Весна будет? Заболеваемость Covid-19 растет, но Латвия готовится выйти из пандемии. 31 января: главное

В феврале Кабинет министров Кришьяниса Кариньша примет стратегию выхода из "ковидной" чрезвычайной ситуации — в том числе, отменит те меры эпидемиологической безопасности, в которых нет более необходимости. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в феврале с заполняемостью больниц. Рост цен на энергоресурсы ожидаемо приведет к повышению цен на товары. Олигархи Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс оправданы по делу о цифровом телевидении. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 31 января.

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Картина дня

Covid-19 за минувшие сутки: 3 775 новых случаев, но доля позитивных тестов — свыше 40%. Скончались пять пациентов — один в возрасте 60-69 лет, четверо старше 80 лет. Среди выявленных вчера зараженных Covid-19 — 1376 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2399 человек были вакцинированы. За прошлую неделю количество новых случаев Covid-19 возросло на 68%.

В феврале правительство намерено утвердить стратегию выхода из пандемии. По словам премьера Кришьяниса Кариньша, "нужно идти в ногу с динамикой заболеваемости и госпитализаций". Но пока, указал премьер, кажется, что уровень госпитализаций при "омикроне" ниже, чем при "дельте". Выход из пандемии предусматривает и отмену ряда "ковидных" ограничений, но пока правительство не уточняет о каких мерах идет речь. В обществе же все больше сомнений в эффективности "ковидных" сертификатов. Правительственная Новая Консервативная партия призвала пересмотреть политику ограничения Covid-19 — в том числе, указала, что сертификаты уже не выполняют возложенную на них функцию ограничивать инфицирование. Оппозиция настаивает на том, что нужно разрешить людям работать без "ковидных" сертификатов. У специалистов есть опасения: если начнут массово болеть пожилые люди, особенно невакцинированные, больницы вновь могут переполниться. Прогнозируется, что в этом сезоне Covid-19 переболеет каждый третий житель Латвии.

Отрасль туризма и ресторанный бизнес продолжают настаивать на отставке министра здравоохранения и министра финансов. Представители ассоциации также не исключают возможность расширить требование до отставки всего правительства, "если премьер Кариньш не возьмет на себя ответственность и не найдет решения затянувшемуся кризису предпринимательства", вызванного пандемией Covid-19.

Рост цен на энергоресурсы приведет к подорожанию всех товаров, прогнозирует Министерство финансов. В декабре 2021 года потребительские цены выросли по всем позициям, при этом наибольший прирост расходов на жилье (на 16%) связан с ростом цен на энергоресурсы, а расходов на транспорт (на 14,8%) — с ростом цен на нефть. Продукты питания стали дороже на 7,2%. В то же время, несмотря на жесткие "ковидные" ограничения, в 2021 году оборот розничной торговли в Латвии вырос на 2,5%.

Суд оправдал Шкеле и Шлесерса по второму делу о цифровом ТВ. Бывшему премьер-министру Андрису Шкеле грозили три года лишения свободы, конфискация имущества, взыскание более миллиона евро, якобы нажитых преступным путем, и штраф в размере 75 тысяч евро, а экс-министру Айнару Шлесерсу — штраф в размере 65 тысяч евро. На таких наказаниях настаивал прокурор. Шкеле обвинялся в мошенничестве и отмывании денег, Шлесерс — просто в мошенничестве. Суд по экономических преступлениях вынес оправдательный приговор. Однако решение суда еще может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

В Латвии появится новый коммерческий банк. Латвийская компания по управлению пенсионными накоплениями Indexo решила выйти на биржу, проведя первое публичное размещение акций, чтобы привлечь инвестиции и учредить банк. Банк будет оказывать финансовые услуги жителям и бизнесу.

Строительная отрасль — рассадник инфляции, можно приостановить отдельные проекты, считает председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. По ее мнению, правительству следовало бы подумать о приостановке каких-то проектов, финансируемых из госбюджета, и вернуться к их реализации, когда ситуация станет более благоприятной и цены не будут расти так стремительно.

Нападение на профессора на почве гомофобии: хулиган отделался штрафом в 70 евро. Полиция оштрафовала хулигана, совершившего нападение на почве гомофобии на профессора университета Рижского университета им. П. Страдиня Дениса Ханова. Нападение на Ханова и его спутника произошло в ноябре 2020 года, на Кенгарагском рынке. Нападавшие не только выкрикивали ругательства в их адрес, но также угрожали изнасилованием.

Два конкурента Дукурса из России пропустят Олимпиаду из-за коронавируса. Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.

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