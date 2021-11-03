В суде — дело об обязательной вакцинации. Какие магазины нужно оставить для непривитых? 3 ноября: главное

Среда прошла под знаком осмысления предпринимателями дискуссии в Кабинете министров о том, какие ограничения будут сняты, а какие останутся после локдауна. Латвия намерена производить бронетранспортеры с древнелатышской символикой. У привитых жителей-должников старше 60 не отнимут пособия, компенсирующее подорожание энергоресурсов, в счет погашения долга. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 3 ноября.

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В среду предприниматели высказали первые опасения, связанные с "ковидными" ограничениями, которые Кабинет министров собирается оставить в силе после 15 ноября. Торговцы предупреждают, что идея оставить доступными для непривитых жителей только небольшие магазины может привести к очередям, нехватке продуктов и лекарств. Косметологи, которым разрешат обслуживать только привитых, не ждут притока клиентов. Спортклубы рапортуют, что привиты почти все тренеры, но признают — многие специалисты уволились и ушли в "серую" зону. А 8 ноября суд впервые будет рассматривать жалобу чиновницы, которая оспаривает требование об обязательной вакцинации

Картина дня

2718 новых случаев Covid-19, 45 инфицированных скончались. 41 умерший не был вакцинирован от коронавируса или не завершил курс вакцинации, четыре человека были полностью вакцинированы. После длительного роста кумулятивная заболеваемость стала постепенно снижаться. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1578 до 1531.

Семья чиновницы Министерства благосостояния оспорит в суде требование обязательной вакцинации. 8 ноября дело рассмотрит Административный районный суд. Это будет первое рассматриваемое в суде дело в связи с решением правительства об обязательной вакцинации от Covid-19.

Все продуктовые магазины должны быть доступны для непривитых, считает исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис. Ранее на заседании правительства была высказана идея оставить работать в "красном режиме" — доступными для непривитых — только небольшие магазины с товарами первой необходимости. Торговая сеть Maxima считает, что все аптеки и продуктовые магазины должны остаться доступными для всех жителей, иначе возникнет дефицит лекарств и продуктов питания.

Пособия, выплачиваемые привитым жителям старше 60 лет, не могут взыскиваться в счет погашения долгов. Представитель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Лина Лонтоне предупреждает: получателям таких пособий, если у них есть долги, нужно обязательно вовремя проинформировать о поступлении таких средств своих судебных исполнителей.

Дело Магнитского: в центре Риги конфисковали недвижимость на 250 000 евро. Недвижимость в Риге принадлежала партнеру лидера преступной группы, личность которого была установлена во время следствия. Это уже второй объект, конфискованный в рамках "дела Магнитского". Смерть юриста Сергея Магнитского в российской тюрьме вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для введения персональных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

За девять месяцев в экономику привлекли 500 млн евро. Вопреки пандемии в Латвии наблюдаются положительные тенденции в привлечении иностранных инвестиций. Латвийское агентство инвестиций и развития поддержало 31 проект. Планируется, что в стране будет создано не менее 2 200 новых рабочих мест.

Рижская дума выпустила призыв прививаться на трех языках. Депутаты Рижской думы и должностные лица, ответственные за сферу здравоохранения, в общем видеопослании обращаются к жителям на русском, латышском и английском языках, призывая вакцинироваться от Covid-19 (видео). В кампанию по информированию включится коллектив Рижского русского театра Михаила Чехова, работники библиотек и добровольцы.

Спортклубы готовятся вернуться с 15 ноября. Почти весь персонал привит, и клубы собираются работать в "зеленом режиме". Правда, не все: как минимум до 11 января останется в силе ограничение площади (не менее 15 квадратных метров зала на одного посетителя), а также ограничение времени работы. Сохранится и ряд других ограничений.

В Латвии будут выпускать бронетранспортеры Patria с древнелатышской символикой. Первая машина может выйти с конвейера уже в 2023 году. Пока же Латвия получила четыре новых бронетранспортера Patria 6x6. Министр обороны Артис Пабрикс подчеркнул, что машины отмечены древнелатышскими символами, которые "будут защищать бронетехнику".

Беларусь, возможно, начала вывозить нелегалов обратно в Багдад. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на представителя польской разведки Станислава Жарина. Причин несколько: холодная погода, проблемы с пересечением границы Польши и другие сложности с логистикой. Впрочем, Жарин признает — это еще не значит, что в ситуации на границе наступил перелом.

Флаг белорусской оппозиции, который Стакис и Ринкевич подняли на ЧМ по хоккею, продан на аукционе. Флаг "ушел" за 12,6 тысяч долларов. Белорусские флаги во время турнира были сняты со всех флагштоков, а на улице Бривибас, политики публично установили бело-красный флаг белорусской оппозиции. Действия мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Эдгара Ринкевича получили большой международный резонанс.

Два лося погибли в колючей проволоке на латвийско-белорусской границе. Ситуация с гибелью животных на границе может измениться только тогда, когда будет возведено постоянное ограждение.

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