказать, незаслуженно забыта, но в ней можно отлично погулять, даже не выезжая за пределы центра города. А если вам этого маловато, то мы предлагаем список мест, расположенных недалеко от города и достойных посещения.

Тысяча чертей в одном месте: пять идей нескучного уик-энда на Хэллоуин в Литве. В этом году в Латвии Хэллоуин не отметишь: после 20.00 нельзя выходить из дома. Но можно отправиться в соседнюю Литву: устроить тур по замкам с привидениями или прогулку по местам, связанным с темой Хэллоуина.

10 свежих хорроров на Хэллоуин. Лучший способ отметить Хэллоуин во время локдауна — устроить тематический кинопросмотр. Предлагаем подборку ужасников для воскресного вечера: реальный экзорцизм, ужасающий Титан и кровопийца в небе — выбор фильма за вами.